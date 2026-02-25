Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó este martes la aplicación de dos multas contra las empresas CGE Transmisión y Engie Energía por su responsabilidad en el apagón del 25 de febrero de 2025.

A cada compañía se le impuso una sanción de 60 mil UTM, equivalentes a $4.176 millones.

Anteriormente, la SEC ya había multado a otras tres empresas y al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por el mismo episodio.

El presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, reiteró durante esta jornada que el organismo ha “hecho todas las autocríticas con absoluta transparencia” y aseguró que el apagón se produjo porque “hubo fallas en los sistemas de monitoreo”.

“El evento del 25 de febrero del 2025 no debió ocurrir, ni debe repetirse”, señaló.

En conversación con radio T13, Olmedo explicó que, tras la falla que originó el apagón masivo de febrero del año pasado, se instruyó una serie de estudios para determinar las causas del incidente. Como resultado, indicó que se detectaron diversas “brechas” en el sistema eléctrico.

Coordinador Eléctrico a un año del apagón de energía

También señaló que estas brechas se explican por el carácter dinámico del sistema eléctrico, que ha incorporado crecientemente energías limpias, las cuales presentan una mayor “variabilidad” en comparación con centrales hidroeléctricas o termoeléctricas.

“Justamente aparecen estas brechas porque el sistema está cambiando muy rápido y la forma de operar sistemas eléctricos con alta participación de energía solar y eólica no está resuelta en el mundo. Es algo que está en evolución”, precisó Olmedo.

“Antes estábamos acostumbrados a operar con centrales mucho más predecibles, y (ahora) tenemos que acostumbrarnos a la variabilidad. Estas centrales solares y eólicas traen nuevas tecnologías que tenemos que aprender a cómo introducirlas en el sistema de forma segura y confiable”, agregó.

En base a los hallazgos, Olmedo comentó que se tomaron una serie de medidas y se concretó un plan “que incluye una serie de actos tendientes a reforzar la seguridad y confiabilidad de la red”.

Respecto a la responsabilidad del Coordinador Eléctrico, dijo que “tenemos este ente que regula (Comisión Nacional de Energía) y un ente que fiscaliza (SEC). Y nosotros, cuando detectamos alguna brecha de cumplimiento, informamos a la SEC. Nosotros no podemos fiscalizar”.

“Nosotros no podemos intervenir en obligarlos a cumplir (a las empresas que participan de la red), porque nuestro rol es coordinar la operación. Aquí cada uno tiene su rol y cada uno tiene que cumplirlo”, añadió Olmedo.