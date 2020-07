Reino Unido prohibirá a Huawei sus redes 5G en medio de tensiones entre China y Estados Unidos

El gobierno británico dijo que prohibiría a las compañías de telecomunicaciones comprar nuevos equipos fabricados por Huawei Technologies Co. de China para sus redes 5G en una señal más del deterioro de las relaciones entre Beijing y Occidente.

El cambio radical del Reino Unido, en solo seis meses dijo que podía manejar los riesgos de la presencia de Huawei en 5G, fue una consecuencia directa de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Huawei, indicó el gobierno. Marca una victoria significativa para la política de Estados Unidos y es probable que aumente la presión sobre otros países para que sigan su ejemplo.

La decisión sigue a la condena británica de la imposición por parte de China de una nueva ley de seguridad sobre el antiguo territorio británico de Hong Kong. Un creciente cuerpo de legisladores británicos del gobernante Partido Conservador ha estado presionando al gobierno para que tome medidas más duras contra China y lo reconozca como un adversario.

Las tensiones entre Beijing y Occidente han aumentado desde que estalló el nuevo coronavirus en China a fines del año pasado y lo que los funcionarios occidentales ven como una política exterior china cada vez más asertiva. Esta semana, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó la búsqueda de reclamos territoriales por parte de China a las islas en el Mar del Sur de China que describió como "completamente ilegales".

Estados Unidos también ha posicionado buques de guerra, incluidos dos portaaviones, en ejercicios en la región, aumentando las tensiones entre las dos partes que han visto rondas de sanciones ojo por ojo en las últimas semanas sobre otros temas que también incluyen comercio, tecnología, derechos humanos y ayuda de defensa estadounidense para Taiwán.

La decisión del Reino Unido hará que las compras de equipos Huawei para las redes 5G del país sean ilegales a partir de finales de este año y otorgará a los operadores hasta fines de 2027 la eliminación de los equipos Huawei existentes de las redes 5G.

El embajador de China en el Reino Unido calificó la decisión de Huawei como "decepcionante y errónea". Tuiteó: "Se ha vuelto cuestionable si el Reino Unido puede proporcionar un entorno comercial abierto, justo y no discriminatorio para empresas de otros países".

La medida se produce cuando la presión de los Estados Unidos aumenta sobre los gobiernos europeos para que excluyan a Huawei de sus redes. Altos funcionarios estadounidenses, liderados por el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien, y sus homólogos de Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido se reúnen en París para discutir el tema esta semana.

La administración Trump aumentó su presión sobre Huawei en mayo con restricciones que impiden a los fabricantes extranjeros de semiconductores cuyas operaciones usan software y tecnología de EEUU para enviar chips a Huawei sin obtener primero una licencia de los funcionarios estadounidenses. Los funcionarios británicos dijeron que esta restricción planteó preguntas sobre la calidad de los equipos de Huawei en el futuro.

Los funcionarios estadounidenses han dicho durante mucho tiempo que Beijing podría ordenar a Huawei que sabotee o espíe a través de las redes 5G, que prometen proporcionar velocidades inalámbricas súper rápidas para las tecnologías futuras, como los autos sin conductor. Huawei y el gobierno chino rechazan los cargos.

Oliver Dowden, el ministro británico a cargo de los problemas digitales, dijo que la medida, que se convertiría en ley en el otoño, retrasaría el desarrollo de 5G en dos o tres años y costaría hasta £ 2.000 millones (US$2.500 millones).

Indicó que la medida de los Estados Unidos fue "un cambio material significativo" en el riesgo asociado con el uso de la tecnología Huawei. Agregó que el sector sufría de "una falla del mercado global" y que "dependía peligrosamente de muy pocos vendedores".

El Reino Unido también está lanzando una consulta sobre la prohibición de la compra de equipos Huawei para la red de fibra óptica del país. Si fuera necesario, esto sería seguido por un período de transición que no se espera que exceda los dos años.

