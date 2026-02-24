Más de $8 mil millones: la SEC multa a otras dos empresas por apagón del 25F por mantención en instalaciones de respaldo

Ya van cinco. Si el viernes pasado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a tres empresas y al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por sus responsabilidades en el apagón del 25 de febrero de 2025, ahora se suman dos compañías más.

Este martes la SEC dio conocer que multó, en total, por 120 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), más de $8.350 millones, a las empresas CGE Transmisión y Engie Energía . Individualmente cada firma fue multada con 60 mil UTM, equivalentes a $4.176 millones cada una.

La razón de la multa, según explicó la SEC, fue “por falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA”.

El pasado 20 de febrero el organismo multó a tres empresas eléctricas por su vinculación con el apagón. Interchile recibió una multa por $12.500 millones, Transelec por $5.500 millones y Alfa Transmisora por $3.500 millones.

Por su parte, los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) también fueron multados con 300 UTM cada uno -$21 millones- por incumplimiento con sus responsabilidades de vigilancia, lo que deberá ser pagado con su patrimonio personal. “El Consejo Directivo (del Coordinador Eléctrico) no comparte la sanción aplicada y solicitará la revisión a través de los recursos contemplados en la ley", declaró el Coordinador ese día.

Las multas de la SEC contra las cincos empresas eléctricas que han sido sancionadas hasta el momento ascienden a más de $29 mil millones, unos US$34 millones en total.

La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, afirmó tras las nuevas multas que estas “se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación. Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los Consejeros del Coordinador”.

Cabeza indicó que la investigación no se ha cerrado totalmente, por lo que no se descartan nuevas sanciones en contra de las empresas que se encuentran con formulación de cargos, que son AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales.