Le rechazaron depositar US$ 1.000 millones: Trump revela a los bancos que no lo aceptaron como cliente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy que los mayores bancos estadounidenses, JPMorgan y Bank of America, lo rechazaron como cliente cuando quería depositar dinero en esas cuentas.

En medio de las suspicacias sobre los requisitos para que los conservadores sean aceptados como clientes en las grandes instituciones financieras de EE.UU, Trump dijo que JPMorgan le dio 20 días de plazo para transferir cientos de millones de dólares en efectivo a otro banco, pero no especificó cuándo ocurrió ese hecho.

Trump reveló que luego fue al Bank of America para “depositar más de US$ 1.000 millones” y le dijeron que el banco no podía proporcionarle una cuenta.

“(El director ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan) dijo ‘No podemos hacerlo’”, reveló Trump en una entrevista con el programa “Squawk Box” de CNBC.

“Así que fui a otro, a otro, a otro. Terminé yendo a bancos pequeños por todas partes. Es decir, invertía US$ 10 millones aquí, US$ 10 millones allá”, contó el mandatario.

Según informó CNBC, algunos conservadores, ejecutivos de criptomonedas y organizaciones religiosas han denunciado haber sido injustamente desbancarizados por grandes instituciones financieras estadounidenses.

Los bancos generalmente niegan rechazar a sus clientes por motivos políticos o religiosos, pero afirman estar obligados a cumplir con las leyes federales destinadas a prevenir delitos financieros, incluida la Ley de Secreto Bancario de 1970, y han enfrentado presiones regulatorias relacionadas con las criptomonedas y otras industrias consideradas de mayor riesgo de lavado de dinero o fraude.