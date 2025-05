Informe de la industria pesquera asegura que más del 60% del recurso biológico que explota se encuentra en estado óptimo

La comisión mixta que debe zanjar el futuro del proyecto de fraccionamiento pesquero se debe constituir este martes. El futuro de la iniciativa enfrenta un panorama incierto, y pese a que la mayoría de las pesquerías ya tiene una nueva distribución, la instancia que reúne a cinco diputados y cinco senadores buscará acordar los porcentajes asignados para los actores industriales y artesanales en tres pesquerías: la sardina y anchoveta en macrozona norte -de Arica a Coquimbo,- y en la distribución de la merluza común. Por eso, conocer el estado de dichos recursos resulta clave.

En esa línea, la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) confeccionó un informe con base en la información de los comités científicos técnicos pesqueros, que dan cuenta de una recuperación del sector desde la implementación de la legislación vigente en 2013.

Entre sus principales resultados, el análisis mostró que once de las 17 pesquerías, que representan un 60,4% del total se mantienen en torno a su nivel óptimo biológico, con ocho de ellas por encima del Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), concepto que ha sido adoptado por organizaciones internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y forma parte de los principios de gestión pesquera en muchos países, incluyendo Chile.

Así, ocho de las 17 pesquerías están actualmente por encima del RMS. Entre ellas se encuentran la anchoveta y la sardina de la zona norte (entre Arica y Coquimbo) y la merluza común.

Sin embargo, el análisis destaca la recuperación de recursos relevantes, como el jurel, la mayor pesquería del país. Dicho recurso tuvo el mayor aumento según el informe, experimentando una recuperación de 407,7% desde 2013, a pesar de una leve baja comparada con 2023 (-5%).

Industriales afirman que el 60% de recursos pesqueros están sanos SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO

“La participación de la industria en el jurel es de un 90,8% y hay un trabajo de más de una década sobre este recurso, en un esfuerzo conjunto entre el mundo científico, la Organización Regional de Pesca y sus Estados y la industria pesquera nacional, recuperando y certificando la pesquería bajo estrictos parámetros de sustentabilidad”, indica el informe.

Este progresivo avance le permitió obtener la certificación internacional del Marine Stewardship Council (MSC), uno de los estándares en sostenibilidad más exigentes del mundo, posicionándola como la pesca sostenible más grande de Latinoamérica en 2018.

Además, actualmente existen 12 pesquerías certificadas en sustentabilidad, 8 de ellas con MSC y otras 4 con Marine Trust.

Por su parte, la anchoveta de las regiones de Valparaíso y Los Lagos sigue mostrando una sostenida recuperación, alcanzando un nivel significativamente superior al RMS, lo que indica que su biomasa está por encima del nivel sostenible y en un estado óptimo para su explotación.

“Sin embargo, en el último tiempo se ve una disminución en la talla, es por ello, que se debe considerar los efectos que podrían generar una nueva ley de remanentes”, sostiene el gremio.

Efectos externos

Según el análisis realizado por Sonapesca, tres pesquerías pelágicas redujeron su biomasa en 2024 respecto al año anterior, alcanzando el límite inferior del RMS. Las especies afectadas son la anchoveta de Arica y Parinacota a Antofagasta, la anchoveta de Atacama y Coquimbo, y la sardina común desde Valparaíso hasta Los Lagos, que pasaron de un estado de subexplotación a sobreexplotación por primera vez desde 2016.

Sin embargo, el informe técnico advierte que la disminución de la anchoveta entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta podría estar relacionada con diversos factores, entre ellos, cambios oceanográficos como el fenómeno de El Niño y un aumento en la presión de la pesca artesanal, un patrón que también se ha observado en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Asimismo, el reporte aclara que “la pesca industrial no ha capturado sus cuotas, y los desembarques están por debajo del 50% de la cuota global, lo cual hace evidente que no existe un problema de sobrepesca. De hecho, hasta septiembre de 2024, la flota industrial no registró capturas debido a la concentración del recurso dentro de las primeras 5 millas, reservadas para la pesca artesanal”.

Por su parte, el análisis advierte que la sardina común desde Valparaíso hasta Los Lagos también ha disminuido, coincidiendo con la aplicación de la ley de remanentes del año anterior, un aspecto que ha sido señalado como una alerta por los comités científicos.

Cabe recordar que en el Reporte Técnico n°3/2024 realizado el 3 y 4 de junio, se estableció que: “El comité en pleno está de acuerdo en señalar que la incorporación de los remanentes en la estimación (…) carece de sentido biológico y fue una iniciativa política justificada en su momento por las consecuencias de la pandemia en la actividad de pesca artesanal. Por otra parte, contraviene el principio precautorio puesto que se demanda aplicar incluso en recursos sobreexplotados en franca contradicción con la LGPA”.

“Por ello, compartimos la preocupación de la academia y de los comités científicos sobre la urgente necesidad de evaluar los efectos de estas leyes. A lo anterior se suma las medidas que adoptó durante 2025 la autoridad para adelantar la temporada de pesca de sardina común, lo que está impactando fuertemente la fracción juvenil del stock, lo que con toda probabilidad traerá consecuencias los próximos años”, alertan desde el gremio.

“Esperamos que con los cruceros de prospección realizados entre enero y marzo de 2025, actualicen la información y la situación mejore en los pelágicos pequeños”, concluye el análisis de Sonapesca.