El cambio de sentido siguió a una nueva revisión del Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido, parte de la agencia de inteligencia electrónica GCHQ de la nación, desencadenada por las prohibiciones de exportación de Estados Unidos en mayo. Los ciberdelincuentes del Reino Unido dijeron que Estados Unidos dejó el Reino Unido con pocas opciones. Su análisis sugirió que incluso si Huawei encontrara soluciones, los Estados Unidos modificarían las reglas nuevamente para cumplir sus objetivos, en lugar de retroceder.

Ed Brewster, un vocero de Huawei Reino Unido, dijo que la decisión "amenaza con llevar a Gran Bretaña a la línea digital lenta". Instando al gobierno a reconsiderar, sostuvo que las nuevas restricciones estadounidenses no habrían afectado la seguridad de los productos suministrados al Reino Unido.

Indicó que Huawei, cuyo equipo permanecerá en las redes 2G, 3G y 4G en el Reino Unido, realizará una revisión detallada de su negocio en el Reino Unido. Horas antes del anuncio, John Browne, presidente de la junta de Huawei en el Reino Unido, renunció.

La larga eliminación del equipo de Huawei sugiere que el gobierno ha escuchado a los ejecutivos de telecomunicaciones británicos, que argumentaron que imponer una fecha límite rápida para arrancar el equipo de Huawei de sus redes conduciría a apagones de cobertura para los clientes.

Sin embargo, varios legisladores conservadores se quejaron el martes de que la eliminación gradual de siete años de Huawei fue demasiado lenta y cuestionaron por qué su tecnología permanecería en redes que no son 5G.

Se espera que la decisión alimente discusiones más amplias sobre cómo el Reino Unido, EEUU y otros aliados pueden abandonar la tecnología y la producción china, un problema subrayado durante la pandemia de coronavirus al depender de suministros médicos hechos en China para hospitales y cuidadores.

Los funcionarios del Reino Unido están hablando de formas de diversificar los proveedores de 5G en el Reino Unido y Europa, tanto a nivel nacional como junto a sus aliados. El gobierno podría implementar programas de prueba respaldados por el gobierno para ayudar a facilitar la entrada de nuevos jugadores, salvando a los operadores inalámbricos de parte del riesgo financiero, dijeron las autoridades.

Se espera que la decisión del Reino Unido de prohibir a Huawei, acelere el trabajo hacia una alianza internacional para impulsar a los competidores no chinos, algo que los funcionarios estadounidenses han discutido. Parte de la idea es incentivar a las empresas que se sienten intimidadas por la fortaleza de Huawei para expandirse y diversificarse.

El Reino Unido se une a Australia y EE. UU. Para impedir que los equipos Huawei entren en su red 5G. Entre los países de la alianza de inteligencia Five Eyes, Canadá aún no ha decidido si el equipo Huawei se puede usar en su red 5G después de comenzar una revisión en el otoño de 2018. Si bien el gobierno de Nueva Zelanda no ha hecho una llamada formal, los operadores inalámbricos Hasta ahora han otorgado contratos 5G a otras empresas.

En Europa, es probable que la creciente presión de EEUU se centre en Alemania, donde el gobierno de la canciller Angela Merkel se opone a prohibir Huawei, pero se enfrenta al rechazo de un grupo de legisladores que quieren excluir a la empresa china por motivos de seguridad. Se ha retrasado una ley que establecerá los criterios para todos los proveedores que oferten para construir la red 5G debido al enfrentamiento.

Las autoridades francesas planean restringir dónde los operadores pueden usar el equipo 5G de Huawei, manteniendo el equipo fuera de áreas sensibles alrededor de París o cerca de instalaciones militares francesas, entre otros lugares. Francia también planea entregar autorizaciones por tiempo limitado para equipos Huawei que ya están en la red y que expirarían después de tres a ocho años.

Italia también parece estar cada vez más fría con Huawei. Bajo la presión de Estados Unidos, el gobierno italiano ha aumentado sus poderes para revisar y vetar los acuerdos de suministro de 5G, y las personas en todo el espectro político se están volviendo cada vez más expresivas sobre el riesgo de interferencia de Beijing.

Hasta ahora, el gobierno italiano no ha bloqueado a Huawei de ninguna parte de su red 5G. Funcionarios de inteligencia y seguridad italianos han dicho que el gobierno debería considerar hacerlo por razones de seguridad.