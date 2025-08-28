Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

El diputado RN, Diego Schalper, sostuvo este jueves una reunión de trabajo con el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Grau. El encuentro fue solicitado por el parlamentario y tuvo como objetivo entregarle un documento con propuestas en diversas materias, de cara a la próxima discusión de la Ley de Presupuestos.

La principal preocupación planteada por el parlamentario fue la situación de las contribuciones, una materia por la cual ya se había reunido anteriormente con el exministro Mario Marcel. Schalper insistió en la necesidad de avanzar hacia un fondo compensatorio que permita eximir totalmente de este pago a los adultos mayores de más de 65 años que residan en su vivienda principal.

“No es razonable que personas que han trabajado toda su vida para tener un hogar deban enfrentar este tipo de cargas tributarias en la etapa en que más protección necesitan” , señaló el parlamentario, quien invitó a la reunión a Patricio Martínez, un contribuyente de la comuna de La Reina que se ha visto muy afectado por la obligación de pagar el impuesto territorial.

En segundo lugar, Schalper expuso la urgencia de fortalecer el financiamiento para las instituciones de seguridad. En el documento presentado se propone aumentar en un 5% los recursos destinados a Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, en las regiones más afectadas por la delincuencia; asegurar el financiamiento del bono por exposición al riesgo de Carabineros; y destinar un incremento de 6% al presupuesto para equipamiento tecnológico como drones, cámaras y software analítico. Además, planteó la necesidad de un reajuste del 8% en las remuneraciones de las policías a partir del 2026.

Siguiendo en el tema de seguridad, y al margen de que en el senado se está discutiendo el proyecto de ley correspondiente, el diputado le hizo especial énfasis al ministro en incrementar los recursos destinados al Programa de Atención y Defensa Jurídica de Víctimas de Delitos Violentos. “No es posible que los delincuentes e infractores de ley cuenten con defensa financiada por todos los contribuyentes, y las víctimas, que deben ser nuestra mayor preocupación, queden abandonadas a su suerte o a sus posibilidades”, expresó.