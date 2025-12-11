VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Disney abraza el uso de la IA y anuncia alianza con OpenAI e inversión en la matriz de ChatGPT por US$1.000 millones

    El acuerdo permite llevar los personajes de Disney a Sora, la inteligencia artificial que permite crear videos. La alianza significa una inversión de US$1.000 millones por parte de Disney.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    ALY SONG

    The Walt Disney Company y OpenAI sellaron un acuerdo en medio del apogeo de la inteligencia artificial (IA) y el debate sobre el uso de la propiedad intelectual en este tipo de herramientas de creación y el riesgo de reemplazo de puestos de trabajo creativos por IA.

    De esta forma, Disney se convierte en el primer socio relevante de la industria para el uso de sus licencias de contenido en Sora, la plataforma de video generativo de IA de formato corto de OpenAI.

    Según explicó Disney, como parte de este nuevo acuerdo de licencia de tres años, Sora podrá generar videos sociales cortos donde aparezcan los personajes de la firma.

    “Se basará en un conjunto de más de 200 personajes animados, enmascarados y criaturas de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, incluyendo vestuario, utilería, vehículos y entornos icónicos. Además, ChatGPT Images podrá convertir unas pocas palabras del usuario en imágenes completamente generadas en segundos, utilizando la misma propiedad intelectual. El acuerdo no incluye imágenes ni voces de artistas”, explicó.

    Además del acuerdo de licencia, “Disney se convertirá en un cliente importante de OpenAI, utilizando sus API para crear nuevos productos, herramientas y experiencias, incluso para Disney+, e implementando ChatGPT para sus empleados”, añadió.

    Un acuerdo que también significa que Disney realizará una inversión de capital de US$ 1.000 millones en OpenAI y recibirá warrants para comprar capital adicional.

    La transacción está sujeta a las aprobaciones de los reguladores. Así, se espera que estas funciones de IA generativa con licencias de Disney estén habilitadas a inicios de 2026.

    “Ampliaremos de forma responsable y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante la IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”, dijo Robert A. Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

    Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI comentó que “este acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden colaborar responsablemente para promover la innovación que beneficia a la sociedad, respetar la importancia de la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a un público más amplio y nuevo”.

    Más sobre:NegociosIA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Portazo: Corte de Santiago rechaza recurso con el que Héctor Espinosa intentaba de salir de la cárcel

    David Bravo llama a establecer medidas pro empleo en el próximo gobierno

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Hermanos Santa Cruz declaran en disputa con sobrinos por herencia de su padre, fundador de Lipigas, Blumar y Abc

    Hermanos Santa Cruz declaran en disputa con sobrinos por herencia de su padre, fundador de Lipigas, Blumar y Abc

    2.
    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    3.
    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    Oreo vs Tritón: tribunal ordena a Nestlé cambiar publicidad de galleta “Tritón Intensa” en disputa con Mondelez

    4.
    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    5.
    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    ¿Tienen los candidatos presidenciales planes de modernizar la estructura del poder judicial?

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 10 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Portazo: Corte de Santiago rechaza recurso con el que Héctor Espinosa intentaba de salir de la cárcel
    Chile

    Portazo: Corte de Santiago rechaza recurso con el que Héctor Espinosa intentaba de salir de la cárcel

    Navidad Segura: autoridades identifican 430 lugares de interés y desplegarán a más de dos mil Carabineros adicionales

    ¿Qué proponen los candidatos presidenciales para reducir el nivel de endeudamiento de los chilenos?

    David Bravo llama a establecer medidas pro empleo en el próximo gobierno
    Negocios

    David Bravo llama a establecer medidas pro empleo en el próximo gobierno

    Empresa de relojes que usaba Napoléon pide a la firma chilena Casa Barros dejar de usar su marca Leroy

    Pese a advertencia del CFA y Contraloría, Hacienda insistirá en que el FES no debe contabilizarse como gasto público

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor
    Tendencias

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Cómo EEUU incautó un barco petrolero frente a la costa de Venezuela, según Trump

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes
    El Deportivo

    La petición del Sifup que la ANFP no incluye en las bases que propone al Consejo de Presidentes

    El potente dardo de Johnny Herrera contra Arturo Vidal: “Colo Colo le está regalando un año de contrato”

    Liga de Primera Mercado Libre, más minutos para los juveniles y ley Tiago Nunes: los cambios de las bases para el 2026

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago
    Cultura y entretención

    La Diversión de las Fiestas: dónde y cómo asistir al evento gratuito de Disney en Santiago

    Festival Canción Nacional inicia venta de entradas para su primera edición

    Helloween: los padres del power metal vuelven a Chile para celebrar sus 40 años

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa
    Mundo

    Ucrania sitúa en casi 700 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa

    María Corina Machado afirma que volverá a Venezuela lo antes posible: “No depende de la salida o no del régimen”

    Por qué Trump ha indultado a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio