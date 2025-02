“¿Quién quiere vivir para siempre?“, pregunta tristemente Freddie Mercury en la canción homónima de Queen de 1986.

La respuesta: bastantes personas, tantas que la prolongación de la vida ha sido durante mucho tiempo una industria casera.

Como médico y estudioso de las humanidades médicas, he encontrado que la búsqueda de extender la esperanza de vida humana es al mismo tiempo fascinante y llena de peligros morales.

El fundador de una empresa tecnológica que gasta 2 millones de dólares al año para vivir eternamente

Durante los años 70 y 80, por ejemplo, el programa The Merv Griffin Show contó con un invitado 32 veces: el experto en prolongación de la vida Durk Pearson, que generó más cartas de admiradores que cualquier otro invitado, con excepción de Elizabeth Taylor. En 1982, él y su socio, Sandy Shaw, publicaron el libro Life Extension: A Practical Scientific Approach, que se convirtió en un bestseller número uno del New York Times y vendió más de 2 millones de copias. Una recomendación específica implicaba tomar colina y vitamina B5 para reducir el deterioro cognitivo, combatir la hipertensión arterial y reducir la acumulación de subproductos metabólicos tóxicos.

El año pasado, Pearson murió a los 82 años y Shaw murió en 2022 a los 79.

El libro de Durk Pearson y Sandy Shaw de 1982, 'Life Extension: A Practical Scientific Approach', ha vendido millones de copias. Amazon

Nadie puede decir con certeza si estos expertos en prolongación de la vida murieron antes o después de lo que hubieran hecho si hubieran evitado muchos de estos suplementos y simplemente hubieran hecho ejercicio y consumido una dieta equilibrada. Pero sí puedo decir que no vivieron mucho más que muchas personas de su misma clase que tenían una situación económica similar.

Aún así, su sueño de permanecer eternamente jóvenes sigue vivo y coleando.

Pensemos en el proyecto Blueprint del empresario tecnológico Bryan Johnson, un esfuerzo de prolongación de la vida que inspiró el documental de Netflix de 2025 Don’t Die: The Man Who Wants to Live Forever. Su programa ha incluido la construcción de un laboratorio en casa, la toma de más de 100 pastillas al día y la realización de transfusiones de plasma sanguíneo, al menos una de las cuales provino de su hijo. El empresario gasta 2 millones de dólares al año para vivir eternamente.

Y Johnson no está solo. Entre los grandes nombres que invierten grandes cantidades de dinero para prolongar sus vidas se encuentran el fundador de Amazon, Jeff Bezos; los fundadores de Google, Sergei Brin y Larry Page; y Larry Ellison, de Oracle. Un enfoque consiste en tomar senolíticos , medicamentos que atacan las células que pueden impulsar el proceso de envejecimiento, aunque se necesita más investigación para determinar su seguridad y eficacia. Otro es la hormona del crecimiento humano, que durante mucho tiempo se ha promocionado como un mecanismo antienvejecimiento en campañas publicitarias que presentan a personas mayores en excelente forma física. (“¿Cómo puede este médico de 69 años tener el cuerpo de uno de 30?”, se lee en un anuncio web ).

Jeff Bezos

Estos multimillonarios pueden razonar que, debido a su riqueza, tienen más razones para vivir que la gente común. También pueden compartir motivaciones más prosaicas, como el miedo a envejecer y morir.

Pero detrás de esos deseos hay una realidad ética –y, para algunos, espiritual– igualmente importante.

Calidad versus cantidad

¿Es moralmente bueno desear vivir eternamente? ¿Puede haber aspectos del envejecimiento e incluso de la muerte que sean buenos tanto para el mundo como para las personas?

El libro Sobre el envejecimiento de Cicerón ofrece algunas ideas. De hecho, el antiguo estadista y filósofo romano señaló que escribir sobre el tema lo ayudó a encontrar la paz con las vejaciones del envejecimiento.

