Jorge Said insistió en reclamo contra Jack Mosa ante la FNE

Comenzó en octubre. Jorge Said Yarur impugnó en la Fiscalía Nacional Económica la presencia de Jack Mosa en Parque Arauco por un eventual conflicto de interés. Mosa es dueño de Pasmar, empresa dueña de centros comerciales en el sur. El 25 de marzo, la FNE rechazó su presentación, ya que Pasmar y Parque Arauco no son competidoras, puesto que los mall de ambas firmas están a más de 500 kilómetros de distancia.

El 30 de marzo, Said -que en esta disputa tiene intereses alineados con los Said Somavía, controladores de Parque Arauco- insistió. En seis carillas presentadas a la FNE, Said afirma que ambas compañías “ofrecen productos similares” y que la presencia de Mosa en Parque Arauco, quien es dueño del 13% de las acciones, “es una evidente figura de interlocking”. Ello, porque asegura, Mosa puede designar directores en firmas que actúan en el mismo rubro en el territorio nacional. Said dice que el argumento de la FNE “podría avalar una posible asignación de zonas de mercado” a ambas cadenas de mall. “Solicito respetuosamente a la FNE nuevamente investigar la denuncia”, concluye Said. Hasta el viernes, Said no había recibido respuesta de la FNE.