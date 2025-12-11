Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

The Walt Disney Company y OpenAI sellaron un acuerdo en medio del apogeo de la inteligencia artificial (IA) y el debate sobre el uso de la propiedad intelectual en este tipo de herramientas de creación y el riesgo de reemplazo de puestos de trabajo creativos por IA.

De esta forma, Disney se convierte en el primer socio relevante de la industria para el uso de sus licencias de contenido en Sora, la plataforma de video generativo de IA de formato corto de OpenAI.

Según explicó Disney, como parte de este nuevo acuerdo de licencia de tres años, Sora podrá generar videos sociales cortos donde aparezcan los personajes de la firma.

“Se basará en un conjunto de más de 200 personajes animados, enmascarados y criaturas de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, incluyendo vestuario, utilería, vehículos y entornos icónicos. Además, ChatGPT Images podrá convertir unas pocas palabras del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual. El acuerdo no incluye imágenes ni voces de artistas”, explicó.

Además del acuerdo de licencia, “Disney se convertirá en un cliente importante de OpenAI, utilizando sus API para crear nuevos productos, herramientas y experiencias, incluso para Disney+, e implementando ChatGPT para sus empleados”, añadió.

Un acuerdo que también significa que Disney realizará una inversión de capital de US$ 1.000 millones en OpenAI y recibirá warrants para comprar capital adicional.

La transacción está sujeta a las aprobaciones de los reguladores. Así, se espera que estas funciones de IA generativa con licencias de Disney estén habilitadas a inicios de 2026.

“Ampliaremos de forma responsable y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”, dijo Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI comentó que “este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden colaborar responsablemente para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a un público más amplio y nuevo”.