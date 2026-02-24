SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Más de $8 mil millones: la SEC multa a otras dos empresas por apagón del 25F por mantención en instalaciones de respaldo

    Las multas recayeron sobre las compañías eléctricas CGE Transmisión y Engie Energía. Estas se suman a las ya anunciadas el pasado viernes, cuando la SEC informó de tales sanciones contra Interchile, Transelec, Alfa Transmisora y el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico por elapagón del 25 de febrero de 2025.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Electricidad referencial / Aton

    Ya van cinco. Si el viernes pasado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a tres empresas y al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por sus responsabilidades en el apagón del 25 de febrero de 2025, ahora se suman dos compañías más.

    Este martes la SEC dio conocer que multó, en total, por 120 mil Unidades Tributarias Mensuales (UTM), más de $8.350 millones, a las empresas CGE Transmisión y Engie Energía. Individualmente cada firma fue multada con 60 mil UTM, equivalentes a $4.176 millones cada una.

    La razón de la multa, según explicó la SEC, fue “por falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema SCADA”.

    El pasado 20 de febrero el organismo multó a tres empresas eléctricas por su vinculación con el apagón. Interchile recibió una multa por $12.500 millones, Transelec por $5.500 millones y Alfa Transmisora por $3.500 millones.

    Por su parte, los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) también fueron multados con 300 UTM cada uno -$21 millones- por incumplimiento con sus responsabilidades de vigilancia, lo que deberá ser pagado con su patrimonio personal. “El Consejo Directivo (del Coordinador Eléctrico) no comparte la sanción aplicada y solicitará la revisión a través de los recursos contemplados en la ley", declaró el Coordinador ese día.

    Las multas de la SEC contra las cincos empresas eléctricas que han sido sancionadas hasta el momento ascienden a más de $29 mil millones, unos US$34 millones en total.

    La Superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, afirmó tras las nuevas multas que estas “se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación. Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los Consejeros del Coordinador”.

    Cabeza indicó que la investigación no se ha cerrado totalmente, por lo que no se descartan nuevas sanciones en contra de las empresas que se encuentran con formulación de cargos, que son AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales.

    Más sobre:SECCGE TransmisiónEngie EnergíaMultas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Lo más leído

    1.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    2.
    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    3.
    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    4.
    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    5.
    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado
    Chile

    Quién es el exsuegro de Gyvens Laguerre: Fiscalía sostiene que el abogado pagó a sicario para asesinar a su cuñado

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis
    El Deportivo

    De top 20 a las qualys y challengers: la receta de Jaime Fillol para que su nieto Nicolás Jarry vuelva a la elite del tenis

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña
    Cultura y entretención

    ¿A la altura de Sting sinfónico o Elton John? En qué lugar se inscribe Pet Shop Boys en la historia del Festival de Viña

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio