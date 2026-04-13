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    La irrupción de la IA en el mercado laboral: casi la mitad de los trabajadores dice ocuparla

    Cadem realizó una encuesta para determinar si los chilenos están utilizando la Inteligencia Artificial en su desempeño laboral, la que mostró un salto relevante respecto del año anterior.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Automatización avanzada y agentes de IA para la pedagogía.

    La Inteligencia Artificial ya está presente en el mercado laboral y por ello, los trabajadores poco a poco se han ido acostumbrando a lidiar en el día a día con esta nueva herramienta.

    Por lo mismo, Cadem realizó una encuesta para determinar si los chilenos están utilizando la Inteligencia Artificial en su desempeño laboral.

    Ante la pregunta: si usa Inteligencia Artificial en el trabajo, subió la cantidad de personas que dice que, si la ocupa pasando del 34% al 48% entre 2025 y 2026, mientras que quienes afirmaron que no la utilizan bajo de 61% al 46%.

    Ahora bien, en cuanto a la cantidad de trabajo que puede realizarse con Inteligencia Artificial, el 26% dice que casi todo o bastante, (23% el año pasado), mientras que el 36% respondió que algo (33% en 2025).

    La inteligencia artificial me ayuda a hacer el trabajo más rápido: el 69% respondió que está muy de acuerdo o de acuerdo; y el 69% dice que la Inteligencia Artificial me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo y el 64% dice que en mi trabajo se nota quienes saben usar la Inteligencia Artificial versus quienes no saben usarla y el 55% afirma que con la Inteligencia Artificial me he convertido en una persona más eficiente en el trabajo.

    También se profundizó en si la inteligencia artificial ayuda a hacer el trabajo más rápido: el 69% respondió que sí, mismo porcentaje entre quieres respondieron que la Inteligencia Artificial me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo: 69%

    Ante la pregunta si las personas están dispuestas a adquirir nuevas habilidades o capacitarse para adaptarse a un entorno laboral con IA: el 70% dijo que está dispuesto.

    Asimismo, el 70% está de acuerdo con el hecho de que la Inteligencia Artificial puede ayudar a las personas a ser más productivas en su trabajo y el 26% que creará más trabajos de los que eliminará.

    Más sobre:CademInteligencia ArtificialMercado laboral

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