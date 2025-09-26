Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles

El mandatario estadounidense anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles a importaciones de diversos productos, entre los que destaca un gravamen del 100% a todos los productos farmacéuticos “de marca o patentado”, medida que entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2025.

“A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos” , señaló Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente aclaró que por la expresión “está construyendo” entenderá “inicio de obras y/o en construcción”, y añadió que “no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.

Aranceles a camiones y muebles importados

Antes de ese anuncio, Trump informó en la misma red social sobre un arancel del 25% a los camiones “pesados, grandes” fabricados en cualquier país, justificando la medida para “proteger” a los fabricantes estadounidenses frente a la “competencia externa desleal” y en beneficio de la “salud financiera” de los camioneros.

En esa línea, destacó que compañías como “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas”.

Además, Trump adelantó un arancel adicional del 50% a todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados, junto con un 30% a los muebles tapizados, asegurando que “es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación”.