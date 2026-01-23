Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

Gabriela y Paola Luksic, y el español y presidente de Atlantic Copper —una filial de la minera Freeport-McMoRan—, Javier Targhetta, se adjudicaron los activos de la histórica fábrica de loza La Cartuja Pickman.

La firma fundada en 1841 en Sevilla había solicitado su liquidación definitiva en octubre del año pasado “después de no poder cumplir los acuerdos de pago con Hacienda y la Seguridad Social”, según reportó La Vanguardia en su momento. La deuda era de un poco más de US$3 millones, entre los acreedores que eran el Estado y terceros.

Ahora, meses después, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha adjudicado la unidad productiva a este grupo inversor. “La propuesta de este grupo ha sido “la mejor en todos los ámbitos” (económico, social y laboral)“, dice el escrito consignado por Europa Press.

“El Juzgado confirma la adquisición por 225.000 euros (US$265 mil) y ha destacado que la oferta “permite el mantenimiento de la mayor parte del empleo existente”, así como la solvencia económica y profesional y la razonabilidad del proyecto empresarial propuesto, orientado a la continuidad de la actividad y a su viabilidad futura”, añade.

Por otro lado, el grupo donde están Gabriela y Paola Luksic se impuso a la oferta de la española Porcelanas de Levante Siglo XXI (Provasal). “No fue ratificada ni mejorada dentro del plazo”, por lo que el Juzgado ha indicado que “debe entenderse decaída y carente de eficacia a los efectos de la presente autorización”.

En detalle, la operación también considera asumir la deuda pendiente de seguridad social de los trabajadores, la adquisición de las marcas asociadas a la empresa (“La Cartuja de Sevilla” y “La Cartuja Pickman”, propiedad de Nox Industrial), así como el alquiler de la nave en la que actualmente se desarrolla la actividad, propiedad de International Crane.

Antes del anuncio de quiebra, la firma contaba con 32 trabajadores. En su página web ofrecen venta a toda España, la Unión Europea y de exportación. La única forma de venta directa era vía sus instalaciones en Sevilla.

“Se ha evitado el riesgo de deslocalización y se relanza una actividad histórica en Sevilla mediante un proyecto moderno y generador de empleo cualificado”, dijo Javier Targhetta en un comunicado.

De cara al futuro, según consigna EuropaPress, el grupo inversor ha señalado que “está ya diseñando” un plan integral de relanzamiento que contempla, a corto plazo, la incorporación de perfiles directivos en áreas estratégicas.

De forma paralela, la hoja de ruta incluye la inversión en “una infraestructura industrial moderna, eficiente y sostenible que permita incrementar la capacidad productiva, así como la creación de un departamento de marketing e internacionalización que potencie el valor de los diseños de La Cartuja Pickman”.

El estudio de abogado español Pérez-Llorca ha asesorado legalmente la adquisición de La Cartuja Pickman por parte de las hermanas Luksic.