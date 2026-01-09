SUSCRÍBETE POR $1100
    Multas cursadas por la Superintendencia de Pensiones a las AFP alcanzan récord en 2025

    El regulador impuso once multas el año pasado por UF20.131 a las AFP, considerando las ejecutoriadas y no ejecutoriadas. El seguro de cesantía está invicto desde 2019 y el Instituto de Previsión Social también, desde 2013.

    Mariana Marusic 
    Mariana Marusic
    Multas cursadas por la Superintendencia de Pensiones a las AFP alcanzan récord en 2025

    Multas a beneficio fiscal que totalizaron UF 20.131 cursó durante 2025 la Superintendencia de Pensiones (SP) a las AFP, considerando las ejecutoriadas y no ejecutoriadas. Este es el mayor nivel del que hay registro al menos desde el año 2000, en más de dos décadas.

    Además, este monto representa más que el triple que las multas por UF 5.850 que impuso el regulador a las administradoras durante 2024, y es casi el doble que el promedio registrado en la última década.

    En total fueron once sanciones las que recibieron las AFP el año pasado, el mayor número desde 2019, cuando hubo 24 sanciones a las AFP.

    Por otra parte, el año pasado no hubo multas ni sanciones a los asesores previsionales, mientras que en 2024 sí recibieron una sanción por UF 300.

    En 2025 no se registraron sanciones al operador del seguro de cesantía, por lo que no recibe una multa desde el año 2019.

    En 2025 tampoco hubo sanciones para el Instituto de Previsión Social (IPS), por lo que sigue invicto desde 2013, ya que el sitio web de la Superintendencia no registra ninguna sanción al IPS desde ese año.

    En el ámbito de las AFP, Habitat, Capital, Uno y Cuprum registraron dos sanciones cada una. Mientras que Provida (UF3.995), Modelo (UF 885) y Planvital (UF 1.571) anotaron una sanción cada una.

    Capital fue la que registró las multas más altas, sumando UF 5.215 el año pasado. Por su parte, Habitat anotó multas por UF 3.885 en 2025, Uno acumuló multas por UF 2.370, y Cuprum por UF 2.240.

    Las sanciones que aplica el regulador se deben a distintos tipos de infracciones a regulaciones e incumplimientos normativos, o por no cumplir con diversas obligaciones, por ejemplo; relativas a la publicidad, promoción, auspicio o entrega de información a afiliados; por errores y retrasos en remisión de información a la Superintendencia; por sobregiro de cuentas corrientes extranjeras de los fondos de pensiones; irregularidades en materia de control de comisiones máximas de activos alternativos extranjeros; entre otros.

    En particular, el año pasado hubo una sanción que llegó a las siete AFP del sistema por un total de UF 13.136 por su responsabilidad en el incumplimiento del pago oportuno por los servicios y prestaciones de los interconsultores que participan del proceso de calificación de invalidez.

    En ese momento, la Superintendencia comentó que “tras concluir la investigación se determinó que el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM), se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores que generó consecuencias de especial gravedad como cierres o bloqueos de agenda de atención, retención de informes médicos imprescindibles para la emisión de dictámenes y, en algunos casos, el retiro de especialistas del Registro Nacional de Interconsultores”.

    El regulador agregó que “tales hechos han afectado de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, aumentando los tiempos de espera y obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez”.

    Sanciones anteriores

    En los últimos diez años, desde 2016, la Superintendencia de Pensiones ha impuesto 139 sanciones a las AFP por UF 118.796. La mayor cantidad de multas ocurrieron en 2017, con un total de 36 sanciones por montos que totalizaron UF 9.200.

    Sin considerar el año 2025, que registra el monto más alto de multas impuestas a las AFP, en la última década las multas más altas a las administradoras las registra el año 2020, con UF 16.250.

    Y en 2021 la Superintendencia de Pensiones aplicó la multa más alta de su historia, cuando sancionó con UF 10.080 a AFP Modelo, debido al incumplimiento en la entrega de información por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones que, según argumentó la resolución publicada ese año por el ente liderado por Osvaldo Macías, obstaculizó la labor fiscalizadora de esta.

    En ese momento, la Superintendencia dijo que la administradora incurrió en el incumplimiento de respuesta de más de 1.100 oficios, generando así “un efecto pernicioso en el sistema de pensiones, al haber entorpecido de manera generalizada las labores de control y fiscalización”.

    Más sobre:AFPPensionesSuperintendencia de Pensiones

    COMENTARIOS

