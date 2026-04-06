Más del 60% de las mipymes cierra el primer trimestre de 2026 con inyección de recursos personales para poder funcionar

Control de asistencia en Chile: Lo que las pymes deben saber para cumplir la normativa

El inicio de año no ha sido fácil en términos de actividad económica. Los Imacec de enero y febrero anotaron caídas acumulando una contracción de 0,4% en promedio durante los dos primeros meses del año.

Esta situación se ve reflejado también en los resultados de la situación financiera de la micro y pequeñas empresas.

Así, de acuerdo a la medición realizada por Propyme y analizada por DefensaDeudores.cl reveló que el 62% declara haber tenido que inyectar ahorros o ingresos personales para financiar su actividad durante el último mes, cifra que aumentó 5 puntos en comparación a los dos Termómetros Pyme anteriores, cuando en enero y febrero la cifra ascendía a 57%.

“Este indicador es especialmente sensible, porque refleja que cada vez más empresas están trasladando el riesgo financiero al patrimonio personal de sus dueños. Cuando 6 de cada 10 emprendedores deben financiar su negocio con sus propios ahorros, estamos frente a una señal clara de deterioro en la liquidez del sector”, explica Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl.

En cuanto al cumplimiento de obligaciones laborales, el 22% de las mipymes no pudo pagar las obligaciones laborales dentro de plazo, una tendencia similar a febrero (22%) y enero (24%). En esta medición el 26% declaró haber postergado el pago de IVA, reflejando un aumento del 1% en comparación con febrero y enero.

Respecto del financiamiento externo, el 27% de las empresas declaró haber solicitado créditos bancarios durante el último mes, cifra 5 puntos mayor que la de febrero (22%).

En paralelo, el 13% de las MiPymes utilizó factoring para mejorar su flujo de caja, cifras que se mantuvo estable respecto al mes anterior (14%), pero 3 puntos más alta que en enero (10%).

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Sobre la relación con el Estado, el estudio muestra un aumento en las obligaciones tributarias pendientes. El 36% de las mipymes reconoce mantener deudas vigentes con la Tesorería General de la República (TGR), lo que representa un incremento de 4% respecto de la medición de febrero y 5% respecto a enero.

Desde la perspectiva comercial, los resultados reflejan un deterioro en el desempeño de las ventas durante el último mes. El 46% de los encuestados señala que sus ventas disminuyeron en comparación con el mes anterior, el 39% indica que se mantuvieron y solo el 15% reporta un aumento. Esta pregunta fue incorporada en la medición anterior y, en ese momento, el porcentaje que aseguraba que sus ventas se habían mantenido era de 43%, quienes reconocían que disminuyeron alcanzaba un 41% y quienes decían haberlas aumentado ascendía a 15%.

“Cuando secuencialmente las cifras nos hablan de bajas en las ventas, aumento en la solicitud de financiamiento, mayor endeudamiento con el Estado y que mes a mes sean más las personas que acudan a recursos propios para hacer caja en sus empresas, no hay análisis que resista. Hoy las Mipymes estamos en un escenario complejo y con una economía poco alentadora que nos avizora incertidumbre respecto a la continuidad de nuestros negocios” señala Rodrigo Bon, director ejecutivo de Propyme.

En esta medición se incorporó una nueva pregunta relacionada con el acceso histórico a financiamiento con garantía estatal. Ante la consulta “en los últimos tres años ¿ha solicitado algún crédito Fogape?”, el 68% de los encuestados respondió que no, mientras que el 32% señaló haber accedido a este tipo de financiamiento. Dentro de este grupo, la mayoría indica mantenerse al día en el pago de su deuda.