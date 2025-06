Las sociedades de inversión de Joaquín Niemann en Chile

Una sociedad con su esposa, Christina Hellema, creada unos días antes del matrimonio religioso, y dos sociedades con otros dos golfistas chilenos, también constituidas el año pasado, registra en el país el destacado deportista nacional Joaquín Niemann, quien se consagró campeón de la séptima fecha del LIV Golf 2025 disputada en Virginia, Estados Unidos, acumulando una fortuna impresionante para sus 26 años.

Solo en premios, el jugador lleva acumulados este año más de US$ 65 millones y a eso hay que añadir los US$ 100 millones que se acordó en agosto de 2022 al dejar el PGA Tour por el LIV Golf y los US$ 16 millones que consiguió durante los torneos que jugó en sus años del PGA Tour.

Niemann es considerado hoy el deportista chileno que más dinero ha ganado en la historia. Hasta ahora, ese ranking lo ostenta el jinete José Santos, con más de US$ 180 millones en premios obtenidos en el negocio de la hípica en Estados Unidos.

Aunque en el mercado local dan por descontado que la mayor parte del patrimonio del actual deportista chileno mejor pagado estaría radicado fuera del país, tal como sucede con los grandes deportistas mundiales y altos patrimonios, hay quienes señalan que el deportista talagantino mantendría inversiones locales, especialmente en el negocio inmobiliario y algunas startups (como ZappingTV, a la que entró en 2023). Gestoras locales de inversiones desconocen con quién trabaja Niemann su patrimonio.

Inversiones Niemann Hellema Limitada, la sociedad creada en Santiago el 11 de diciembre de 2024, tiene como objeto la realización de todo tipo de inversiones mobiliarias e inmobiliarias y un amplísimo giro que le permite invertir dentro y fuera de Chile en diversos negocios bajo el nombre de Inversiones Monchi Ltda.

Joaquín Niemann y la arquitecta Christina Hellema Puga, (“Titi”) celebraron su matrimonio religioso el 21 diciembre en la iglesia de la Viña Santa Rita, unos meses después de contraer el vínculo civil en una ceremonia en La Serena, de donde los Hellema -dedicados a la minería- son oriundos. La relación entre ambos comenzó en 2017, cuando Niemann tenía 18 años y se comprometieron en julio de 2023, al cumplir seis años de pololeo. La sociedad se fundó con un capital de $ 10 millones aportado en partes iguales.

Las otras sociedades chilenas de Niemann son las firmas JJM SpA y JJM2 SpA, ambas dedicadas a la promoción del deporte y conformadas en partes iguales con otros dos destacados golfistas locales, de la academia Elite Golf, Javier Peon-Veiga Cervantes y Matías Calderón, sexto mejor chileno en el Official World Golf Ranking.

JJM SpA fue creada el 2 de enero de 2024 con el objeto de invertir en negocios deportivos y de esparcimiento, con un capital de $ 10 millones dividido en partes casi iguales: el 33,3% para Niemann, otro 33,3% para Calderón y un 33,4% para Javier Peon-Veiga Cervantes, quien además figura como el administrador del negocio. Esta sociedad fue creada en Coquimbo.

Apenas unos días después, el 2 de febrero del 2024, esta vez en Santiago, los tres socios volvieron a juntarse ahora para crear JJM SpA2, con el objeto de ampliar los negocios de JJM SpA hacia la realización de espectáculos deportivos y actividades asociadas a ese rubro. El capital inicial esta vez fue de $ 10.000.002, dividido en partes iguales.

Según los registros mercantiles, Matías Calderón y Javier Peón-Veiga Cervantes son dos activos empresarios que participan en diversos negocios, como transportes, inmobiliario, eventos deportivos y representaciones.