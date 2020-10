Ministro de Obras Públicas tras acuerdo con Hyundai: “Se ha cumplido con todo lo que corresponde”

Diez meses demoró en llegar a acuerdo el Ministerio de Obras Públicas con la coreana Hyundai por los sobrecostos del Puente Chacao. Este martes, finalmente, las partes pusieron fin a las discrepancias que se traducirán en una modificación de contrato y que implicará el pago de obras adicionales a la coreana por unos US$138,5 millones ($109 mil millones). En conversación con PULSO, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, entrega mayores detalles del acuerdo.

¿Cuándo se alcanzó el acuerdo con la empresa por los sobrecostos del Puente Chacao?

-Hemos trabajado con ellos desde diciembre del año pasado, equipos nuestros y equipos de ellos, bajo el concepto de lo que dijimos, que en primer lugar la construcción del puente no se detenía -recordemos que el temor que había en aquella época era que se podía detener, pero no se ha detenido en ningún momento-, y en segundo lugar, lo que correspondía era ceñirse al contrato que establece cuáles son las obligaciones de la empresa y, por lo tanto, que las cosas que se deben pagar son solamente aquellas que son adicionales y que fueron solicitadas por el MOP durante el período de diseño. Esta obra es un contrato que incluye diseño y obra, por lo tanto, el diseño fue hecho por ellos mismos, entonces si en la fase de diseño agregó nuevas solicitudes, eso se incluye. Y, además, no solamente se revisaba las solicitudes adicionales, sino que adicionalmente a eso se revisaba que los valores fueran los que correspondían por cada una de esas obras y así se hizo. Entonces, se rechazaron algunas de las supuestas obras extraordinarias, se aceptaron otras y se corrigieron los valores de cada una de ellas, y eso es lo que dio como resultado el acuerdo después de muchos meses, porque son materias complejas de una obra muy compleja.

¿Qué establece este acuerdo que se firmó?

-Lo que establece es que se aceptan algunos de los reclamos como obras extraordinarias, se valorizan y, por lo tanto, lo que hace es subir el valor de la construcción del puente hacia adelante, no es que haya que pagar nada específicamente ahora, hay que pagar una muy pequeña cantidad que corresponde a las obras que ya se han hecho, pero este es un monto que se va a ir pagando hacia adelante, a lo largo de la construcción del puente, porque son todas cosas que pidió el MOP para aumentar la seguridad; significó ponerle más fierro, mejores defensas para la socavación, todo eso al final es una obra más segura, más grande y que resulta ser algo más cara, pero esto se irá pagando en la medida que se vayan completando las distintas etapas del puente.

¿Costó alcanzar acuerdo por el monto adicional que se pagará?

-Evidentemente, por eso hemos tomado tantos meses, estamos en octubre, hemos demorado 10 meses, pero no es por falta de disposición o de trabajo de ninguna de las partes, sino que es un tema extremadamente complejo, no solamente para dilucidar qué es lo que es obra adicional, sino que también para determinar cuál es el valor correcto de cada una de estas cosas. Se requiere un análisis muy profundo.

¿Cree que Contraloría objete este acuerdo?

-Contraloría tiene que hacer su trabajo, estimamos que no habrá ninguna dificultad, porque se ha cumplido con todo los que corresponde y no debería haber ninguna diferencia.

¿Cuándo estará listo el puente?

-En 2025. Se está trabajando en los tres frentes: norte, en el continente; sur, en Chiloé; y en la Pila Central. Va muy bien, no se ha detenido y están trabajando 800 personas.