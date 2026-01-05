SUSCRÍBETE POR $1100
    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    El Consejo Federal indicó que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano.

    Por 
    Europa Press
    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro. PRESIDENCIA VENEZUELA

    El gobierno de Suiza anunció este lunes que decidió congelar los activos del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, y otras personas vinculadas a él durante los próximos cuatro años, a fin de evitar la transferencia de bienes adquiridos ilícitamente fuera del país, que se suman a las sanciones vigentes desde 2018.

    El Consejo Federal indicó que en caso de que se demuestre que dichos bienes fueron adquiridos de manera ilícita, serán utilizados en favor del pueblo venezolano.

    Asimismo, precisó que la medida no afecta al resto de miembros que aún conforman el gobierno de Venezuela tras la caída de Maduro.

    Factor decisivo

    Las autoridades suizas explicaron que ante la volátil situación, donde varios escenarios son posibles, se ha optado por esta medida cautelar para evitar que puedan transferirse fuera de Suiza bienes adquiridos ilícitamente.

    Suiza ha argumentado que la medida no se basa en el derrocamiento de Maduro y si esta maniobra se produjo violando el Derecho Internacional.

    “El factor decisivo”, sostuvo, es que tras su caída, es posible que Venezuela inicie procedimientos legales en el futuro “con respecto a los activos adquiridos ilícitamente”.

    “La congelación de activos sirve para permitir cualquier procedimiento futuro de asistencia judicial recíproca. Si estos revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”, dijo el Consejo Federal suizo.

