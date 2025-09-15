Qué ciudad del país es más conveniente para arrendar un departamento en estas Fiestas Patrias
Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre saldrán de la capital 1.089.000 vehículos, lo que representa aproximadamente 4 millones de personas.
Solo quedan un par de días para que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias y los chilenos aún están a tiempo de planificar sus viajes para disfrutar de este fin de semana extralargo.
Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre saldrán de la capital 1.089.000 vehículos, lo que representa aproximadamente 4 millones de personas.
Los días de mayor flujo en las rutas, en tanto, serán el miércoles 17 y jueves 18, mientras que el retorno se concentrará el sábado 20 y domingo 21.
En este contexto, Yapo.cl recopiló información clave sobre los precios promedio de arriendo de departamentos en las regiones más solicitadas para estas festividades.
Precios promedio
Viña del Mar: De $65.000 a $70.000 por noche.
Valparaíso: De $55.000 a $65.000 por noche.
Algarrobo: De $68.000 a $77.000 por noche.
Coquimbo: De $55.000 a $68.000 por noche.
La Serena: De $55.000 a $68.000 por noche.
Santiago: De $60.000 a $80.000 por noche.
De acuerdo a la analista comercial de Yapo.cl, Andrea Legua, “este año los jóvenes están apostando por destinos de la Región de Valparaíso, como Maitencillo y Viña del Mar, por su cercanía a la playa y su ambiente festivo. Además, el norte sigue siendo una opción popular, destacando Coquimbo y La Serena como los destinos preferidos para las Fiestas Patrias”.
Para mayor seguridad a la hora de arrendar, desde la firma recomiendan evitar abrir enlaces desconocidos y no compartir claves o códigos con terceros.
Lo Último
Lo más leído
3.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.