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    Ministra Rincón tras visita al Coordinador Eléctrico: “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar de manera continua”

    En la visita la autoridad también sostuvo, sobre el perfeccionamiento de la gobernanza del Coordinador, que no todo pasa por leyes. “Muchas veces, por normas técnicas, por reglamentos, por decretos“, declaró.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La mañana de este lunes la ministra de Energía, Ximena Rincón, visitó las instalaciones del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para afinar con el organismo tareas y visiones tras el reciente cambio de administración.

    “Tenemos que hacer todos los esfuerzos para mejorar de manera continua, para que hombres y mujeres en nuestro país no sufran cuando una central o cuando un sistema se cae y no cuentan con el suministro de energía”, afirmó luego de la reunión.

    Rincón aludió que el Coordinador está “en la transmisión y en la generación, y obviamente tenemos que aspirar a que en materia de distribución también tengamos algo, ojalá, parecido a esto”.

    Por su parte, Juan Carlos Olmedo, presidente del Coordinador, dijo que tuvieron “una reunión con todo el Consejo Directivo en que hemos compartido la visión del sistema eléctrico, tanto presente como los desafíos futuros”.

    El programa del Presidente José Antonio Kast dice que se perfeccionará la gobernanza de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la del Coordinador.

    Rincón dijo al respecto que primero se deben reunir con todos los actores para observar el panorama general, y con ello saber qué ajustar. “En los temas en general, no todo se soluciona con leyes. Sin perjuicio de que haya muchas leyes que revisar, mirar, agregar, y que la experiencia internacional nos pueda enseñar mucho. Pero también nuestra propia experiencia de lo vivido nos puede enseñar”, añadió.

    Rincón deslizó que “no todo pasa por leyes necesariamente, sino que muchas veces, por normas técnicas, por reglamentos, por decretos, y hay que hacer el esfuerzo para que lo hagamos rápido”.

    La ministra adelantó que tendrá una reunión con la SEC mañana para abordar la continuidad de la implementación de medidas por el apagón del 25 de febrero de 2025, además de las auditorías que se encuentran en curso por el mismo tema.

    También dijo que se encuentran trabajando respecto del proyecto de ley que le propuso Álvaro García, la anterior autoridad de la cartera, sobre el subsidio eléctrico que busca amortiguar la deuda con las distribuidoras. Hasta el momento, esta deuda, de unos US$863 millones, deberá ser pagada desde abril por la ciudadanía.

    “Esto se discutió tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el gobierno del presidente Boric, porque las cuentas se chutearon en ambos periodos y hoy día hay que ver cómo nos ponemos al día en la deuda que tenemos”, aseguró La ministra de Energía.

    Auditoría a Interchile

    El presidente del Coordinador fue consultado sobre la auditoría a la empresa Isa Interchile que se inició en octubre pasado vinculada a la línea de transmisión 2x500 kV Cardones — Polpaico.

    “La auditoría de ISA Interchile está en curso, se contrató a la empresa Proingesa, quien está trabajando. Lamentablemente, debido a la demora en entrega de información de parte de ISA Interchile, esta auditoría se atrasó en prácticamente tres meses. El auditor está trabajando y debería emitir sus informes hacia el mes de abril o mayo”, declaró Olmedo.

    Cercanos a la empresa dijeron hace unos días a Pulso que el Coordinador le fue solicitando más información en el proceso, lo que habría generado la necesidad de mayor tiempo para entregar lo que se les solicitaba.

    Olmedo señaló en este punto que “más que opinión son hechos. O sea, el auditor necesita información para completar su trabajo. Él especificó un listado oportunamente. Cuando parte la auditoría se especifica el listado de información, y eso se le solicitó y ha tenido demoras en la entrega“.

    Más sobre:CENCoordinador EléctricoXimena RincónMinisterio de Energía

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