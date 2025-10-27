SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El exvicepresidente del Banco Central fue parte del Encuentro Nacional de Agro 2025, ocasión en la que realizó un profundo análisis de la situaciñon económica global.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
07 Noviembre 2024 Entrevista a Sebastian Claro, economista, acdemico de la Uandes, ex vicepresidente del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

Durante este lunes se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Agro (Enagro) de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Este año, el seminario de la SNA llevó el nombre: “Sembrando ideas para el futuro”. El encuentro contó con la presencia de su presidente, Antonio Walker; de la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; del biministro de Economía y Energía, Álvaro García; y de parlamentarios.

En esta ocasión también estuvo presente el economista y exvicepresidente del Banco Central, Sebastián Claro, quien entregó su visión sobre el panorama económico internacional, en el cual debe desarrollarse la industria agrícola chilena.

El análisis del experto estuvo centrado en la llamada Guerra Comercial, iniciada por las tarifas arancelarias impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Claro hizo especial hincapié en el valor del dólar y su comportamiento durante los últimos meses. En este sentido, el economista reiteró que si bien la moneda estadounidense ha caído, lo ha hecho desde niveles “extraordinariamente fuertes” y, en ese panorama, su baja ha sido acotada, aunque también “sorpresiva”.

“Esta caída en el dólar, que es la más grande caída del dólar en un semestre desde 1986, la verdad es que es un detalle (...) Estamos en una zona, en un momento histórico de altos precios del dólar. Y seguimos estando en un momento de altos precios del dólar. Tan fuerte como a comienzos de los 80, tan fuerte como a fines de los 60”, dijo Claro.

Foto: AFP SAUL LOEB

A partir de este estudio del recorrido de la divisa, el economista se preguntó si el mundo, y particularmente EE.UU., está reaccionando por la coyuntura, de manera más bien puntual, o se está frente a una situación de reordenamiento de “posiciones estructurales”. “Y por lo tanto, que el resto del mundo, por primera vez, está cuestionando el poderío de Estados Unidos, se está cuestionando el dólar y se está cuestionando la tasa de EE.UU.”, agregó Claro.

El exvicepresidente del Banco Central sostuvo que “la verdad es que el gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil. En la lógica conceptual de Trump y sus asesores principales, muchos de los males de EE.UU. descansan en que EE.UU. paga un precio por ser una moneda reserva. Y esa fortaleza perjudica a su industria y, por lo tanto, entre las tarifas pretenden compensar en parte ese deterioro en la industria americana y quieren hacer todo lo posible por debilitar el dólar”.

Sin embargo, aseguró que hay un límite y “ese límite es no perder con la calidad de moneda de reserva global que tiene Estados Unidos”.

“¿Por qué hago este énfasis en el dólar? No solo porque el dólar es importante para los agricultores y no solo porque el dólar me parece que es reflejo de la discusión macroeconómica más relevante que estamos teniendo. Insisto, la guerra comercial es importante, pero los desarrollos macroeconómicos en EE.UU., la fortaleza institucional de la Reserva Federal y la posibilidad de que el mercado financiero global finalmente saque sus capitales de Estados Unidos y termine quebrando el poderío del dólar, me parece que es de un orden de magnitud superior a la discusión de tarifa de 15 o 20%”, resumió el exvicepresidente del Banco Central.

Situación de China

En cuanto a la situación económica que enfrenta China, Claro señaló que el país asiático “viene hace tiempo con una disminución en su tasa de crecimiento potencial”.

En este sentido, planteó que el gobierno chino debe enfrentar dos grandes desafíos. El primero de ellos es un ajuste en el sector inmobiliario, y el segundo es el “pesimismo” que sienten los consumidores.

“Y acá se produce una cierta contradicción porque el gobierno quiere que el consumidor gaste, pero al mismo tiempo está permanentemente repitiendo que el mundo se ha transformado en un lugar inseguro y que el desarrollo de China está desafiado. Y si a mí me dicen permanentemente que el mundo se ha transformado en un lugar inseguro y que China está desafiado, ¿qué hago? Ahorro“, explicó Claro.

En este sentido, el economista sostuvo que lo que ha sostenido en gran medida la actividad china han sido las exportaciones, que se han tenido que redirigir a otros países asiáticos y europeos debido a las consecuencias de la guerra comercial. Pero en esta misma materia, explicó que las interrogantes que surgen es si esos países serán capaces de absorber los envíos sin recurrir a medidas proteccionistas.

Ante esto, una de las soluciones es que China reactive la demanda interna, planteo Claro. “Por lo tanto, para evitar una desaceleración mayor, China tiene que recuperar con mayor dinamismo doméstico. Pero al mismo tiempo, creo yo, tiene que salir de la vieja receta de construir autopistas y construir edificios de ropa”, resumió el economista.

Más sobre:SNAEnagroSebastián ClaroGuerra Comercial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Lo más leído

1.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

2.
Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

3.
Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

Un helicóptero militar y un caza de EEUU se estrellan en el Mar de China Meridional: esto es lo que se sabe

4.
Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

5.
Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

El beneficio inesperado de Ozempic y otros fármacos adelgazantes, según un estudio

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Las 5 ciudades más avanzadas en tecnología del mundo 2025

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Cómo Rusia ha adquirido tecnología occidental en secreto para proteger sus submarinos nucleares, según una investigación

Servicios

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Cómo funciona el nuevo número 1212 para reportar emergencias bancarias y estafas

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

Así funcionará el comercio por los feriados del próximo fin de semana largo

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Limache por TV y streaming

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy
Chile

Diputado Coloma (UDI) dice que equipos de bancadas están afinando AC contra exministro Pardow para presentarla hoy

Corte confirma multa a empresa Kentucky Foods Chile Limitada por no otorgar a trabajadora beneficio de amamantar

Encuesta CEP: PDI, Carabineros y las universidades siguen siendo las instituciones mejor evaluadas por la ciudadanía

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei
Negocios

Coordinador económico de Kaiser precisa dónde van a recortar el gasto público y critica las propuestas de Kast y Matthei

Sebastián Claro en Enagro 2025: “El gobierno de EE.UU. lo ha dicho directa e indirectamente, quiere un dólar más débil”

El futuro del trabajo no se construye desde la desconfianza

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria
Tendencias

“Está haciendo un trabajo maravilloso”: qué le dijo Donald Trump a Javier Milei tras su victoria

Qué significa la victoria de Javier Milei en las elecciones de Argentina

Cómo las fuerzas de EEUU deciden qué embarcaciones atacar, según funcionarios de la administración Trump

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025
El Deportivo

Récord Mundial, elogios internacionales y nuevas marcas para el país: lo que dejó el Mundial de Ciclismo Chile 2025

La otra fiesta que vivieron niños y niñas en el Mundial Sub 20 de Chile

Una hazaña que esperó 34 años: la Conmebol le da la bienvenida a Coquimbo Unido a la Copa Libertadores

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”
Cultura y entretención

Álvaro Bisama: “Escribir una novela, ahora mismo, es una carta de amor a la literatura”

Óperas de quince minutos llegan a GAM

Tonka Tomicic rememora su paso por MTV: “Se sentía como trabajar en la empresa más top del momento”

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos
Mundo

“Estoy mal y golpeado”: ministro del Interior de Colombia admite que le han afectado las sanciones de Estados Unidos

Israel descarta el despliegue de tropas turcas en Gaza: “No lo aceptaremos”

Zelenski insiste en que solo misiles de largo alcance pueden obligar a Putin a negociar el fin de la guerra

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal