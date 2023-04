Las reacciones a la estrategia del litio: senadores, dos firmas que quieren entrar, un sindicato de SQM y el gremio de empresas de EE.UU.

La tan esperada estrategia del gobierno para el litio tardó 13 meses, pero finalmente se comunicó. El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves en cadena nacional un trabajo interministerial que se compone de cinco ejes, que pretende entregar al Estado el control de la producción de litio, permitir la participación de privados y renegociar los acuerdos con SQM y Albemarle, las dos empresas que hoy producen litio en Chile, en el Salar de Atacama. El programa generó ya en la noche las primeras reacciones: senadores, empresas que pretenden entrar al negocio, un sindicato de SQM y hasta el gremio de las empresas estadounidenses en Chile se pronunciaron. Estas son las reacciones

Salar Blanco: “Es una buena noticia”

“Dibuja un escenario con objetivos de corto, mediano y largo plazo, contribuyendo a la construcción de certeza jurídica y ratificando una institucionalidad para un rápido crecimiento de la inversión en la industria”, dijeron desde Minera Salar Blanco -filial de la australiana Lithium Power International-, empresa que tiene pertenencias en el Salar de Maricunga.

Cristóbal García-Huidobro, CEO de Lithium Power International y gerente general de Minera Salar Blanco, destacó que “esta es una buena noticia para el país, que dará curso a diversos proyectos en la red de salares existentes, incorporando la necesaria competencia y acelerando los procesos de innovación y adopción de nuevos estándares para los proyectos de litio en Chile”.

De acuerdo con el ejecutivo, “los principales componentes de la Estrategia nos vienen a reafirmar que lo que hemos realizado durante estos más de 7 años de trabajo en nuestro Proyecto Blanco en Maricunga estaba en la línea correcta: nuevos estándares técnicos y medioambientales en su desarrollo; y sólidos principios sociales como la transparencia, el respeto y la justicia, que definen un nuevo estándar de relacionamiento con las comunidades”.

El ejecutivo agregó que: “Vemos una oportunidad histórica hoy para Chile, y esta Estrategia vendrá a acelerar acuerdos público-privados con proyectos reales como el de Minera Salar Blanco en Maricunga, generando nuevos recursos para el Estado y encauzando también importantes recursos para las regiones donde se localicen y sus comunidades. Estamos seguros de que Minera Salar Blanco se transformará en el corto plazo en el tercer actor en la industria del litio en Chile después de más de 35 años”.

Amcham: “Fortalece vínculos Chile-EEUU”

“Desde la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, siendo representantes de una de las mayores inversiones extranjeras en el país, valoramos el anuncio de una nueva Política Nacional del Litio realizada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y rescatamos la convocatoria a realizar un esfuerzo conjunto, público y privado, para el desarrollo de una industria con un gran potencial de creación de valor compartido”, expresó Paula Estévez, gerenta general de AmCham Chile.

“Estamos convencidos de que esta Política Nacional del Litio permitirá también fortalecer los profundos vínculos y valores que ya comparten Chile y Estados Unidos. Ello en función de que esta iniciativa posibilitará la llegada de nueva y mayor inversión estadounidense, la cual contribuirá al país en mayor sostenibilidad e innovación tecnológica. De esta forma, más allá de ser un socio comercial, Estados Unidos se consolidará como un socio estratégico en materias de relevancia nacional, tales como alcanzar la meta de carbono neutralidad que Chile se ha impuesto para el año 2050″, agregó.

“Por último, creemos firmemente que esta iniciativa abre la puerta a que el desarrollo de la industria del litio genere miles de nuevos empleos, transferencias tecnológicas, capacitación de capital humano y encadenamientos productivos en el país. Estos beneficios directos se verán potenciados por el TLC entre Chile y Estados Unidos, que este año cumple dos décadas de vigencia, y que se proyecta hacia el futuro justamente ante iniciativas tan relevantes como esta nueva Política Nacional del Litio”, dijo.

Sindicato de SQM: “Con muy buena cara”

“Vemos este anuncio de las políticas del litio como súper valiosas, porque creemos fielmente que va a aumentar el desarrollo en las regiones, también la participación de las comunidades, podremos nosotros los profesionales desarrollarnos, tener otras alternativas de trabajo. Vemos con muy buena cara, y esperemos que así sea, en el corto, mediano y largo plazo”, dijo a Pulso Omar Durán, director y tesorero del Sindicato de Supervisores de SQM.

“Es importante que Chile esté a la vanguardia en la explotación de este elemento muy deseado en estos tiempos, y creemos que también es importante que se generen institutos, universidades, en el desarrollo de nuevas tecnologías, como también en pilas y baterías. Creemos que podemos generar un gran desarrollo, un aporte importante desde la región, y pensamos que va a ser interesante ver cómo el Estado va a tener el porcentaje mayoritario dentro de los proyectos nuevos, y en los que ya están. Quizás para las empresas que están hoy día explotando, como SQM y Albemarle, no sea -ahora enterándose de cómo es la política- muy beneficioso, pero creo que a largo plazo puede ser muy importante, y una sociedad estratégica público-privada que creo que, en general, puede ser valioso para el desarrollo de todo el país”, agregó.

