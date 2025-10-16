SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

La posta energética que asume el ahora biministro Álvaro García

El economista tendrá menos de cinco meses al mando de la cartera que lideró hasta este jueves Diego Pardow. El Presidente Boric le encomendó dos cosas: compensar a los consumidores por los cobros extras derivados del error metodológico en la fijación de precios y realizar una auditoría a la CNE, cuyo secretario ejecutivo también fue removido. Los expertos afirman que su principal meta será normalizar el secor y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Matías VeraPor 
Matías Vera
La posta energética que asume Álvaro García 16/10/2025 Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El economista Álvaro García (71) es desde ayer biministro. A la cartera de Economía, que asumió el 21 de agosto en reemplazo de Nicolás Grau en su paso a Hacienda, este jueves sumó la de Energía, tras la abrupta salida de Diego Pardow.

Pasado el mediodía, el Presidente de la República, Gabriel Boric, que venía llegando de su viaje en Italia, le pidió la renuncia a Diego Pardow (45) tras la polémica por el error divulgado el martes en las tarifas eléctricas.

Poco después, fue el propio García quien anunció otra salida de la que se hablaba en voz baja desde la mañana: la del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla (57), quien se había desempeñado en el organismo durante más de 25 años y ocupaba el cargo desde 2022.

García agradeció la designación y enumeró los mandatos de Boric. “Primero, compensar a las familias por el cobro injusto de que han sido objeto. Esa va a ser una tarea principal, determinar la magnitud de su costo y encontrar el mejor canal para compensar a las familias”, dijo. “También me ha señalado la importancia de mantener el acelerador puesto en aprovechar las enormes oportunidades energéticas que Chile tiene”, agregó.

El segundo encargo de Boric fue remover a Mancilla e iniciar una auditoría interna al interior de la CNE para determinar por qué “no se detectó este cobro indebido”.

La salida de ambas autoridades se produjo tras la corrección metodológica realizada en el Informe Técnico Preliminar (ITP) que fija los precios nudos, precio que pagan las distribuidoras por la energía a las generadoras, el martes pasado. El error central fue aplicar dos veces el efecto inflacionario: Al mismo tiempo en que se utilizó el IPC, se aplicó la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables, que es nominal, por lo que ya incluía el IPC. El error significó un sobrecosto para los usuarios de más de US$110 millones contando desde el 2024.

El biministro de Energía y Economía, Álvaro García. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La CNE explicó que la metodología se venía usando desde 2017, en el marco de la Ley de Transmisión que entró en vigencia en julio de 2016. “La modificación busca asegurar que los cálculos tarifarios reflejen fielmente los costos reales de generación y, por tanto, que las tarifas que pagan los clientes sean justas y representativas de dichos costos”, apuntó la CNE.

El profesor de la Usach, Héctor Chávez, afirmó que fue “básicamente un error de planilla: había algunas cosas que tenían que ser consideradas y actualizadas y otras que no, y en esa interpretación ocurrió que algunas que no tenían que serlo, sí fueron reajustadas”.

A tal punto se está dilucidando lo que pasó, que Contraloría anunció este jueves una investigación, a través de su departamento de investigaciones especiales, sobre los procesos de la CNE y otras instituciones. Sobre esto, la CNE dijo que “colaborará plenamente con la labor de fiscalización”.

En la industria, una de las hipótesis que se maneja es que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que estaba planificando la reliquidación a las generadoras por el congelamiento de tarifas pospandemia, consultó a la CNE por el proceso, lo que alertó a la CNE.

“Normalizar la situación”

Álvaro García, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Master of Arts de la Universidad de Maryland y doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, enfrentará diversos desafíos en su reemplazo de Pardow. Expertos apuntan que el nuevo ministro debe normalizar la situación en el sector eléctrico y entregar confianza a la ciudadanía.

El profesor de la Usach, Humberto Verdejo, dice que “faltan hartas cosas por definir: el informe técnico definitivo de generación, el informe técnico de transmisión y cómo se va a saldar la deuda de distribución. Y el cuarto elemento que falta es cómo se va a implementar el VAD (valor agregado de distribución) o el decreto tarifario que define el componente de distribución para el periodo 2024-2028”.

16/10/2025 - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

El exsubsecretario de Energía de Piñera II, Francisco López, dice que “lo que es de esperar ahora es que ya con la llegada del nuevo ministro se pueda ir al tema de fondo y ver cómo poder solucionar finalmente el tema que hemos visto, el problema del decreto tarifario y de este error en la contabilización que ocurrió en el último año”.

“Al nuevo ministro de Energía le queda un periodo bastante corto, un periodo acotado y también con las complejidades propias de un período electoral y de cierre de gobierno. Por tanto, uno tiende a creer que su labor va a estar un tanto más marcada en poder normalizar la situación”, agrega López.

Por su parte, el académico Héctor Chávez afirma que el ministro tiene que tratar de recuperar la confianza de las personas y del sector eléctrico. “Son dos cosas. La primera es que las personas ahora, cualquier cuestión que tenga que ver con la electricidad piensan que las van a perjudicar”, asegura. “Esto también da pie para que el sector privado también tenga su aliciente para poder criticar cualquier decisión o argumento técnico, bueno o malo, que tenga la Comisión”, puntualiza el profesor de la Usach.

