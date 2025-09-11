SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

El análisis de Transbank mostró, además, que la forma de pago más utiliza son las tarjetas de débito.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
Santiago, 16 de septiembre de 2023. Gran cantidad de personas disfruta del segundo dia de las fondas del Parque Ohiggins en la comuna de Santiago. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Se acercan las celebraciones de Fiestas Patrias y con ellas el consumo de una serie de productos típicos. En este contexto, la firma de medios de pago Transbank realizó un análisis sobre los patrones de consumo de esta celebración en 2024, con el fin de dar luces del comportamiento de compra en este nuevo 18 de septiembre.

Como era de esperarse, las carnicerías son las principales beneficiadas en esta fecha, con un aumento durante el 17 de septiembre de 220% en los montos de venta y 140% en transacciones, al compararlos con un día promedio de la primera quincena del mes.

Le siguen en el top 3 de crecimiento ese día las botillerías (+181%), las ferias libres (+87%) y los supermercados (+78%).

“Vemos que el consumo y la alimentación son los principales impactados en estas fechas donde las personas suelen celebrar en familia y en torno a la comida tradicional chilena”, explicó la gerenta de la División Productos e Inteligencia de Negocios de Transbank, Maureen Doren.

Carnicería SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Además, los datos muestran que los días previos al feriado registraron los mayores peaks de ventas, tanto en montos como en cantidad de transacciones, lo que refleja una mayor planificación en el consumo", sostuvo la ejecutiva.

Y es que, si bien el 17 de septiembre fue el día con un mayor aumento en montos de venta y transacciones (42% y 35%, respectivamente), le siguen los días lunes 16 (41% y 28%) y sábado 14 (36% y 25%).

Al analizar las preferencias por tipo de tarjeta, el débito destaca como el favorito entre las opciones, representando el 86% del total de transacciones y el 76% de los montos de venta durante el fin de semana de celebración (entre el miércoles 18 y el domingo 22 de septiembre).

“Esta tendencia podría estar relacionada a la entrega de aguinaldos, con una mayor disponibilidad de recursos inmediatos para el gasto en estas fechas”, explicó Doren.

El crédito, por su parte, alcanzo solo un 13% de las transacciones y un 23% de los montos, mientras que las tarjetas de prepago representaron solo el 1% tanto en transacciones como en fondos.

Turismo regional

Las celebraciones de esta época suelen representar también una importante semana para el turismo regional. Así, el análisis de la firma demostró que el rubro “Turismo y Entretención” creció de gran forma durante los días de celebración, especialmente en la Región Metropolitana, con un aumento de 57,5% en los montos de venta, al compararlos con los días promedio del mes.

La Región de Valparaíso y del Biobío también vieron un incremento estos días, con un 10,2% y un 4,6% de aumento, respectivamente.

Al mirar el rubro de consumo general, la Región de Valparaíso también tuvo un importante aumento durante el 17 de septiembre, de 62% en montos de venta y 49% en transacciones.

Valparaiso, 19 de septiembre de 2023 Ultimo dia de fondas en parque Alejo Barrios de Valparaiso. Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

El sector hotelería, por su parte, también se vio beneficiado: entre el sábado 14 y el sábado 21 de septiembre tuvo un marcado incremento en la región porteña, con un peak de aumento en montos de venta durante el 18 de septiembre de 52%, en comparación a un fin de semana promedio de septiembre.

“Los datos revelan un patrón de viaje característico de Fiestas Patrias: llegar a destinos turísticos el fin de semana previo y retornar el fin de semana posterior a la celebración, evidenciando la planificación de estadías extendidas”, finalizó Doren.

Lee también:

Más sobre:Fiestas PatriasConsumoTransbank"18 de Septiembre"

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La reaparición de Maya Fernández con respaldo a Boric y dardos a “candidatos que defienden la dictadura”

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

Un cadáver mutilado en el maletero de un auto: la trama que llevó a desarticular red de prestamistas “gota a gota”

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

5.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
Chile

Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Cancillería manifiesta su categórico rechazo a dichos de la diputada Cordero sobre Bolivia: “El racismo es inaceptable”

Un cadáver mutilado en el maletero de un auto: la trama que llevó a desarticular red de prestamistas “gota a gota”

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias
Negocios

¿Dónde y qué compramos para el 18? Estudio revela las principales tendencias de consumo en Fiestas Patrias

Histórico salto de Oracle reordena el listado de las empresas más valiosas del mercado

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile
Tendencias

Samsung lanza nueva serie de tablets en Chile

El FBI libera las fotografías del posible tirador que asesinó a Charlie Kirk

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U
El Deportivo

Fiel a su esquema y con sorpresas: la formación de Colo Colo que prepara Fernando Ortiz para la Supercopa ante la U

Técnico del Swansea alaba a Lawrence Vigouroux tras debutar en la Roja: “Se lo merece; es maravilloso”

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”
Cultura y entretención

Pilar Quintana, escritora colombiana: “Las historias de mujeres y sobre mujeres también representan a la humanidad”

El 11 de septiembre olvidado: la historia del otro Golpe de Estado que sacudió a Chile

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado
Mundo

Corte Suprema de Brasil logra mayoría para condenar a Bolsonaro y a otros siete acusados por intento de golpe de Estado

¿Accidental o deliberada?: cómo la incursión rusa con drones en Polonia puso a prueba a la OTAN

El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud