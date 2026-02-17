Valparaíso lideró el crecimiento de las ventas regionales del comercio en 2025.

Las ventas del comercio en regiones registraron un comportamiento mixto al cierre de 2025. Según informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC) en la Región de Valparaíso las ventas reales del comercio minorista subieron 4,2% anual en diciembre, alcanzando así en los doce meses del año un incremento de 5,2%.

En la Región del Biobío, las ventas presenciales del retail registraron un crecimiento marginal de 0,7% real anual en el último mes del año, acumulando entre enero y diciembre un alza de 1%.

En tanto, en la Región de La Araucanía, la actividad comercial minorista tuvo una baja de 3,2% anual en diciembre, cerrando el 2025 con un crecimiento 2,9% real.

La gerente de estudios de la CNC, Bernardita Silva, sostuvo que “al mirar la trayectoria del año, el balance regional confirma que 2025 fue un período de crecimiento moderado, marcado por una demanda interna que avanza gradualmente y con alta sensibilidad a factores de corto plazo”.

Al respecto precisó que en Valparaíso y La Araucanía, además, el sector enfrentó altas bases de comparación respecto de 2024, especialmente en rubros como Electrónica, que el año previo se vieron favorecidos por el turismo de compras de argentinos, con mayor intensidad entre abril de 2024 y el primer semestre de 2025.

Este efecto, añadió, moderó las tasas de crecimiento anual en varios meses de 2025 y explica parte de la desaceleración observada, pese a un mejor desempeño macroeconómico. A ello, dijo, se sumó un factor puntual de calendario: el cierre del comercio el domingo de la elección presidencial, en la antesala de Navidad, limitó la operación del sector en uno de los fines de semana más relevantes para las ventas, incidiendo en el resultado del mes en términos anuales.

Perspectivas

“En materia de expectativas, si bien las confianzas de los consumidores han mostrado una leve recuperación, esta mejora responde principalmente a una mejor percepción sobre la situación económica del país, mientras la evaluación de la situación personal y la disposición a comprar se mantienen más contenidas. Esto sugiere que, aunque existe menor incertidumbre macro, todavía no se consolida un escenario de mayor holgura financiera en los hogares, lo que sigue limitando la expansión del consumo, especialmente en bienes durables”, señaló.

Agregó que a ello se suma un mercado laboral que muestra una recuperación lenta y una elevada presencia de informalidad, factores que restringen el ingreso disponible.

Hacia 2026, dijo que las perspectivas para el comercio se ven favorecidas por condiciones financieras algo más holgadas, en la medida que la Tasa de Política Monetaria (TPM) continúe su trayectoria a la baja, apoyando gradualmente el consumo, particularmente en categorías más sensibles al financiamiento. Sin embargo, advirtió que este impulso sería acotado, ya que la recuperación seguirá dependiendo en gran medida del empleo y de los ingresos de los hogares, junto con una mejora más sostenida de la confianza ligada a la situación personal.

En este escenario, la CNC estima que el comercio minorista presencial podría crecer en torno a 2%–3% real durante 2026, en línea con una recuperación gradual del consumo.