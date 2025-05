Los chats de Yair Ventura tras el millonario fraude a Itaú y las pesquisas de la Fiscalía

En febrero de este año, Itaú presentó una querella por administración desleal contra su exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores, y tres ejecutivos de la corredora Nevasa.

Según el escrito, Flores habría ejecutado una serie de operaciones cambiarias en las que solo Nevasa obtenía ganancias. Se trataba de las llamadas “Transacciones R” , que consistían —en términos simples— en que un cliente a través de una corredora compraba dólares y, posteriormente, la hora de la transacción era modificada para beneficiar al cliente.

Pulso accedió al chat que mantenía la mesa de dinero de Nevasa con Yair Ventura. Esta conversación forma parte de los antecedentes que la corredora entregó al fiscal Manuel Zará, quien lidera las pesquisas por el fraude. Las operaciones provocaron un perjuicio a Itaú que asciende a más de $14.000 millones.

Se trata del grupo de WhatsApp denominado “NEVASA/VENCAL”, creado por la operadora trader Sandra Ardila, el 26 de noviembre de 2021, en el cual aparece Yair Ventura actuando de manera insistente para que Nevasa accediera a ejecutar las posiciones que él solicitaba en operaciones de compra o venta de dólares. Las conversaciones se extienden hasta el 3 de marzo de 2023.

En los registros, los ejecutivos de Nevasa no hacen alusión a beneficios personales ni a eventuales ventajas para la corredora. Las decisiones sobre las operaciones eran impulsadas y controladas por Yair Ventura, quien también involucraba a su padre en las gestiones. En el proceso judicial, Ventura es representado por el abogado Jorge Gálvez.

En los cientos de mensajes revisados por este medio, Yair Ventura aparece solicitando de forma constante y en tiempo real diversas operaciones, como compras y ventas de divisas, indicando precios específicos y pidiendo a la corredora que actuara con rapidez. En varios tramos de la conversación, incluso presiona para que las órdenes se ejecuten a través de sociedades específicas como Izmir o Vencal, lo que —según él mismo explicó— le permitía mantener separados los flujos de dinero.

Los mensajes muestran la agilidad con que operaba con la mesa de dinero de Nevasa, donde los ejecutivos respondían con breves confirmaciones como “colocado”, “se hicieron” o “recibida”. En múltiples oportunidades, Ventura pedía que se modificaran los precios, que se bajaran o subieran las posturas según cómo se movía el mercado, o que se eliminara una orden para reemplazarla por otra.

El vínculo con su padre, Raúl Ventura, también queda reflejado en las conversaciones. Ambos compartían decisiones sobre qué sociedades utilizar y coordinaban envíos de instrucciones para asegurar que las operaciones quedaran registradas.

Al mismo tiempo, los registros del grupo de WhatsApp muestran que Yair Ventura estaba extremadamente atento a cada detalle de las operaciones. Participaba activamente durante toda la jornada, reaccionaba en cuestión de minutos a los movimientos del mercado y pedía ajustes inmediatos en precios o volúmenes. En varias ocasiones, solicitaba confirmación de que las instrucciones fueran ejecutadas, preguntaba si habían llegado los correos y pedía reportes del estado de las órdenes si no se concretaban de inmediato.

También se preocupaba por separar las operaciones por sociedades —como Izmir, Vencal u One Beauty— y monitoreaba continuamente las condiciones para que no se mezclaran los flujos financieros, según explicaba él mismo en los chats. Ejemplo de ello es esta conversación que tuvo con José Miguel Larraín, entonces jefe de segmento de Altos Patrimonios de Nevasa, del 9 de marzo de 2023.

09:01 – Yair Ventura: “Hola Sandra una consulta solo si se puede: me mandé un cagazo en fechas y me vencen 80 palos en Itaú hoy y solo me entran 44 de ustedes pero mañana me entran otros 40, hay alguna posibilidad de por esta vez dep ambos hoy? Slds, Yair”

09:09 – Yair Ventura: “Voy llegando of pero si no me equivoco son ambos One Beauty”

09:09 – José Miguel Larraín: “Hola Yair”

09:10 – José Miguel Larraín: “Te confirmo”

09:10 – José Miguel Larraín: “Lo veo ahora”

09:11 – Yair Ventura: “Dale gracias compadre”

10:07 – José Miguel Larraín: “Estamos ok con la solicitud Yair”

10:07 – José Miguel Larraín: “Saludos”

10:07 – Yair Ventura: “Muchas gracias”

Yair Ventura y Rodrigo Flores, imputados.

“Dios mío”

También hubo momentos en que Ventura se mostraba exigente y reaccionaba con exasperación al no concretar las operaciones exactamente en los términos que él quería. Un ejemplo de ello es este diálogo registrado el 2 de octubre de 2023.

10:28 – Yair Ventura: Tómalo más arriba

10:29 – Nevasa: Estoy en punta a 898,4

10:29 – Yair Ventura: Ok

10:30 – Yair Ventura: A mercado cuánto sería

10:30 – Yair Ventura: Necesito cerrar

10:30 – Nevasa: Me modificó q 898

10:30 – Nevasa: ?

10:31 – Yair Ventura: A mercado házmela

10:31 – José Miguel Larraín: A mercado 897,65

10:31 – Yair Ventura: Dios mío

10:31 – José Miguel Larraín: o 897,5

10:31 – Nevasa: Hechos a 897,7

10:33 – Yair Ventura: Cuando me digas que está más arriba por favor ciérrala si es en mi beneficio, pero no puedo dejar 0,3 en la mesa cuando quise hacerla a 898

10:33 – Nevasa: Ok disculpa, a la próxima nos ponemos al tiro al precio que digas

Diligencias

Por otro lado, la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado envió cuatro oficios a distintas entidades públicas y privadas con el fin de recabar antecedentes sobre Yair Ventura Arraztoa y su padre, Luis Lázaro Ventura Calderón , en el marco de la investigación por presunta administración desleal.

Uno de los documentos fue remitido al Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía. En él se solicita un informe de todas las sociedades donde Yair Ventura figure como socio o accionista, así como la remisión de copias de inscripciones relativas a la constitución, modificación, transformación o disolución de estas sociedades. En paralelo, se ofició al Conservador de Bienes Raíces de Santiago para obtener antecedentes sobre propiedades inscritas a nombre de sociedades ligadas a Ventura, incluyendo su participación en el Registro de Comercio y el Registro de Propiedad desde 2021.

También se envió un requerimiento a la Bolsa Electrónica de Chile, con el fin de conocer las operaciones realizadas por Rodrigo Flores Vilches —exejecutivo de Itaú y usuario del sistema Datatec—, e identificar la eventual manipulación de registros a favor de terceros. En particular, se solicitó el detalle de operaciones de tipo “R”, su estado en el sistema, y la existencia de regulaciones internas sobre horarios y validaciones de dichas transacciones.

Además, la Fiscalía había oficiado previamente a la corredora Nevasa para solicitar información detallada sobre decenas de operaciones realizadas en Datatec. El documento incluye una lista de identificadores únicos (“Global_ID”) y requiere la identificación de los clientes involucrados, los medios de instrucción, pagos realizados y comunicaciones mantenidas entre los operadores y Yair Ventura. Asimismo, se pidió información sobre el uso de plataformas y accesos a los perfiles de usuario utilizados en dichas operaciones.