En el texto, Cicerón describe y responde a cuatro quejas comunes sobre el envejecimiento: nos aleja del control de nuestros asuntos, perjudica el vigor corporal, nos priva de las gratificaciones sensuales y nos lleva al borde de la muerte.

Ante la acusación de que el envejecimiento nos aleja de la gestión de nuestros asuntos, Cicerón nos pide que imaginemos un barco. Sólo los jóvenes suben a los mástiles, corren de un lado a otro por las pasarelas y achican el agua de la bodega. Pero es entre los miembros más viejos y con más experiencia de la tripulación donde encontramos al capitán que comanda el barco. El consejo supremo de Roma se llamaba Senado, del latín “anciano”, y es en los ricos en años en quienes más a menudo recurrimos para encontrar la sabiduría.

En cuanto a si el envejecimiento afecta al vigor corporal, Cicerón afirmó que la fuerza y la velocidad están menos relacionadas con la edad que la disciplina. Muchas personas mayores que se cuidan están en mejor forma que los jóvenes, y da ejemplos de personas que mantuvieron su vigor hasta bien entrada la edad. Sostuvo que quienes se mantienen en buena forma física contribuyen en gran medida a mantener sus poderes mentales, una idea que cuenta con el respaldo de la ciencia moderna.

Cicerón se esforzaba por distinguir entre cantidad y calidad de vida.

Cicerón recuerda a los lectores que estos mismos placeres de comer y beber a menudo llevan a la gente por mal camino. En cambio, las personas, a medida que envejecen, pueden apreciar mejor los placeres de la mente y el carácter. Una gran cena se caracteriza menos por lo que hay en el plato o el atractivo del acompañante que por la calidad de la conversación y la camaradería.

Aunque la muerte sigue siendo una consecuencia inevitable del envejecimiento, Cicerón distingue entre calidad y cantidad de vida. Escribe que es mejor vivir bien que vivir mucho tiempo, y para quienes viven bien, la muerte parece tan natural como el nacimiento. Quienes quieren vivir eternamente han olvidado su lugar en el cosmos, que no gira en torno a ninguna persona o especie en particular.

Aquellos de inclinaciones más espirituales podrían sentirse atraídos por el poeta escocés George MacDonald, quien escribió: “La edad no es todo decadencia; es la maduración, la hinchazón de la vida fresca interior, que marchita y revienta la cáscara”.

Abrazando el círculo de la vida

¿Qué pasaría si los sueños de los gurús de la prolongación de la vida se hicieran realidad? ¿Sería el mundo un lugar mejor?

¿El bien adicional que un Einstein más longevo podría haber logrado se vería compensado o incluso superado por el daño de un Stalin que permaneció saludable y vigoroso durante décadas después de su muerte?

En algún momento, preservar indefinidamente las vidas de quienes ahora viven significaría menos espacio para quienes aún no existen.

Pearson y Shaw aparecieron en muchos otros programas de televisión en los años 1970 y 1980. Durante uno de esos segmentos en " The Mike Douglas Show “, Pearson declaró: “Cuando uno llega a los 60 años, su función inmunológica es quizás una quinta parte de lo que era cuando era más joven. Sin embargo, se puede lograr una recuperación notable simplemente tomando nutrientes que se pueden conseguir en una farmacia o tienda de alimentos naturales”.

Para Pearson, la prolongación de la vida era un desafío biomédico, un esfuerzo centrado más en la ingeniería del yo que en la ingeniería del mundo.

A pesar de ganarse la vida como gurús de la extensión de la vida, Durk Pearson, a la derecha, y Sandy Shaw no vivieron mucho más que la mayoría de los estadounidenses.

Sin embargo, yo diría que el verdadero desafío en la vida humana no es vivir más, sino ayudar a los demás; sumar años extra debería verse no como una meta, sino como un subproducto de la búsqueda del bien.

En palabras de Susan B. Anthony: “Cuanto más vieja me hago, más poder tengo para ayudar al mundo. Soy como una bola de nieve: cuanto más lejos ruedo, más gano”.

*Richard Gunderman, profesor de Medicina, Artes Liberales y Filantropía de la Universidad de Indiana