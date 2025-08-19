Pablo Zenteno renuncia a la Dirección del Trabajo para competir en las elecciones parlamentarias

Este lunes terminó el plazo para inscribir las candidaturas para las próximas elecciones parlamentarias y en el listado para competir aparecía el director del Trabajo desde el 20 de abril del 2022.

Según fuentes de la Dirección del Trabajo (DT), Zenteno renunció al cargo. De acuerdo con lo que explicaron, el abogado competirá para ser diputado por el distrito cuatro de Atacama por el Partido Comunista (PC) y bajo el pacto de Unidad por Chile.

Zenteno es militante del PC y abogado de la Universidad Central, máster en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hasta antes de su nombramiento ejercía como abogado laboralista en Borlando, Zenteno Abogados.

De acuerdo con lo que se resaltó a su llegada al cargo, formó parte del equipo de asesores de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

“Junto al economista Fernando Carmona, también asesor de la CUT, hizo los primeros planteamientos para dar origen a lo que hoy se conoce como el Consejo Superior Laboral, una instancia de diálogo tripartito que quedó consignada en la Ley N° 20.940 y el Decreto N°6 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y cuya idea se originó en la CUT", resaltó la DT a su llegada.

Ante este contexto, el hoy ex director del Trabajo se desempeñó como asesor de la CUT hasta el año 2015. “Dejó este rol para sumarse como abogado a la Fiscalía del Ministerio de Desarrollo Social. En 2017 asumió como Seremi del Trabajo en la región de Atacama”, resaltaron ese momento.

Desde la DT no informaron quién será el reemplazante de Zenteno de forma interna.