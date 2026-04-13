La irrupción de la IA en el mercado laboral: casi la mitad de los trabajadores dice ocuparla

La Inteligencia Artificial ya está presente en el mercado laboral y por ello, los trabajadores poco a poco se han ido acostumbrando a lidiar en el día a día con esta nueva herramienta.

Por lo mismo, Cadem realizó una encuesta para determinar si los chilenos están utilizando la Inteligencia Artificial en su desempeño laboral.

Ante la pregunta: si usa Inteligencia Artificial en el trabajo, subió la cantidad de personas que dice que, si la ocupa pasando del 34% al 48% entre 2025 y 2026, mientras que quienes afirmaron que no la utilizan bajo de 61% al 46%.

Ahora bien, en cuanto a la cantidad de trabajo que puede realizarse con Inteligencia Artificial, el 26% dice que casi todo o bastante, (23% el año pasado), mientras que el 36% respondió que algo (33% en 2025).

La inteligencia artificial me ayuda a hacer el trabajo más rápido: el 69% respondió que está muy de acuerdo o de acuerdo; y el 69% dice que la Inteligencia Artificial me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo y el 64% dice que en mi trabajo se nota quienes saben usar la Inteligencia Artificial versus quienes no saben usarla y el 55% afirma que con la Inteligencia Artificial me he convertido en una persona más eficiente en el trabajo.

También se profundizó en si la inteligencia artificial ayuda a hacer el trabajo más rápido: el 69% respondió que sí, mismo porcentaje entre quieres respondieron que la Inteligencia Artificial me ayuda a mejorar la calidad de mi trabajo: 69%

Ante la pregunta si las personas están dispuestas a adquirir nuevas habilidades o capacitarse para adaptarse a un entorno laboral con IA: el 70% dijo que está dispuesto.

Asimismo, el 70% está de acuerdo con el hecho de que la Inteligencia Artificial puede ayudar a las personas a ser más productivas en su trabajo y el 26% que creará más trabajos de los que eliminará.