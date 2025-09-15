Qué ciudad del país es más conveniente para arrendar un departamento en estas Fiestas Patrias

Solo quedan un par de días para que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias y los chilenos aún están a tiempo de planificar sus viajes para disfrutar de este fin de semana extralargo.

Según estimaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre saldrán de la capital 1.089.000 vehículos, lo que representa aproximadamente 4 millones de personas.

Los días de mayor flujo en las rutas, en tanto, serán el miércoles 17 y jueves 18, mientras que el retorno se concentrará el sábado 20 y domingo 21.

En este contexto, Yapo.cl recopiló información clave sobre los precios promedio de arriendo de departamentos en las regiones más solicitadas para estas festividades.

La Ligua, 17 de septiembre 2024. Alto flujo vehicular en la ruta 5 Norte, a la altura del kilometro 140. Miles de vehiculos abandonan la region metropolitana por las fiestas patrias. Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Precios promedio

Viña del Mar: De $65.000 a $70.000 por noche.

Valparaíso: De $55.000 a $65.000 por noche.

Algarrobo: De $68.000 a $77.000 por noche.

Coquimbo: De $55.000 a $68.000 por noche.

La Serena: De $55.000 a $68.000 por noche.

Santiago: De $60.000 a $80.000 por noche.

De acuerdo a la analista comercial de Yapo.cl, Andrea Legua, “este año los jóvenes están apostando por destinos de la Región de Valparaíso, como Maitencillo y Viña del Mar, por su cercanía a la playa y su ambiente festivo. Además, el norte sigue siendo una opción popular, destacando Coquimbo y La Serena como los destinos preferidos para las Fiestas Patrias”.

Para mayor seguridad a la hora de arrendar, desde la firma recomiendan evitar abrir enlaces desconocidos y no compartir claves o códigos con terceros.