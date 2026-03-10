SUSCRÍBETE
    Óscar Landerretche y Klaus Schmidt-Hebbel coinciden en la necesidad de hacer cambios estructurales en el gobierno de Kast

    Ambos economistas participaron del Seminario Global Vinci Compass, donde abordaron los desafíos de la administración entrante de José Antonio Kast que parte este miércoles, como también el conflicto bélico en Medio Oriente y el impacto de las políticas de Donald Trump en los mercados globales.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Qué dijeron Oscar Landerretche y Klaus Schmidt sobre Kast

    La mañana de este martes se llevó a cabo el Seminario Global Vinci Compass, instancia donde se analizaron los principales desafíos y oportunidades que marcarán el mundo de las inversiones los próximos meses.

    El primer panel contó con la participación de Oscar Landerretche y Klaus Schmidt-Hebbel, ambos reconocidos economistas y académicos, quienes debatieron sobre los errores y aciertos del gobierno saliente, así como respecto de los desafíos de la administración entrante que parte este miércoles 11.

    Sobre el cambio de signo político del gobierno, Landerretche -profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile- alertó que “el sector privado chileno puede estar muy entusiasmado con lo que acaba de ocurrir en la política chilena, pero hay unos elementos que ustedes quieren que sean ciertos, pero no necesariamente lo son”.

    Con esto hizo referencia al shock favorable que puede generar el primer año del mandato de José Antonio Kast, pero que luego puede desaparecer como ocurrió en ambos periodos de Sebastián Piñera.

    “Los dos gobiernos del presidente Piñera tuvieron un primer año muy bueno, y ese primer año ocurrió sin que hubiera ninguna política pública. Era simplemente el hecho de que había un proyecto político del mismo color del sector privado: un goodwill”, afirmó Landerretche.

    Qué dijeron Oscar Landerretche y Klaus Schmidt sobre Kast. En la imagen, en un seminario de Compass en 2024, junto a Andrea Tokman. Andres Perez

    Por su parte, Schmidt-Hebbel -profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Univesidad del Desarrollo- coincidió en la necesidad de avanzar en reformas estructurales más allá de un cambio de administración.

    “El mero cambio de gobierno el día de mañana, en 27 horas más, de Boric I a Kast I -subrayo los uno-, no tendrá consecuencia alguna para el crecimiento potencial o tendencial de Chile. (...) Si no hay cambios estructurales profundos, estamos estancados en el 2% o el 1,3% per cápita per secula, y podría incluso ser peor”, sostuvo.

    Sobre las razones para este estancamiento, Schmidt-Hebbel planteó cinco factores: la ausencia de reformas estructurales profundas; las trabas, impuestos explicitos e implicitos y la permisología que frena la iniciativa privada; las actividades criminales que implican mayores impuestos; el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC); y la transformación del Estado en un ente hipertrofiado, ineficiente y corrupto, tomado por la casta de los viejos comunistas y los neocomunistas, según dijo.

    Adicionalmente, Schmidt-Hebbel recomendó al gobierno de Kast tener en cuenta cuatro grandes reformas adicionales a su plan de gobierno: política, al sistema de partidos y de elecciones; de protección del medioambiente; al Estado, de forma que se termine con la corrupción, y la privatización del 40% del patrimonio de Codelco, ENAP y Enami.

    Donald Trump

    Otro tema de discusión fue el contexto internacional, específicamente el conflicto entre Estados Unidos-Israel e Irán. En las últimas horas, el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump, de que la guerra en Medio Oriente estaría “practicamente ganada”, causó alivio en los mercados, especialmente en el petróleo y el gas que registarron fuertes caídas tras una semana de alzas.

    Al respecto, Landerretche comentó la sorpresa que le genera ver la confianza que aún inspira Trump.

    Qué dijeron Oscar Landerretche y Klaus Schmidt sobre Kast. En la imagen, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X

    “Ha habido un patrón de guerras en el último tiempo de Estados Unidos que son guerras cortas, que generan una disrupción económica transitoria, Estados Unidos consigue o no consigue lo que quiere, y chao, listo. Yo creo que eso es lo que los mercados tienen en la cabeza en este momento, algo que no pasa de, un mes, dos meses, y game over. Pero hay otra hipótesis, que es la hipótesis de this time is different (esta vez es diferente). Porque se sabe que Irán no es Venezuela ni Irak", señaló.

    “A veces (las potencias) se enredan en guerras eternas, interminables. Habría que ver cuánto esto impacta. Yo creo que es demasiado temprano para determinarlo. Yo le otorgo baja credibilidad a lo que diga Donald Trump, francamente. Porque para terminar con esa guerra se necesita a Trump, se necesita a Israel (...), se necesita a Irán y se necesitan los Estados del Golfo”, concluyó.

