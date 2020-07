La causa palestina, una de las mayores motivaciones de José Said

Además de su rol empresarial, José Said fue un destacado representante de la comunidad palestina. De hecho, fue presidente de la Fundación Palestina Belén 2000, una entidad chilena sin fines de lucro que este año cumplió dos décadas y que centra sus esfuerzos en contribuir a mejorar las actuales condiciones de vida de niños palestinos, primordialmente en las áreas de educación, salud y recreación.

A inicios del 2000 y a miles de kilómetros de distancia de la tierra de sus ancestros, Mario Nazal, Alberto Kassis y José Said crearon esta iniciativa colectiva que buscaba revitalizar la esencia palestina en Chile, pero principalmente, ayudar desde acá a niños de Palestina y sus familias.

La historia comenzó a partir de una invitación oficial que hizo la Autoridad Nacional Palestina a representantes de la colonia en Chile para participar de la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Belén, en marzo de 2000.

“Él sentía la tierra de sus ancestros como algo propio, por eso cuando fue al Jubileo el año 2000 a Palestina, donde pudo estar con el Papa Juan Pablo II, se conmovió con la situación en la cual vivían los palestinos y, en particular, los niños”, cuenta Alexis Sfeir, gerente general de la Fundación Palestina Belén 2000.

Su amor por Palestina, agrega uno de los directores, se plasmó en los proyectos en los que activamente participó y desarrolló por medio de la fundación. Es por ello que el empresario diariamente estaba en contacto con quienes forman parte de la organización y estuvo involucrado en las iniciativas de la colectividad.

Sus cercanos evitan hablar de un solo legado en particular: mencionan que el hecho de haber creado la fundación y haberse mantenido activo y siempre presente en ella, la que presidió hasta el fin de sus días, habla de su “generosidad no solamente desde lo económico, también desde el tiempo que le dedicó a la fundación y los proyectos que se desarrollaron”. No obstante, también destacan el bajo perfil con el que muchas veces actuó para ayudar, tanto en Chile como en Palestina.

“Tuvo un gran corazón palestino y un gran corazón católico”, dice Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina y director de la fundación. También destaca que el empresario “siempre estuvo preocupado de lo que pasaba allá”.

La fundación

VIDA SOCIAL - FUNDACION PALESTINA BELEN 2000 - ANIVERSARIO - MAKLUBE FRATERNO - ASISTENTES - INVITADOS - JUAN FACUSE - JOSE SAID - RENE ABUMOHOR - SANTIAGO - CHILE

En 2017, en su calidad de presidente de la Fundación Palestina Belén 2000, el empresario José Said encabezó un encuentro de empresarios de origen palestino de Latinoamérica. La jornada de negocios tuvo como principal objetivo fortalecer lazos entre los empresarios palestinos de América Latina, generar nuevas redes y dar a conocer potenciales canales de inversión en Palestina, a través de instituciones.

Más allá del encuentro empresarial, contó con otras actividades que reunió a cientos de personas de origen palestino en Chile, con el fin de conectar a las familias palestinas de Latinoamérica con sus raíces, generar vínculos y rescatar su identidad.