Sindicato de Sky denuncia vulneración de derechos laborales y la aerolínea dice que ha puesto su esfuerzo en mejorar las alternativas

Como dañinas y vulneradoras de los derechos laborales. Así calificaron los trabajadores de Sky Airlines las medidas adoptadas por la empresa para mitigar el impacto financiero que les está generando el Covid-19.

A través de un comunicado el sindicato de la aerolínea denunció que “la compañía ha tomado decisiones injustas, amedrentadoras e intimidantes”, y que esto ha producido “una intensa sensación de incertidumbre laboral, inseguridad sobre los meses que vienen, temor por las necesidades familiares y precariedad laboral”.

En esta línea, y además de la rebaja de un 50% en las remuneraciones desde el mes de abril hasta agosto de este año (5 meses) y la adhesión a la Ley de Protección al Empleo “sin saber si los colaboradores calificarían al Seguro de Cesantía”, los trabajadores denuncian que la empresa no ha pagado el bono de colación a trabajadores con más de 16 horas de servicio”.

Adicional a eso, señalan que la empresa“ha modificado la hora de salida en la jornada nocturna de 06:00 am a 03:00 am, “para así no pagar bono nocturno”, ha cambiado las condiciones del bono de gratificación mensual, e incumplido normas productivas”.

En su defensa y a través de un comunicado, la aerolínea Sky dijo que “ha enfocado todos sus esfuerzos en poder brindar las mejores alternativas posibles a cada uno de sus trabajadores y generar el menor impacto posible”.

Es en ese contexto, en el que indicó que gran parte de los colaboradores se encuentra acogido a la Ley de Protección al Empleo, vía pactos de reducción de jornada y pactos de suspensión de jornada.