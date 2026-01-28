Ventas del comercio se desaceleraron en 2025, pero se prevé un repunte para este año.

Las ventas del comercio se desaceleraron por tercer mes consecutivo en diciembre aunque se espera un mejor desempeño para este año.

Según informó la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las ventas presenciales minoristas de la Región Metropolitana subieron 1% real anual en diciembre, anotando su menor nivel desde septiembre.

Con ello el conjunto de 2005 cerró con un crecimiento de 1,5%, cifra que también representó un fuerte desaceleración frente a la expansión de 7,4% registrada en 2024.

Bernardita Silva, gerente de Estudios de la CNC, señaló que “si bien el cuarto trimestre fue el de mejor desempeño del año, con un avance de 2,6%, la tendencia general sigue dando cuenta de una recuperación acotada con un consumo que se mantiene contenido y sin señales claras de una aceleración sostenida”.

Adicionalmente, indicó en 2025 el sector enfrentó altas bases de comparación respecto de 2024, particularmente en categorías como Electrónica, que se vieron fuertemente favorecidas por el flujo de turistas argentinos y su turismo de compras, el cual tuvo su peak entre abril de 2024 hasta el primer semestre de 2025″.

Este efecto, precisó ha tendido a moderar las tasas de crecimiento anual observadas en varios meses del año pasado y explica parte de la desaceleración observada pese a un mejor desempeño macro.

A ello, dijo, se sumó un factor puntual de calendario: el cierre del comercio el domingo de la elección presidencial, en la antesala de Navidad, lo que limitó la operación del sector en uno de los fines de semana más relevantes para las ventas, afectando el resultado del mes en términos anuales.

En materia de expectativas, si bien las confianzas de los consumidores han mostrado una leve recuperación en los últimos meses, esta mejora se explica principalmente por una mejor percepción sobre la situación económica del país, mientras que la evaluación de la situación personal y la disposición a comprar se mantienen en niveles más contenidos, afirmó.

Según Silva “esto sugiere que, aunque existe una menor incertidumbre macro respecto a años previos, todavía no se consolida un escenario de mayor holgura financiera en los hogares, lo que sigue limitando la expansión del consumo, especialmente en bienes durables y de mayor valor. A ello se suma un mercado laboral que muestra una recuperación lenta, con un crecimiento acotado del empleo formal y una elevada presencia de informalidad, factores que restringen el ingreso disponible de los hogares”.

Andres Perez

Perspectivas para 2026

Hacia 2026, señaló que las perspectivas para el comercio se ven favorecidas por condiciones financieras algo más holgadas, en la medida que la Tasa de Política Monetaria (TPM) continúe su trayectoria a la baja, lo que debiera apoyar gradualmente el consumo, especialmente en categorías de bienes durables más sensibles al financiamiento, donde el costo del crédito juega un rol relevante en la decisión de compra.

Con todo, indicó “este impulso sería acotado, dado que la recuperación del consumo seguirá dependiendo en gran medida de la evolución del empleo y de los ingresos de los hogares, junto con una mejora más sostenida de la confianza ligada a la situación personal y no solo a la percepción macroeconómica del país”.

En este escenario, la CNC estima que el comercio minorista presencial podría crecer en torno a 2%–3% real durante 2026, en línea con un proceso de recuperación gradual del consumo.

En este contexto, el principal desafío para el comercio hacia adelante será consolidar una recuperación basada en una demanda interna más sólida y estructural, apoyada en mejoras del empleo, mayor estabilidad macroeconómica y una recuperación gradual, pero efectiva de la situación financiera de los hogares, más que en impulsos transitorios.

Categorías

En diciembre destacó Vestuario con un crecimiento de dos dígitos, mientras que las demás categorías anotaron crecimientos en el margen o caídas, destacando las bajas en Artefactos Eléctricos y Muebles.

Vestuario subió 12,5% real anual, donde destacó Vestuario Mujer con un alza de 20,5% y Vestuario Infantil con un crecimiento real anual de 11,8%, por su parte, Vestuario Hombre creció 6,6%. De esta manera, la categoría Vestuario acumuló en el 2025 un alza real de 8,5%.

Calzado registró un nulo incremento anual (0,1%) en el último mes del año, cerrando los doce meses con una caída de 3,6%.

Artefactos Eléctricos registró en diciembre una fuerte baja de 9,9% real anual, impulsado principalmente por la caída de Electrónica, categoría que, enfrentada a una alta base de comparación, marcó una baja de 21,5% real anual. Por su parte, la categoría de Línea Blanca tuvo una contracción de 4,7% real anual y Electrodomésticos dio cuenta de un alza de 3,7%. Con estos resultados, el rubro de Artefactos Eléctricos cerró el 2025 con un alza real anual de 1,5%, donde destacó la caída acumulada en Electrónica de 3,5%, mientras que los otros dos sub rubros cierran con leves alzas anuales.

Línea Hogar tuvo en diciembre un crecimiento marginal de 0,6% real anual y Muebles una fuerte caída de 10,8%. Con ello, las categorías acumularon en los doce meses de 2025 un crecimiento del 3,5% en el caso de Línea Hogar, mientras que Muebles cerró con una baja del 4,4%.

La Línea Tradicional de Supermercados anotó una baja de 3% real anual en sus ventas de diciembre, dando cuenta de una caída de 2,6% real anual en Abarrotes y una contracción de 3,2% en la categoría Perecibles. De esta manera, en el acumulado enero-diciembre, la Línea Tradicional de Supermercados tuvo una baja marginal de 0,5% real, donde Abarrotes acumuló una caída de 1,2% y Perecibles un alza real anual marginal de 0,2%.