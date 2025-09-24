José Antonio Kast y ajuste fiscal de US$ 6.000 millones: “En 18 meses júzguenme y me piden el cargo”

El ajuste fiscal que promete implementar la candidatura de José Antonio Kast (Partido Republicano) sigue generando dudas. Es que recortar US$6.000 millones en 18 meses no es algo que se haya hecho en el pasado ni mucho menos fácil de hacer.

Por lo mismo, fue un tema que se abordó en el ciclo de seminarios Presidenciales 2025 organizado por Clapes-UC. En la ronda de preguntas, el candidato fue consultado por cómo se realizaría ese ajuste fiscal y si no hacerlo sería mentirle a la ciudadanía.

Ante esta pregunta kast respondió: “Me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo. Me juzgará la ciudadanía y los parlamentarios”, expresó. En esa misma línea añadió que lo que se tiene pensado es un ajuste por US$3 mil millones por la vía administrativa y otros US$3 mil millones por vía Congreso, por eso es importante ganar también las elecciones parlamentarias”, afirmó.

El candidato José Antonio Kast en la Parada Militar 2025. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En cuanto a cómo hacerlo, el candidato no respondió directamente, si no más bien citó ejemplos de estudios que apuntar al recorte de gasto. “Uno de ellos es un informe de LyD, informe de la Universidad San Sebastián, el de la comisión asesora del gasto y el del CEP. Todos ellos nos muestran un camino y esos caminos se concretan con carácter, decisión y con un concepto clave que es el terminar con los abusos”. Y enfatizó que “algunos estuvieron cuatro años (en la presidencia), otros seis años y no hicieron nada. Lo vamos a hacer”.

Luego fue consultado por el costo total que tendría su gobierno: “Esa es la pregunta clásica, pero a la vez la más difícil de responder porque no sabemos qué nos van a dejar, qué presupuesto nos van a dejar (…) Vamos a llegar a auditar las cuentas del gobierno”.

Luego fue preguntado por los programas que recortaría. “No voy a mencionar un programa en concreto pero hicimos un escaneo de los 700 programas. Si digo uno, se van a quedar pegado en ese único que menciono, pero hay muchos”.

Sobre las leyes laborales como las 40 horas, Kast dijo que no las va a retrotraer, pero si mejorar la aplicación, buscando medidas de adaptabilidad laboral.