Tomás Saratscheff es oficializado como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas

En la foto: Tomás Saratscheff Bosch, nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

El Ministerio del Medio Ambiente oficializó a Tomás Saratscheff Bosch como nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Saratscheff fue designado por nombramiento directo y sin tener que pasar por el proceso de Alta Dirección Pública que requiere el cargo.

Ante este contexto, el gobierno del Presidente José Antonio Kast decidió utilizar la modalidad de “bala de plata” para designar al nuevo responsable de la organización encargada de gestionar un sistema, el conjunto de áreas protegidas administradas por cinco ministerios distintos.

Tomás Saratscheff es biólogo e ingeniero agrónomo, con especialización en manejo de recursos naturales y políticas públicas, según informó el Ministerio del Medio Ambiente.

“Cuenta con una sólida trayectoria en conservación de la biodiversidad, gestión ambiental y articulación público‑privada, tanto en Chile como a nivel internacional", agregó la cartera.

Sobre su perfil, el MMA también destacó que “se ha desarrollado como conservation coach en Sudamérica, África y el Caribe, apoyando procesos de planificación estratégica, fortalecimiento institucional y gestión de áreas protegidas, así como proyectos de conservación de especies amenazadas”.

“Su trabajo se ha caracterizado por integrar enfoques técnicos, sociales y de política pública para mejorar la efectividad de las iniciativas de conservación”, complementó.

En la foto: Tomás Saratscheff Bosch, nuevo director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

Hasta abril de 2026, se desempeñó como director de conservación del Fondo Naturaleza Chile, “organización público‑privada orientada a movilizar recursos financieros y estratégicos para la conservación de la biodiversidad y la acción climática en el país".

“Desde este rol lideró procesos de gobernanza, articulación intersectorial y diseño de mecanismos innovadores de financiamiento ambiental”, aseguraron desde la cartera.

Sobre su trayectoria laboral, el Ministerio del Medio Ambiente también destacó que “en el ámbito de la gestión pública, cuenta con experiencia institucional al interior de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), y también en el Ministerio del Medio Ambiente. En este último, cumpliendo un rol crucial vinculado a la formulación del nuevo marco institucional ambiental”.

“Asumo este desafío en un momento clave para la institucionalidad ambiental del país, que incluye el traspaso de las áreas protegidas y guardaparques desde Conaf, y la instalación de un nuevo estándar en la gestión y cuidado del patrimonio natural del país. Por ello, trabajaremos con sentido de urgencia, rigor técnico y colaboración amplia para consolidar el SBAP y fortalecer la protección efectiva de la biodiversidad en Chile”, comentó el nuevo director nacional del SBAP, Tomás Saratscheff.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, comentó que “el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas tiene un rol muy importante en nuestro objetivo de impulsar un desarrollo sustentable”.

“Su puesta en marcha marca un hito en la historia ambiental del país y queremos que su instalación sea ágil y eficiente. Confiamos en las capacidades de Tomás Saratscheff para conseguir esta meta”, agregó la autoridad.