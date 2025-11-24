BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    En la sesión en el Senado, Hacienda se comprometió a incorporar en el reajuste del sector público una norma para postergar por una año el reavalúo fiscal que debería comenzar a regir en enero del 2026.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Valparaiso, 24 de noviembre 2025 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, y el senador Juan Antonio Coloma, durante la discusion del segundo tramite del presupuesto en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La discusión del Presupuesto 2026 está en su última etapa en el Senado. Pero su avance no ha estado exento de complejidades y a medida que avanzó la jornada la tensión se hizo presente.

    Las primeras partidas aprobadas este lunes fueron las del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Asimismo, el Senado repuso los recursos del Ministerio del Interior, que llegó rechazada desde la Cámara Baja. Al respecto, la directora de Presupuestos detalló que la indicación incluye la reducción del 10% extra de las funciones críticas, la incorporación de una glosa relativa al mercado de Temuco y adquisición de terrenos en el contexto del Plan Buen Vivir.

    También se aprobaron los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la del Ministerio de Hacienda. En esta partida, el gobierno se comprometió a incluir como indicación en el proyecto de ley de reajuste del sector público un artículo para postergar en un año la entrada en vigencia del reevalúo de propiedades no agrícolas por un año, es decir, en lugar de regir desde enero del 2026, lo hará desde enero del 2027. Esta propuesta había sido ingresada como proyecto de ley, pero dada la premura con la que se debe tener aprobada esa modificación de plazos era preferible hacerlo en el reajuste del sector público.

    Si bien se aprobaron los recursos para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, se rechazaron los recursos para el programa Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), se rechazó. Entre las argumentaciones, se criticó que la reducción de recursos deja al programa sin capacidad para ejecutar. También se negaron los montos para el programa de Apoyo a la Identidad de Género.

    Valparaiso, 24 de noviembre 2025 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la discusion del segundo tramite del presupuesto en la sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otra de las partidas aprobadas fueron el ministerio de Seguridad Pública, Interior, Vivienda y Contraloría., Para este último, Hacienda subió los recursos para en $1.500 millones y la contratación de 10 nuevos funcionarios.

    Una de las partidas más polémicas fue la de Cultura. Si bien los recursos para el ministerio de aprobaron, hubo un intenso debate por los montos para los sitios de memoria. Esto porque se pidió votación separada, y varios de ellos fueron rechazados. En esa lista están los sitios de memoria, Pisagua, José Domingo Cañas, Fundación Salvador Allende, Estadio Nacional.

    Uno de los más críticos a esta votación de la oposición fue el senador PPD Ricardo Lagos: “Lo que hay detrás es que a un sector de la derecha chilena no le es importante el tema. El argumento que se entrega sobre estrechez presupuestara es pueril, porque el total de recursos no llegan a los US$2 millones. Subir 100 pesos del per cápita en salud son US$20 millones, entonces de que proporción estamos hablando. Es un retroceso”.

    Crítica también fue la opinión de la senadora Claudia Pascual (PC): “Tratar de decir que mantener las memorias y los sitios de memoria, se tenga que argumentar si me importa más la salud, o la vivienda me parece una falta de respeto”.

    Los dardos apuntaban principalmente al senador UDI, Javier Macaya, quien argumentó que en un escenario de estrechez fiscal era necesario racionalizar el gasto y que se destine a salud, por ejemplo.

    Esto a su vez generó una discusión en la propia oposición, ya que el senador de Evópoli, Luciano Cruz Coke, lamentó la votación de su propio sector. “Me parece que esto que estamos haciendo no está bien, teníamos un acuerdo, pero no lo estamos cumpliendo”.

    En cultura tampoco se aprobaron los recursos para el pase cultural.

    A fines de semana pasada, la Sala del Senado ya había aprobado 18 partidas presupuestarias: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; de Defensa Nacional; Obras Públicas; Trabajo y Previsión Social; Transportes y Telecomunicaciones; Deportes; Mujer y la Equidad de Género; y Poder Judicial. Además, se repusieron los recursos para los ministerios de Minería, Secretaría General de Gobierno (Segegob), Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Energía, y Presidencia de la República; Servicio Electoral (Servel); Bienes Nacionales; Ministerio Público; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; y Agricultura.

    Hasta el cierre de esta edición, el Senado llevaba aprobadas 28 de las 33 partidas. Así quedaban por votarse Salud, Educación, Gobierno Regionales, Tesoro Público y el articulado.

    Más sobre:PresupuestoPresupuesto 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta un 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    Dueño de Fundamenta: “No vamos a aceptar se diga que Eco Egaña salió adelante por malas artes o influencias indebidas”

    Quiñenco llega al 66% en SAAM y dice que tomaron una oportunidad de compra “sin cruzar el umbral que implicaría realizar una OPA”

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    La campanilla se mira, pero no se toca: republicanos se estarían quedando fuera de la presidencia del Senado

    3.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    4.
    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    La disputa de Vallejo con el CNTV: organismo se negó a exhibir campaña por violencia contra las mujeres en periodo electoral

    5.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow
    Chile

    Acusación constitucional: ausencia de senador Kast y descuelgues en RN abrigan esperanza de Pardow

    Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

    Difusión de contenido sexual sin consentimiento de mujeres aumenta un 444%: Ley Integral lo tipifica como delito

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre
    Negocios

    Licencias médicas acumulan cuatro meses consecutivos de caídas tras informe de Contraloría: bajan 12% en septiembre

    Presupuesto 2026: Senado repone recursos para seguridad, pero rechaza montos para sitios de memoria y pase cultural

    Moody’s: “Transición energética de Chile se estancará sin una infraestructura de transmisión sólida y almacenamiento”

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico
    Tendencias

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    Gabriel Suazo aborda la caída del Sevilla en el retorno de Alexis Sánchez y anticipa el clásico ante el Betis de Pellegrini
    El Deportivo

    Gabriel Suazo aborda la caída del Sevilla en el retorno de Alexis Sánchez y anticipa el clásico ante el Betis de Pellegrini

    Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United

    Sevilla lamenta una derrota ante Espanyol en el regreso de Alexis Sánchez y la titularidad de Gabriel Suazo

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven
    Cultura y entretención

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Frank’s White Canvas presenta su nuevo disco en una gira por Chile

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano
    Mundo

    “Mentiroso” y “cínico”: Las críticas del vicepresidente Lara a Rodrigo Paz que complican el inicio del gobierno boliviano

    Polémicos centros de distribución de ayuda respaldados por Israel y EE.UU. ponen fin a sus operaciones en Gaza

    Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad