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    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    En su primera entrevista como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín definió la situación laboral femenina como una de las tres prioridades para el Ministerio. Además se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal, que podría tardar más de lo pronosticado por el Ejecutivo.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    Icare llevó a cabo el conversatorio “Conoce a tu ministra” con Judith Marín, la nueva ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Esta instancia se encontraba originalmente programada para el viernes 13, pero no pudo ser realizada por el primer Consejo de Gabinete Ministerial del gobierno.

    Durante su presentación, Marín fue consultada por su trayectoria personal y profesional, pero principalmente por las medidas a implementar en su área durante los primeros 90 días de gobierno.

    Al respecto, la jefa de cartera comentó haber estado leyendo Zoom de Género, estudio de Chile Mujeres en materia laboral, y destacó esta área como una de las prioridades del Ministerio.

    En Chile, la participación laboral femenina es de 52,4%, una de las más bajas de la OCDE. La tasa de desempleo se en ubica en 8,7% y la informalidad en 28%. Con estas cifras como panorama, Marín declaró que el ámbito laboral “es una de las grandes deudas del gobierno feminista (de Gabriel Boric)”.

    “Hay estudios que nos señalan (que hay) 16,9% de brecha entre el salario de hombres y mujeres. Otros números nos muestran una brecha mucho más amplia, dentro del 24,4%. Y se vuelve mucho mayor cuando se tienen hijos, se habla del 29% de brecha salarial”, declaró Marín.

    Las medidas laborales enfocadas en mujeres serán discutidas en conjunto con Tomás Rau, ministro del Trabajo, y apuntarían principalmente a la flexibilidad del horario laboral, de forma que permita la compatibilización de la vida laboral con la familiar.

    Además, se contempla mejorar los programas del Servicio Nacional de la Mujer (Sermameg), como el programa “4 a 7″ y el programa “Mujeres Jefas de Hogar”.

    Proyecto Sala Cuna

    A propósito de la labor en conjunto con el ministro del Trabajo, Marín fue consultada sobre el futuro del proyecto de Sala Cuna.

    El pasado jueves, Rau aseguró que desde el ejecutivo enviarían indicaciones sobre el proyecto de ley antes del 30 de marzo. Sin embargo, el sábado declaró a El Mercurio que “antes de presentar indicaciones tienen que lograr una vía de financiamiento que haga que el proyecto sea sostenible y eso nos puede tomar semanas o meses”.

    A pesar de que Marín calificó el proyecto como “fundamental y prioritario”, no entregó un plazo para que el Ejecutivo envíe las indicaciones prometidas. Esto en pro de asegurar el respaldo técnico y financiero que lo haga sostenible en el tiempo.

    “Queremos que el proyecto de ley tenga un rigor técnico, que tenga también un medio de financiamiento adecuado y que asegure el buen funcionamiento de este proyecto cuando eventualmente se transforme en ley”, declaró.

    Más sobre:Judith MarínempleosmujeresIcare

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