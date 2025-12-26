Nvidia realiza la mayor adquisición de su historia con compra de activos de Groq

Nvidia acordó la compra de activos de Groq, diseñador de chips aceleradores de inteligencia artificial, por US$20.000 millones en efectivo, según Alex Davis, CEO de Disruptive, firma que lideró la última ronda de financiamiento de la startup en septiembre.

La operación incluye todos los activos de Groq, salvo su negocio incipiente de nube, GroqCloud, que continuará operando de manera independiente.

Groq informó que suscribió un acuerdo de licenciamiento no exclusivo con Nvidia para su tecnología de inferencia y que su fundador y CEO, Jonathan Ross, junto al presidente Sunny Madra y otros ejecutivos senior, se integrarán a Nvidia para escalar la tecnología licenciada.

De acuerdo a CNBC, la compañía seguirá operando como empresa independiente, ahora bajo el liderazgo de su director financiero, Simon Edwards, como CEO.

Qué empresa de IA compró Nvidia Mike Blake

La operación es la mayor adquisición realizada por Nvidia. Su compra más relevante hasta ahora fue Mellanox en 2019 por cerca de US$7.000 millones.

Al cierre de octubre, Nvidia contaba con US$60.600 millones en caja e inversiones de corto plazo. En un correo interno, el CEO Jensen Huang señaló que el acuerdo permitirá integrar los procesadores de baja latencia de Groq a la arquitectura de NVIDIA AI factory.

Groq había recaudado US$750 millones hace tres meses, con una valorización cercana a US$6.900 millones, en una ronda que incluyó a BlackRock, Neuberger Berman, Samsung, Cisco, Altimeter y 1789 Capital.

Qué empresa de IA compró Nvidia Tyrone Siu

Fundada en 2016 por exingenieros de Google, la empresa apuntaba a ingresos por US$500 millones este año y no estaba buscando una venta cuando fue contactada por Nvidia.