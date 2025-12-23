Libro sobre pobreza en Chile muestra que casi el 60% de la reducción es por ingresos del trabajo

Hace 50 años en Chile se comenzó a medir la pobreza mediante un instrumento y metodología objetivos, dando inicio al desarrollo de una estrategia coherente para superarla,

En ese contexto es que Libertad y Desarrollo y la Fundación Miguel Kast lanzaron el libro “De la medición a la acción: a 50 años del Mapa de la Extrema Pobreza en Chile”.

Uno de sus capítulos desarrolla el impacto que tienen los ingresos autónomos, es decir, los que la personas logran obtener por sus trabajos.

En el quinto capítulo del libro se analizan cinco componentes que pueden alterar la condición de pobreza de un hogar cuando ella se mide a través de los ingresos necesarios para un nivel de consumo de ciertos bienes esenciales: cambios en el mercado laboral, cambios en el ingreso autónomo no laboral, redistribución entre hogares, cambio en el precio de arriendo en el mercado de la vivienda, y cambios demográficos.

Así, al descomponer la evolución de la tasa de pobreza en estos cinco componentes, los resultados muestran que entre 1990 al 2022, un 58% de la reducción de la pobreza está relacionado con incrementos del ingreso provenientes del mercado del trabajo. Los hogares de menores ingresos presentan una menor proporción de personas ocupadas, en contraste de los grupos de mayores ingresos, cuya participación laboral ha aumentado notablemente.

Es por ello que, entre los desafíos pendientes, se encuentran la persistente baja de la participación laboral en los hogares más vulnerables y la elevada informalidad entre quienes sí acceden al empleo. Esta combinación —baja participación y alta informalidad— dificulta avances sostenibles en la reducción de la pobreza mediante el trabajo.

El libro se pregunta si la importancia de los ingresos laborales como mecanismo reductor de la pobreza se ha mantenido constante durante el periodo 1990-2022, la respuesta encuentra que la desaceleración económica y el aumento en la tasa de desempleo durante la última década podrían estar afectando al mercado laboral como fuente principal de la reducción de la pobreza.

27 NOVIEMBRE 2023 CAMPAMENTO MAIPU CRUCE PAJARITO CAMINO MELIPILLA FOTO PABLO VÁSQUEZ R PABLO VASQUEZ R

Así, entre 1990 y el 2000 la pobreza se redujo en alrededor de 31 puntos porcentuales, siendo el componente de “otros ingresos autónomos” el con mayor contribución a esta reducción, explicando un 55% de dicha disminución.

Si bien los ingresos laborales explican un 40% de la disminución de la pobreza durante este periodo, dicha contribución está muy por debajo del 58% de reducción de la pobreza que este componente explicó durante el periodo 1990-2022.

De esta forma, queda establecido que el empleo ha sido el principal motor en la reducción de la pobreza en Chile, especialmente a través del aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos.

Sin embargo, se enfatiza que “el mercado laboral aún presenta desafíos relevantes que limitan avances más sostenibles, como la baja participación laboral, en especial de mujeres, y la alta informalidad en los sectores más vulnerables”.

Otro capítulo aborda cuánto hubiera sido la pobreza en Chile el 2022 si sólo se consideraban los ingresos laborales. Sobre la base de ese enfoque, los autores determinan que en 2022 la tasa de pobreza calculada a partir de los ingresos autónomos fue de 23,6%, mientras que la tasa de pobreza oficial, que incluye otro tipos de ingresos, fue de 6,5% en 2022.

“Si bien es positivo que el Estado apoye a los hogares más vulnerables e incluso contribuya a mitigar pérdidas circunstanciales de ingresos, los autores plantean la inquietud por el impacto negativo que la prolongación excesiva de estos apoyos podría estar teniendo en la generación de ingresos propios”, explica.