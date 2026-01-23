SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    La operación fue realizada por un grupo inversor formado por Gabriela y Paola Luksic, y el presidente de Atlantic Copper, Javier Targhetta.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Gabriela y Paola Luksic, y el español y presidente de Atlantic Copper —una filial de la minera Freeport-McMoRan—, Javier Targhetta, se adjudicaron los activos de la histórica fábrica de loza La Cartuja Pickman.

    La firma fundada en 1841 en Sevilla había solicitado su liquidación definitiva en octubre del año pasado “después de no poder cumplir los acuerdos de pago con Hacienda y la Seguridad Social”, según reportó La Vanguardia en su momento. La deuda era de un poco más de US$3 millones, entre los acreedores que eran el Estado y terceros.

    Ahora, meses después, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha adjudicado la unidad productiva a este grupo inversor. “La propuesta de este grupo ha sido “la mejor en todos los ámbitos” (económico, social y laboral)“, dice el escrito consignado por Europa Press.

    “El Juzgado confirma la adquisición por 225.000 euros (US$265 mil) y ha destacado que la oferta “permite el mantenimiento de la mayor parte del empleo existente”, así como la solvencia económica y profesional y la razonabilidad del proyecto empresarial propuesto, orientado a la continuidad de la actividad y a su viabilidad futura”, añade.

    Por otro lado, el grupo donde están Gabriela y Paola Luksic se impuso a la oferta de la española Porcelanas de Levante Siglo XXI (Provasal). “No fue ratificada ni mejorada dentro del plazo”, por lo que el Juzgado ha indicado que “debe entenderse decaída y carente de eficacia a los efectos de la presente autorización”.

    En detalle, la operación también considera asumir la deuda pendiente de seguridad social de los trabajadores, la adquisición de las marcas asociadas a la empresa (“La Cartuja de Sevilla” y “La Cartuja Pickman”, propiedad de Nox Industrial), así como el alquiler de la nave en la que actualmente se desarrolla la actividad, propiedad de International Crane.

    Antes del anuncio de quiebra, la firma contaba con 32 trabajadores. En su página web ofrecen venta a toda España, la Unión Europea y de exportación. La única forma de venta directa era vía sus instalaciones en Sevilla.

    “Se ha evitado el riesgo de deslocalización y se relanza una actividad histórica en Sevilla mediante un proyecto moderno y generador de empleo cualificado”, dijo Javier Targhetta en un comunicado.

    De cara al futuro, según consigna EuropaPress, el grupo inversor ha señalado que “está ya diseñando” un plan integral de relanzamiento que contempla, a corto plazo, la incorporación de perfiles directivos en áreas estratégicas.

    De forma paralela, la hoja de ruta incluye la inversión en “una infraestructura industrial moderna, eficiente y sostenible que permita incrementar la capacidad productiva, así como la creación de un departamento de marketing e internacionalización que potencie el valor de los diseños de La Cartuja Pickman”.

    El estudio de abogado español Pérez-Llorca ha asesorado legalmente la adquisición de La Cartuja Pickman por parte de las hermanas Luksic.

    Más sobre:NegociosGabriela LuksicPaola LuksicLa Cartuja Pickman

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Vinculada a otro asalto millonario: la caída de una sargento de Carabineros en robo al Brinks de Rancagua

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Con participación de Kast, Partido Republicano finaliza encuentro de coordinación para su gobierno

    Lo más leído

    1.
    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    2.
    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    3.
    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    4.
    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada
    Chile

    Corte Suprema acoge querella de capítulos contra Ángela Vivanco y abre camino para que exministra pueda ser formalizada

    Juzgado de Garantía amplía detención de acusado por incendio en Penco que dejó 20 fallecidos

    Dónde y a qué hora ver a Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España
    Negocios

    Paola y Gabriela Luksic compran La Cartuja Pickman, una histórica y quebrada empresa de cerámica en España

    SMA multa a Minera Centinela por incumplimientos en monitoreo de recursos hídricos

    Los directorios que dejan Jorge Quiroz, Fernando Barros y Daniel Mas ante su llegada al gobierno de Kast

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia
    Tendencias

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    La NASA compartió una impactante imagen de los incendios forestales en Ñuble y Biobío que captó uno de sus satélites

    TikTok ya no se va de Estados Unidos: en qué consiste el acuerdo que le permitirá operar con normalidad

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit
    El Deportivo

    Supera a Aitana Bonmatí: Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo en los Washington Spirit

    Joaquín Niemann es elegido Mejor Jugador del Año 2025 en la gala del LIV Golf

    “Ya tocó techo y Colo Colo necesita plata para los sueldos”: la historia alba juzga la venta de Lucas Cepeda al Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture
    Cultura y entretención

    Harry Styles apuesta por una nueva era en Aperture

    Llega el libro que revisa parte del universo de Yo la Tengo: “Siempre siguen su propia inspiración”

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán
    Mundo

    Starmer tilda de “insultantes” las declaraciones de Trump sobre el papel de la OTAN en Afganistán

    Ronald Lauder, el multimillonario de los cosméticos que estaría detrás de la propuesta de Trump para comprar Groenlandia

    Investigación del accidente ferroviario en España sostiene que el riel se fracturó antes del paso de tren

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′
    Paula

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’