Entre las empresas deslindaron responsabilidades por el error. El director ejecutivo del gremio Generadoras de Chile, Camilo Charme, dijo que “el sector privado participa cumpliendo estrictamente las instrucciones y parámetros definidos por dichas instituciones, sin ser parte del diseño ni la aprobación del mismo”.

“Vamos a tener más”

La impresión de Luis Llanos, profesor de ingeniería industrial de la Universidad de Chile, es que “esta excesiva burocracia que está teniendo el sistema o la regulación eléctrica hace que muchos otros temas… no solamente esto de las tarifas, sino (...) otros temas que son muy relevantes para la regulación del sector, también tengan un manejo bien difícil y complejo”.

Llanos asegura que “el principal problema es que probablemente esto no termine acá, vamos a tener más”, y como “la Contraloría va a tomar cartas en esto, más de alguna cosa va a salir”. El académico señala que “esto es una acumulación de temas”, el sector energético “ha estado muy acontecido, con fallas, apagones y tarifazos”.

Humberto Verdejo dice que aún falta el Informe Técnico de Transmisión, el que “debiese salir durante estos días y que de acuerdo a las predicciones podría venir con un incremento. Entonces, para el primer semestre del 2026, indudablemente, si tenemos una baja por generación puede que se compense con el incremento en transmisión”.

La tarifa eléctrica se constituye de tres componentes: la generación que es un 70%, la transmisión, un 10% y la distribución, un 20%. Así, y “para ponerle más pelos a la sopa”, afirma Verdejo, “falta normalizar la tarifa de distribución. ¿Y qué significa eso? La tarifa de distribución o los cargos por distribución se congelaron en noviembre del 2020, porque en 2019 el gobierno anterior implementó una modificación a la tasa de rentabilidad de las distribuidoras. El estudio tarifario que determinaría las tarifas para el periodo 2020-2024 se demoró muchísimo en salir. Entonces, las distribuidoras congelaron sus ingresos entre noviembre del 2020 y mayo del 2024, y por lo tanto hay 43 meses donde la tarifa de distribución que el 20% no se movió por nada”.

18.02.2015 - Foto Alvaro Cofre Alvaro Cofre

Las implicancias de esto es que “a mayo del 2024, considerando intereses, IVA y todo lo que está asociado a la deuda, esa deuda pudiese fluctuar entre US$800 millones y US$1.000 millones, entonces esa deuda hay que comenzar a saldarla, y la pregunta es cuándo. Y quién tiene de una u otra manera la potestad para decir cuándo y en qué forma, es la SEC”.

Verdejo explica que “cuando existen saldos pendientes a favor de las distribuidoras, la Superintendencia define en las cuotas y en cuánto incremento en tarifa se va a traducir para comenzar a hacer la devolución”.

La CNE informó esta semana que la baja de precios constituirá la compensación. “En el informe técnico preliminar emitido el día de ayer, se dispuso la devolución de los montos cobrados en exceso, debidamente reajustados, lo que significaría una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad, a contar de enero del próximo año”, indicó el organismo.

Sin embargo, los especialistas creen que el caso podría llegar a tribunales: mucha gente que, por ejemplo, se cambió de vivienda, ya pagó sobreprecios que no le serán retribuidos exactamente. “Eso tiene pinta de que se va a judicializar, porque al menos yo no observo cómo… o sea, no hay cómo, dentro de la regulación que le compete a la CNE y al ministerio de Energía, resolver ese tema. Entonces ahí también va a haber una situación incómoda de resolver”, opinó Chávez.

Más sobre:Álvaro GarcíaDiego PardowCNECuentas de la luzTarifas eléctricas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Encuesta LyD 2025: Municipios, Cámara, gobiernos regionales y Senado lideran percepción de corrupción

Parte la franja presidencial: los mensajes que buscarán instalar los candidatos

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay
Chile

Extraditan a Chile a sujeto condenado por homicidio de funcionario de la PDI tras mantenerse cuatro años prófugo en Bolivia y Paraguay

Crisis por cuentas de la luz provoca caída de uno de los ministros más cercanos a Boric

Encuesta LyD 2025: Municipios, Cámara, gobiernos regionales y Senado lideran percepción de corrupción

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación
Negocios

Nobel de Economía 2025 explica la “destrucción creativa” y destaca rol de la educación

Trabajadores del comercio y reparación de vehículos son los que más solicitan el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia

Empresarios en alerta por otros 24 proyectos de ley que podrían elevar los costos laborales a futuro

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario
El Deportivo

Cambio en la Copa Libertadores Femenina: Colo Colo definirá el tercer lugar en un particular horario

Viene de conseguir su primer punto ATP: Benjamín Pérez, de 16 años, accede a los cuartos de final del M15 de Santiago

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana
Finde

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss
Cultura y entretención

Muere a los 74 años Ace Frehley, fundador y guitarrista emblemático de Kiss

Ace Frehley: el guitarrista histórico de Kiss está hospitalizado y con pronóstico reservado

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua
Mundo

Israel y Hamas intercambian acusaciones mientras aumenta la tensión por los restos de los rehenes y las rupturas a la tregua

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

Venezuela pide al Consejo de Seguridad de la ONU que declare ilegales los ataques de EE.UU.

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo