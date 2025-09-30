Los temas que marcarán la discusión del Presupuesto 2026

A las 22 horas de este martes, el Presidente Gabriel Boric comunicará los ejes principales del Presupuesto de la Nación 2026 por cadena nacional.

Esta discusión será quizás una de las más complejas de los últimos años, puesto que estará cruzada por las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Una vez presentado el proyecto en cadena nacional, el miércoles se darán a conocer el Informe de Finanzas Públicas y el Estado de la Hacienda Pública.

Ingresos

Uno de los temas que se anticipa será de los más debatidos es el que se refiere a las proyecciones de ingresos. Esto, debido a que durante los últimos tres presupuestos han estado sobreestimados, lo que ha repercutido, a su vez, a incrementar los déficits fiscales por sobre lo proyectado.

Un ejemplo de aquello es lo que pasó en 2024. De acuerdo a los datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), los ingresos fiscales fueron menores a lo estimado en la Ley de Presupuestos de ese año. Con ello, el déficit fiscal estructural de 2024 fue de 3,2% del PIB, frente al compromiso previo de 1,9% del PIB.

Y para este año el escenario se perfila nuevamente difícil en ese sentido. A julio los ingresos fiscales totalizan $ 42.546.935 millones, lo que representa un crecimiento de 6,3% real respecto del mismo período del año anterior. Pero la proyección original del Ejecutivo es de un crecimiento anual de los ingresos fiscales de 8,4%, lo que significa una recaudación total de $ 76.149.913 millones. Para lograrlo, los ingresos entre agosto y diciembre deben aumentar un 11,2%, lo que se prevé cuesta arriba.

Gastos acotados

Otra de las complejidades que tiene este Presupuesto es que se deben abordar las principales prioridades que tiene la ciudadanía, pero dentro de un acotado margen para que el gasto público suba.

Una pista de cuánto espacio fiscal tendrá el Fisco lo entregaron los expertos del comité de PIB tendencial que calcularon una tasa de crecimiento del 2,6% anual para 2026 y un precio del cobre de largo plazo en US$ 4,38 la libra. Con ello, el espacio fiscal para el avance del gasto sería inferior a 2%.

Fondos de libre disposición

Un tercer factor complejo en este erario serán los fondos de libre disposición. Al ser un Presupuesto que lo ejecutará otro gobierno, la tradición establece que se deben dejar recursos disponibles que permitan el proceso de instalación y de los énfasis que quiera implementar en sus primeros meses la nueva administración. Así, cada primer año de gobierno, se incluyen fondos de libre disposición en la Partida Tesoro Público, en la asignación Provisión para Distribución Suplementaria, que se conoce como “glosa republicana”. Esta asignación permite realizar los aportes a los servicios incluidos en la Ley de Presupuestos, que determine el ministro de Hacienda hasta el 30 de septiembre del año correspondiente. Históricamente se han dejado por estos efectos entre US$600 millones y US$ 700 millones.

En el último cambio de gobierno, que fue en 2022, este monto fue de $ 339.940 millones. Además, existen recursos de libre disposición que permiten realizar aportes a organismos del sector público con un máximo fijado y disponible en el Tesoro Público. Para 2022 la provisión para financiamientos comprometidos fue $ 166.846 millones y se establecía que se podía incrementar hasta $ 251.260 millones.

Para la discusión de este Presupuesto, la Comisión Revisora del gasto público recomendó al gobierno medidas que apuntan a eliminar dicha provisión y reemplazarla por una facultad explícita y acotada del Presidente para reasignar recursos entre partidas durante el primer semestre de gobierno, de hasta 10% del erario en curso, sin aumentar el gasto total. Las reasignaciones se informarían trimestralmente al Congreso, otorgando flexibilidad con control y transparencia.