Senador Juan Luis Castro y el rol decisivo de Codelco

“El Presidente anuncia una estrategia con valentía para admitir que sólo es posible en una relación público y privada, a la vez admitiendo que hay más conocimiento en el manejo de la explotación del litio desde los privados, para poder hacer una estrategia nacional”, dijo en un audio el senador PS Juan Luis Castro.

“Segundo, que la Empresa Nacional del Litio ingrese como proyecto de ley, lo cual ya el segundo semestre debería ser realidad”, agregó.

Luego, Castro apuntó a la intención de renegociar en el Salar de Atacama con SQM y Albemarle. El contrato con la primera vence en 2030. “Me preocupa cómo van a quedar las inversiones distintas al Salar de Atacama, porque si ahí se hacen licitaciones privadas, en qué características, qué prioridades y en qué condiciones se van a hacer (...) Sería clave que Codelco estableciese las condiciones de pactación en que va entrar, eventualmente y si es que hay acuerdo, antes del 2030, a poder hacer una interacción con los privados que actualmente tienen la gestión de explotación. Ese es un tema decisivo porque Codelco puede cumplir un rol, pero ese rol va a tener que ser acordado, no tiene que ser impuesto por el gobierno. Lo importante es saber si Codelco está preparado para ello”, dijo.

Senador Coloma cuestiona la lógica de empresa estatal

“Chile era el primer país productor y exportador de litio, ya no lo es. Hoy día es Australia. Hay que entender que Chile ha funcionado con un motor importante que es el cobre y se le han subido otros motores, más chiquititos, el salmón, la fruta, los cerdos, que han ayudado a desarrollar nuestro país. Y ahora aparece un nuevo motor, que no estaba contemplado hace décadas, que se llama el litio. Y en ese aprovechamiento de ventajas hay que apurarse. Yo creo que en esa estrategia estamos súper atrasados”, dijo el senador UDI Juan Antonio Coloma, entrevistado en T13.

“La segunda reflexión es la velocidad con que hay que hacer las cosas. Sabemos que el ( boom del) litio tiene que ver con la electromovilidad, pero no sabemos primero cuánto va a durar, y ojalá no encuentren un sustituto. Ojalá se demoren mucho, pero no lo sabemos. Y segundo, a diferencia del cobre, el litio no es un producto escaso. Lo que pasa es que nosotros tenemos una gran concentración, y es fácil y rápido producir, pero es un producto que existe en todo el mundo. Por eso, como no sabemos el horizonte, la velocidad con que se generen escenarios de desarrollo son decisivos. (...) Yo no sé si la lógica de empezar a crear en el segundo semestre una Empresa Nacional del Litio, que se demora harto tiempo como ha planteado el mismo Presidente, sea la mejor estrategia. Los otros puntos me parecen adecuados, pero mi impresión es que la velocidad para trabajar es demasiado importante en esta materia”, dijo.

Senador Daniel Núñez destaca el rol de Enami y Codelco

En un hilo de Twitter, el senador PC Daniel Núñez afirmó: “Valoro el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la nueva estrategia nacional del litio, ya que cumple con uno de los compromisos del programa de gobierno”.

“Destaco el rol protagónico que tendrán Enami y Codelco en el inicio del proceso. Fortalecer las empresas estatales es el camino que Chile necesita para reindustrializar a través de un nuevo modelo de desarrollo”, agregó en un segundo tuit.

Por último, valoró la creación del Instituto Público del Litio y Nuevas Tecnologías, que “es una herramienta poderosa para avanzar en investigación y desarrollo. Permitirá a Chile crear productos con mayor valor agregado y también contribuirá a la protección socio ambiental de los salares”.

“Valoro que también existirá una red de salares protegidos de la explotación, porque sus ecosistemas son frágiles. Es clave la existencia de salares reservados exclusivamente para la conservación”.

Sorcia Minerals: “No hay tiempo que perder”

La empresa Sorcia Minerals, que tiene intenciones de ingresar al mercado local, dice que el anuncio “va en la dirección correcta, sobre todo por la gran relevancia que le está dando este gobierno a la Tecnología de Extracción Directa y la reinyección de la salmuera, la que ya existe a nivel de producción industrial y está lista para operar en Chile”.

“Es fundamental transitar a una industria del litio sustentable y este tipo de tecnología es la más adecuada. En este sentido, creemos que podemos ser el socio ideal del Estado en esta nueva era del litio, para explorar y explotar de manera responsable y sostenible cualquier salar de interés en el territorio nacional. Hoy, somos la única empresa con Tecnología de Extracción Directa y reinyección de salmuera probada a nivel industrial”, afirmó Rodrigo Dupouy, presidente para Latinoamérica de Sorcia Minerals.