Retail ve cada vez más lejos una reapertura y advierte serios efectos por confinamiento total

Mucho más lejos que hace un par de semanas está hoy la posibilidad de volver a abrir el comercio, principalmente en Santiago, tras el anuncio de una cuarentena total, por al menos una semana, en la capital y otras ciudades.

En la jornada de este jueves el gobierno dará detalles de cuáles serán las actividades esenciales, donde el retail, con excepción de supermercados y farmacias, no está incluido. “Estamos bastante expectantes respecto a qué va a decir el gobierno sobre qué va pasar con aquellas empresas que no son consideradas de primera necesidad, pero siguen operando los e-commerce, porque si no pueden seguir funcionando, efectivamente va a ser un golpe bastante duro para el sector del comercio”, señaló la presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, Paula Valverde.

Agregó que con el nuevo contexto de cuarentena, se complejiza la situación completa y “por eso fuimos tan enfáticos en decir que los pasos había que darlos de manera gradual”. También hizo un llamado a que la autoridad deje operar el e-commerce, que viene siendo la única fuente de ingreso del comercio.

En tanto, la presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, Katia Trusich, señaló que “hemos reiterado que la prudencia es la máxima de las escasas reaperturas graduales que se han realizado, que exigen un esfuerzo de los centros comerciales en la implementación del protocolo sanitario y un esfuerzo de los clientes por respetarlos”.

Sobre cómo cree que operará el sector en los próximos días, Carlos Sublette, gerente general de la Cámara Comercio de Santiago (CCS), indicó que “probablemente se intensificará el aumento en las ventas de supermercados por la sensación de aislamiento forzado y también las compras a través de comercio electrónico, ya que se ampliarán las zonas en que seguirá siendo el único canal disponible en gran parte de las categorías de consumo”. Sin embargo, agregó, “el efecto neto, será negativo, por el aumento en las tiendas físicas que deberán cerrar y la importancia que siguen teniendo en las ventas totales”.

Para la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la medida agravará la situación que ya es muy mala y de desesperación en el sector. Esto, “más aún si no se sabe la duración efectiva, más allá de los siete días anunciados, de la cuarentena”, señaló Manuel Melero, presidente del gremio. A su juicio, lo más esperable es que se aumente el número de quiebras y el desempleo, además de requerimientos de créditos. Pese a ello, aseguró que “la medida la acatamos de manera disciplinada y pensando en el bien superior sanitario”.

Supermercados

La situación para los supermercados es distinta, pues operan como servicio esencial y tienen sus canales online también operativos. Desde la llegada del Covid-19 se han posicionado como el sector de mayor demanda. Desde Tottus, hicieron un llamado a realizar compras “conscientes” y evitar el acaparamiento de productos de primera necesidad. En relación con sus ventas online, dijeron que ha incrementado la capacidad operativa.

“En línea con el comportamiento del comercio en general, desde el inicio de la contingencia Tottus.cl ha registrado un importante incremento tanto en el número de visitas como en la cantidad de transacciones”, agregaron.

Desde Cencosud -que opera las cadenas Jumbo y Santa Isabel- señalaron que la demanda en los canales online durante toda esta contingencia ha sido alta, con crecimientos de hasta un 120% en las primeras semanas de ventas, lo que ha generado que el canal se fortalezca.

“Desde hace semanas se ha reforzado el área de picking de productos para generar un mejor flujo en el proceso de ventas, dada la alta demanda por el canal online”, agregaron.

Este miércoles se registraron largas colas en supermercados de la capital, tras el anuncio de cuarentena total.