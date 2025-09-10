SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

Según una encuesta de Defontana, casi un 80% recibirá este beneficio en efectivo.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
En qué se gasta el aguinaldo de Fiestas Patrias JOSE VEAS/ATON CHILE

A solo una semana de que comiencen los festejos por Fiestas Patrias, aumentan las ansias por recibir el tan esperado aguinaldo dieciochero.

Según un estudio de Defontana, el 69% de los trabajadores recibirá aguinaldo este 2025, aunque un 37% todavía desconoce el monto que le corresponde.

La encuesta -que incluyó a 457 trabajadores de empresas de distinto tamaño- reveló que el 79% recibirá este beneficio en efectivo. Esta cifra, sin embargo, está por debajo del 93% que prefiere esta modalidad, lo que deja en evidencia una brecha de 14 puntos entre lo que esperaban los colaboradores y cómo finalmente lo entregarán las empresas.

De quienes recibirán aguinaldo, el 57% declaró que lo usará en celebraciones y compras relacionadas con las Fiestas Patrias, “confirmando el importante rol del aguinaldo en dinamizar el comercio estacional”, afirman desde la firma.

En qué se gasta el aguinaldo de Fiestas Patrias

“El aguinaldo no solo mueve la economía, también es un gesto de reconocimiento que refuerza el sentido de pertenencia y el compromiso de los colaboradores. Contribuye positivamente a su bienestar integral y, en consecuencia, promueve un clima laboral más positivo”, comenta la product manager de Gestión de Personas en Defontana, Macarena Molina.

El estudio de la firma tecnológica de gestión empresarial también muestra una lectura más profunda del aguinaldo en la vida financiera de los chilenos: un 22% planea destinarlo al pago de deudas y un 16% al ahorro o inversión.

En qué se gasta el aguinaldo de Fiestas Patrias

Desde el lado de las empresas, un 70% afirma que lo entrega principalmente por tradición, más que por criterios de desempeño (28%) o situación económica (35%), lo que refuerza la idea de que el aguinaldo es parte de la cultura corporativa chilena. Además, cerca del 70% de los encuestados trabaja en organizaciones de entre 10 y 200 personas, donde este beneficio tiene un “fuerte peso en el vínculo laboral”, señalan desde Defontana.

“El aguinaldo de Fiestas Patrias refleja cómo beneficios simples y de bajo costo para las empresas pueden generar un gran impacto en sus equipos. Nuestra encuesta muestra que, para los trabajadores, tener la certeza de recibirlo significa alivio: las celebraciones dejan de ser una carga extra para el bolsillo y hacen posible vivir estas fechas con mayor tranquilidad junto a la familia, cumpliendo así su objetivo fundamental de cuidar y reconocer a los colaboradores”, añade Molina.

Lee también:

Más sobre:Fiestas PatriasAguinaldo"18 de Septiembre"

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Senado aprueba indicación del Ejecutivo que fija multa por no asistir a votar y proyecto vuelve a la Cámara

Hombre es asesinado dentro de su vehículo en Peñalolén: disparos se efectuaron a metros de una feria

Corte de Apelaciones revoca multa de la CMF contra socio de MBI en fallo dividido

Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Preparan nueva edición de la Fonda Doña Flor: revisa los precios de las entradas y artistas por día

Preparan nueva edición de la Fonda Doña Flor: revisa los precios de las entradas y artistas por día

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Alejandro Sanz vuelve a Chile: revisa la fecha del concierto y cuándo es la venta de entradas

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile

Senado aprueba indicación del Ejecutivo que fija multa por no asistir a votar y proyecto vuelve a la Cámara
Chile

Senado aprueba indicación del Ejecutivo que fija multa por no asistir a votar y proyecto vuelve a la Cámara

Preparan nueva edición de la Fonda Doña Flor: revisa los precios de las entradas y artistas por día

Hombre es asesinado dentro de su vehículo en Peñalolén: disparos se efectuaron a metros de una feria

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?
Negocios

Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

Corte de Apelaciones revoca multa de la CMF contra socio de MBI en fallo dividido

Larry Ellison de Oracle supera a Elon Musk como la persona más rica del mundo

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis
El Deportivo

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

¿A quiénes apuntaba Marcelo Bielsa? Las 12 caras proyectables de la Roja que asoman para el Mundial 2030

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”
Cultura y entretención

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Con el corazón partío: Alejandro Sanz agenda su regreso a Chile

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo
Mundo

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento con Israel”

“¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? Allá Vamos”: Trump se refiere a incursión de drones rusos en Polonia

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad