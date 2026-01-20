Los nombres que aparecen con posibilidades para liderar el SII

Este martes, el presidente electo dará a conocer su equipo de ministros. Con eso despejado, comienza la carrera para los cargos de subsecretarios y de otros jefes de servicio de relevancia. Uno de ellos es el del Servicio de Impuestos Internos (SII), cargo que tendrá relevancia durante el mandato de Kast, puesto que deberá implementar los cambios tributarios que promete impulsar.

Uno de los nombres que ha circulado con fuerza en distintas esferas es el del exsubdirector de Fiscalización del SII, Víctor Villalón. Contador auditor de la Universidad de Santiago y magíster en planificación y gestión tributaria tuvo una larga trayectoria en el Servicio. Comenzó siendo jefe de fiscalización en la Dirección Metropolitana Oriente y luego tuvo ese mismo cargo en Grandes Contribuyentes. Luego en 2014 saltó a ser subdirector de Fiscalización, cargo que ocupó hasta 2019.

Actualmente es director académico del Magíster en Tributación. Si bien se le reconoce su capacidad técnica y su conocimiento del Servicio, para algunos el su perfil político no calza con la visión de centro derecha.

El diputado republicano e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, no ve posible que un nombre como Villalón llegue al SII. “Es un experto de sensibilidad de izquierda, entiendo que integra un grupo con gente de izquierda, a favor de subir impuestos, del impuesto al patrimonio. No sé de dónde salió el nombre de Villalón... es como proponer a Jorrat. Sería insólito, es cuestión de mirar lo que propone el Centro Contribuye, para descartarlo de plano”.

El diputado republicano e integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. Dedvi Missene

En la lista siguen estando como probables, el presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, quien ya trabajó en la campaña de 2021 en el equipo económico de Kast. Su nombre no causaría problemas en la interna del SII, ya que tiene una buena relación con los funcionarios, pero su falencia estaría puesta en la gestión y la administración de la entidad, ya que no tiene experiencia en esas áreas.

Otro nombre es el de Gerardo Montes, quien ya tuvo un paso por el SII siendo jefe de gabinete de Julio Pereira cuando estuvo al mando del Servicio. Montes también tiene el problema de enfrentar los conflictos de interés, pero su ventaja es que ya conoce el trabajo interno del SII.