Nace un nuevo gigante del sector de la salud y bienestar: matriz de Huggies compra a dueña de Listerine y Tylenol

Kimberly-Clark Corporation, grupo dedicado al sector del cuidado personal, y Kenvue Inc, conglomerado relacionado con la salud, anunciaron hoy un acuerdo mediante el cual Kimberly-Clark adquirirá todas las acciones de Kenvue.

Según explicó el grupo estadounidense comprador, la operación considera una valorización de Kenvue en aproximadamente US$ 48.700 millones.

“La contraprestación total representa un múltiplo de adquisición de aproximadamente 14,3 veces el Ebitda ajustado de los últimos doce meses de Kenvue (...) incluyendo las sinergias esperadas de US$ 2.100 millones, neto de reinversión”, agregó.

Parte de los productos de Kenvue.

Kimberly-Clark Corporation tiene en su cartera de marcas a Huggies y la firma de papel higiénico Scott, entre otras. Mientras que, la estadounidense Kenvue Inc es propietaria de Listerine y Tylenol, esta última dedicada al sector farmacéutico.

“Esta transacción une a dos emblemáticas compañías estadounidenses para crear una cartera combinada de productos complementarios, que incluye diez marcas multimillonarias , presentes en casi la mitad de la población mundial en todas las etapas de la vida”, dijo Kimberly-Clark Corporation en un comunicado.

Ante este contexto, Mike Hsu, presidente y director ejecutivo de Kimberly-Clark, comentó que “en los últimos años, Kimberly- Clark ha emprendido una transformación significativa para reorientar su cartera hacia negocios de mayor crecimiento y mayor margen, al tiempo que ha reestructurado su organización para trabajar de forma más inteligente y ágil”.

Mientras que, Larry Merlo, presidente del consejo de administración de Kenvue, añadió: “La unión de Kenvue y Kimberly- Clark crea un líder mundial en salud del consumidor con una posición única y un abanico más amplio de nuevas oportunidades de crecimiento. Nos entusiasma este nuevo capítulo para Kenvue y confiamos en que esta fusión representa el mejor camino a seguir para nuestros accionistas y demás grupos de interés”.

Parte de los productos de Kimberly-Clark. BRIAN DRESSLER

De esta forma, el mercado reaccionó con las acciones de Kenvue subiendo un 15,90%, mientras que las de Kimberly-Clark se desplomaban un 12,08%.

En una nota, CNBC recordó que Kenvue se separó de Johnson & Johnson: “En mayo de 2023, se produjo la mayor reestructuración en los casi 140 años de historia de J&J. Desde entonces, las acciones de Kenvue han caído casi un 35 % respecto a su precio de salida a bolsa. Al cierre del viernes, Kenvue cotizaba a unos US$ 14 por acción, con una capitalización bursátil de aproximadamente US$ 27.000 millones”.

J&J ha vendido la totalidad de su participación restante en el gigante de bienes de consumo, añadió.

Sin embargo, en la misma nota del medio estadounidense, se resalta que P&G sigue siendo el líder en el segmento. “Incluso con la multimillonaria adquisición de Kimberly-Clark, P&G sigue superando con creces a su rival tanto en valor empresarial como en ingresos anuales. P&G tiene una capitalización de mercado de aproximadamente US$350 mil millones”.