Ripley marca récord histórico en el primer semestre: triplica las cifras del año pasado

La empresa de retail Ripley celebra los buenos resultados financieros de la primera mitad del año. La firma logró consolidar ganancias de $31.167 millones (US$33 millones) entre enero y junio del 2025, lo que significó más que triplicar las cifras del 2024. En concreto, Ripley incrementó sus utilidades en un 263% desde las $8.584 millones (US$9 millones) del mismo periodo del año pasado.

Este, corresponde al mejor resultado para un primer semestre en la historia de la compañía.

El desempeño del segundo trimestre, por su parte, es el mejor en 7 años. Con ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora de $15.801 millones (US$17 millones), logró superar en cerca de un 42% a las de $11.130 millones (US$12 millones) del mismo periodo del año pasado.

“El desempeño estuvo respaldado por la fortaleza del negocio bancario, junto al crecimiento sostenido de las operaciones en Perú, donde el área de retail alcanzó su mejor resultado histórico para un segundo trimestre“, explicó Ripley a través de un comunicado.

El CEO corporativo de Ripley Corp, Lázaro Calderón, señaló que “los resultados de este año reflejan la capacidad del grupo para transformarse y adaptarse a las tendencias de los consumidores, tanto en Perú como en Chile. Asimismo, confirman el avance de nuestro plan de eficiencia, productividad y crecimiento, que nos ha permitido fortalecer la rentabilidad”.

Los ingresos de Ripley pasaron de $975.225 millones (US$1.045 millones) a $1.028.366 millones (US$1.102 millones), lo que es una expansión de poco más de 5% en los primeros 6 meses del año. En el trimestre las ventas experimentaron un alza de 3,7% desde $514.157 millones (US$551 millones) a $533.160 millones (US$571 millones).

“En el período abril-junio de 2025, el resultado operacional ascendió a $ 29.199 millones, 42,0% más que en el mismo período del año anterior, marcando el mejor registro histórico para un segundo trimestre. El EBITDA también alcanzó un récord para este lapso, totalizando $ 49.004 millones, un alza de 21,3% frente a 2024, con una expansión de margen de 133 puntos base hasta 9,2%, el nivel más alto anotado por la compañía en un segundo trimestre”, destacó también Ripley a través de un comunicado.

Los negocios de Ripley

En el segmento bancario los ingresos trimestrales llegaron a $ 129.555 millones (US$ 139 millones), un aumento de 6,1%. Esto se explicó más por el desempeño de Chile que de Perú. En territorio nacional las ventas subieron 7,1% mientras que en el país vecino un 3,8%.

En al acumulado entre enero y junio, Chile sube sus ingresos del segmento bancario 4,7%, mientras que en Perú cayeron 1,6%. Con esto, Banco Ripley logró incrementar sus ventas en un 2,8% hasta los $257.009 millones (US$275 millones).

El retail, por su parte, tuvo un crecimiento de 2,6% en sus ventas en el trimestre llegando a los $ 391.785 millones (US$420 millones). Desde la compañía explicaron que esto se explicó en gran parte por el desempeño en Perú, donde las ventas se expandieron 8,7%.

En Chile, el retail no tuvo tan buen desempeño. De hecho los ingresos de este negocio disminuyeron marginalmente un 0,6% por una menor cantidad de tiendas, “y a un enfoque en rentabilidad en el e-Commerce”, explica. Pero al comparar el same sales store subió 5,5% gracias al impulso del turismo extranjero, explica Ripley.

En los primeros 6 meses tanto Chile como Perú lograron mejorar sus ventas, un 5,8% y 6,8% respectivamente. Con esto el retail incrementa sus ingresos un 6,1% hasta los $747.281 millones (US$801 millones).

El segmento inmobiliario, es decir los malls que maneja Ripley, logró subir sus retornos un 8% alcanzando $16.506 millones (US$18 millones), impulsado principalmente por los activos en Perú que tuvieron un alza de 8% hasta $16.471 millones (US$18 millones). Chile, en tanto, representa mucho meno en este segmento, aunque también vio un incremento de sus ingresos en un 4,2% llegando a $35 millones.

En el primer semestre los ingresos del segmento llegaron a $32.968 millones (US$35 millones), lo que significa un alza de 7,1% únicamente por el desempeño de Perú que subió en la misma proporción, mientras que Chile mantuvo relativamente estables las cifras del año pasado.