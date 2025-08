Parque Arauco cierra la primera mitad del año con un incremento de más de 20% en sus ganancias

La empresa de centros comerciales de la familia Said Somavia, Parque Arauco finalizó el primer semestre del año con ganancias de $45.077 millones (US$ 48 millones). Esto es un alza de casi un 21% respecto a los resultados obtenidos en el mismo periodo del 2024, cuando ganó $37.313 millones (US $40 millones).

En el segundo trimestre las utilidades de Parque Arauco se incrementaron con mayor fuerza, al subir un 41% desde los $18.815 millones (US$ 20 millones) a los $26.534 millones (US$ 28 millones). “Los sólidos resultados se explican principalmente por el buen desempeño en la mayoría de sus activos, junto con la entrada de Parque La Molina, en Perú, a fines de 2024, y el edificio Oriente de Parque Arauco Kennedy, en Chile, a mediados de abril de 2025“, dijo Parque Arauco en un comunicado.

Entre los distintos factores que empujaron al alza, se encuentra el crecimiento de ingresos, y ebitda.

Es que el ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, una medida del flujo de caja operacional) llegó a los $64.548 millones (US$ 69 millones) en el segundo trimestre, un alza de 18% versus el mismo periodo del año pasado.

"A nivel de cada país, el ebitda en Ch$ creció 24% en Chile, 21% en Perú, y 2,3% en Colombia. Nuestros ingresos en Ch$ también tuvieron un importante crecimiento, mostrando incrementos de 23,7% en Chile, 16,0% en Perú, y 0,1% en Colombia", desglosa Parque Arauco.

Por su parte, las ventas de Parque Arauco se expandieron un 15% en el semestre hasta los $171.112 millones (US$ 183 millones), mientras que en el segundo cuarto del año subieron un 16% hasta los $88.331 millones (US$ 95 millones).

Las ventas de locatarios aumentaron un 13,1% entre abril y junio del 2025, “explicado principalmente por la alta calidad de nuestra base de activos, destacando los portafolios de Chile y Colombia. Observamos un crecimiento sobre inflación en los países donde operamos y un positivo efecto de la adquisición Parque Arauco Kennedy Oriente”, explica la cadena de centros comerciales.

De esta forma, en Chile las ventas de las tiendas que arriendan espacios a Parque Arauco subieron casi un 16%, “con los principales crecimientos concentrados en Outlets y Parque Arauco Kennedy, este último incluso sin incluir edificio oriente. Si bien estos activos continúan recibiendo un alto flujo de turistas, es importante considerar que la base comparable ya reflejaba niveles crecientes de ventas impulsados por este factor”, precisa la empresa.

Las ventas de locatarios aumentaron un 5% en Perú, y un 17% en Colombia. Respecto a este último, la compañía señala que refleja “una reactivación sostenida del consumo, superando el efecto que ha tenido la inflación, tasa de interés y cambios tributarios. Adicionalmente, la incorporación de nuevos locatarios ha fortalecido el mix comercial en estos activos”.

El nivel de ocupación de los activos de Parque Arauco llegó a un 96,4%, ligeramente por sobre lo que se registró en junio de 2024, con 96,1%.