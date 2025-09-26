Trump anuncia nuevos aranceles: 100% a productos farmacéuticos y fuertes gravámenes a camiones y muebles
Las medidas, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2025, buscan incentivar la producción en Estados Unidos y limitar la dependencia de las importaciones en sectores estratégicos.
El mandatario estadounidense anunció este jueves la imposición de nuevos aranceles a importaciones de diversos productos, entre los que destaca un gravamen del 100% a todos los productos farmacéuticos “de marca o patentado”, medida que entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2025.
“A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos”, señaló Trump en su plataforma Truth Social.
El presidente aclaró que por la expresión “está construyendo” entenderá “inicio de obras y/o en construcción”, y añadió que “no se aplicará ningún arancel a estos productos farmacéuticos si la construcción ya ha comenzado”.
Aranceles a camiones y muebles importados
Antes de ese anuncio, Trump informó en la misma red social sobre un arancel del 25% a los camiones “pesados, grandes” fabricados en cualquier país, justificando la medida para “proteger” a los fabricantes estadounidenses frente a la “competencia externa desleal” y en beneficio de la “salud financiera” de los camioneros.
En esa línea, destacó que compañías como “Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks y otros, estarán protegidas de la avalancha de interrupciones externas”.
Además, Trump adelantó un arancel adicional del 50% a todos los muebles de cocina, tocadores de baño y productos relacionados, junto con un 30% a los muebles tapizados, asegurando que “es una práctica muy injusta, pero debemos proteger, por seguridad nacional y otras razones, nuestro proceso de fabricación”.
