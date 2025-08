La marca de ropa peruana que prepara su arribo al mercado chileno

La marca de ropa peruana Unbranded Co llegará a Chile

El vestuario es desde hace un buen rato un mercado relevante y muy dinámico en la economía chilena. Lo caracteriza la amplia variedad de marcas y la casi infinita oferta que supone el fast fashion a cargo de las plataformas digitales como Temu, AliExpress y, sobre todo, Shein.

Es en ese contexto que la marca peruana Unbranded Co busca abrirse camino en el competitivo mercado chileno, pero de la mano de la calidad y de una mirada más de largo plazo en el uso de las prendas.

Aunque ya tiene presencia en Chile a través del canal online, la idea de Unbranded Co. es instalarse físicamente en Chile. La marca nacida en 2019 tiene tres tiendas en centros comerciales peruanos y busca abrir dos más en Lima. El plan es crecer en su catálogo de productos, que hoy se centra en vestimentas simples o básicas y casuales.

“La idea nuestra es poder vestir al hombre y a la mujer de lunes a domingo, a cualquier hora del día. Queremos ofrecerles productos atemporales, que no pasen de moda, que se usen de enero a diciembre”, dice a Pulso Nasry Bendeck, uno de los fundadores de Unbranded Co y actual director de operaciones de la empresa.

Luego, en la hoja de ruta también incluye la expansión internacional, donde se incluye Chile de forma concreta y México en un plan más lejano. Recientemente, comenzó su venta en terreno nacional solo en canales online, donde la firma confía en el modelo de crecimiento de vender directo al cliente sin tiendas físicas o direct-to-consumer, donde su primera aproximación en terreno es para la última parte del año con una tienda que se ubique en los pasillos de un centro comercial (pop-up).

Sin embargo, en Chile, ya tienen planificada abrir su propia tienda para el próximo año vía alianza con los centros comerciales y de ahí seguir expandiéndose. Una plan que prevé que en Chile vendan US$ 2 millones en el año.

“El 2026 es bastante sólido”, resalta Bendeck respecto a los planes de la firma en Chile.

Bendeck respalda sus proyecciones en lo que han logrado vender en estos dos meses. “Hemos vendido en junio y julio entre US$ 20 y US$ 30 mil al mes, y esperamos cerrar el año alrededor de US$ 50 mil”, afirma.

“Ha habido buena atracción, es un poco lo que teníamos proyectado”, dice Bendeck. La firma destaca su plan de ventas que se basa en publicidad en redes sociales, fomento a que los clientes escriban comentarios, programas de referidos y estrategias de posicionamiento en la web.

Sobre su estrategia que se basa en la venta online, Bendeck comenta que “nosotros confiamos tanto en nuestro producto que si tú puedes comprar y no te gusta el producto, tú puedes aplicar con el perfect fit guarantee. Tú te quedas con el producto y te devolvemos el dinero, sin preguntas. “Esto aplica para tu primera compra”, detalla.

“Así de tanto confiamos en nuestro producto”, resalta. Bendeck asegura que utilizaron la medida en 2019 con “temor”, pero que arrojó resultados positivos con tasas de devoluciones bajas.

En Perú también tienen presencia vía alianzas con el retail, en este caso con Falabella. No obstante, Bendeck apunta que todavía no hay acercamientos para ofrecer su producto vía ese modelo.

Los productos

Con precios que van desde los cerca de los $19 mil para ropa interior hasta los $85 mil en polerones, Unbranded Co ofrece sus productos bajo la promesa de una alta calidad, donde se usa algodón pima (59%), la fibra semi natural Modal (37%) y spandex (4%).

“Hasta hace unos años solo se usaban principalmente en ropa de bebé” explica Bendeck sobre los materiales que utilizan sus productos.

Una producción que se abastece de una fábrica textil en Perú, que está ligada a la familia de Nicolás Majluf, otro cofundador y CEO de la marca. Alek Saba es también cofundador y director de marketing de la firma.

Los materiales principales también son de la zona, dice Bendeck.

“Nosotros manejamos una calidad premium, pero manejamos precios competitivos. No vamos a competir en precios con una marca de fast fashion o low cost. (...) nosotros creemos que estamos dando la alternativa de adquirir una prenda de calidad premium a un precio competitivo”, agrega.