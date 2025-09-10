Estudio revela que casi el 70% de los trabajadores recibirán aguinaldo de Fiestas Patrias ¿En qué lo gastarán?

A solo una semana de que comiencen los festejos por Fiestas Patrias, aumentan las ansias por recibir el tan esperado aguinaldo dieciochero.

Según un estudio de Defontana, el 69% de los trabajadores recibirá aguinaldo este 2025, aunque un 37% todavía desconoce el monto que le corresponde.

La encuesta -que incluyó a 457 trabajadores de empresas de distinto tamaño- reveló que el 79% recibirá este beneficio en efectivo. Esta cifra, sin embargo, está por debajo del 93% que prefiere esta modalidad, lo que deja en evidencia una brecha de 14 puntos entre lo que esperaban los colaboradores y cómo finalmente lo entregarán las empresas.

De quienes recibirán aguinaldo, el 57% declaró que lo usará en celebraciones y compras relacionadas con las Fiestas Patrias, “confirmando el importante rol del aguinaldo en dinamizar el comercio estacional”, afirman desde la firma.

En qué se gasta el aguinaldo de Fiestas Patrias

“El aguinaldo no solo mueve la economía, también es un gesto de reconocimiento que refuerza el sentido de pertenencia y el compromiso de los colaboradores. Contribuye positivamente a su bienestar integral y, en consecuencia, promueve un clima laboral más positivo”, comenta la product manager de Gestión de Personas en Defontana, Macarena Molina.

El estudio de la firma tecnológica de gestión empresarial también muestra una lectura más profunda del aguinaldo en la vida financiera de los chilenos: un 22% planea destinarlo al pago de deudas y un 16% al ahorro o inversión.

Desde el lado de las empresas, un 70% afirma que lo entrega principalmente por tradición, más que por criterios de desempeño (28%) o situación económica (35%), lo que refuerza la idea de que el aguinaldo es parte de la cultura corporativa chilena. Además, cerca del 70% de los encuestados trabaja en organizaciones de entre 10 y 200 personas, donde este beneficio tiene un “fuerte peso en el vínculo laboral”, señalan desde Defontana.

“El aguinaldo de Fiestas Patrias refleja cómo beneficios simples y de bajo costo para las empresas pueden generar un gran impacto en sus equipos. Nuestra encuesta muestra que, para los trabajadores, tener la certeza de recibirlo significa alivio: las celebraciones dejan de ser una carga extra para el bolsillo y hacen posible vivir estas fechas con mayor tranquilidad junto a la familia, cumpliendo así su objetivo fundamental de cuidar y reconocer a los colaboradores”, añade Molina.