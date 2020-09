El protagonista de Pantera Negra no lo logró, pero Ben Stiller, Michael Douglas y Robert De Niro sí pudieron: 10 actores y actrices que derrotaron el cáncer

Chadwick Boseman (43), el protagonista de la película Pantera Negra, luchó silenciosamente por cuatro años contra el cáncer de colon, batalla que finalmente finalizó la noche del viernes 28 de agosto.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, esta patología es el tercer tipo de cáncer más recurrente en hombres y el segundo más común en mujeres: sólo en 2018 hubo 1,8 millones de casos. Además, cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que ese mismo año se produjeron 862.000 muertes, siendo superado sólo por el cáncer de pulmón.

Pero no todas las historias de Hollywood tienen un final amargo. Boseman no estaba solo en su lucha contra el cáncer entre la comunidad de celebridades. De hecho, una larga lista de actores y actrices han derrotado a esta enfermedad.

Esta es una lista de algunas celebridades que lo lograron:

1. Ben Stiller

Aunque la mayoría de los médicos recomiendan que los hombres se hagan la prueba del antígeno prostático específico (PSA) que mide el potencial riesgo de desarrollar esta enfermedad, a partir de los 50 años. Pero visionariamente, el médico del actor Ben Stiller le sugirió someterse a esta prueba en 2014, cuando solo tenía 46 años. El resultado: el actor tenía cáncer de próstata.

Sin embargo, el precoz diagnóstico permitió que Stiller se sometiera a una intensa terapia, que incluyó una cirugía y seis años después, el actor se encuentra absolutamente libre de la enfermedad.

“La conclusión para mí: tuve la suerte de tener un médico que me dio lo que ellos llaman una prueba de PSA cuando tenía unos 46 años”, escribió Still en un ensayo que publicó en línea en 2016.

El actor se siente afortunado, porque confesó que no tenía antecedentes familiares de la enfermedad.

2. Melanie Griffith

En el año 2000, la actriz Melanie Griffith (63) fue diagnosticada con un cáncer de piel, que la obligó a someterse a una cirugía. La operación buscaba extirparle unas ligeras capas de piel en la cara bajo el ojo derecho que su cáncer cutáneo le había provocado.

Afortunadamente, le encontraron la enfermedad en una fase muy temprana, por lo que que desde entonces, hace ya 20 años, no ha tenido nuevos síntomas por lo que se considera recuperada de su cáncer.

Melanie Griffith

3. Michael Douglas

Aunque en un primer momento Michael Douglas dijo que se trataba de un cáncer de garganta, en realidad lo que el actor padecía era un cáncer de lengua.

El interprete de Bajos Instintos, mintió sobre el diagnóstico, debido aunque su médico le dijo que tenía que ser sometido a una intervención quirúrgica, perdería parte de la mandíbula y la lengua, razón por la cual le aconsejó que dijera que era cáncer de garganta, en una historia que nunca fue debidamente aclarada. Lo que sí es concreto, es que el actor se encuentra recuperado de su enfermedad.

4. Robert de Niro

En el 2003, el actor fue diagnosticado de cáncer de próstata. Tal como Ben Stiller, su diagnóstico fue muy precoz, lo que le permitió someterse a un oportuno tratamiento.

El actor estaba constantemente sometiéndose a chequeos periódicos, debido a que tenía antecedentes familiares: su padre había padecido la enfermedad. Después de un control de rutina, su médico detectó “algo” extraño, que luego una biopsia confirmaría: cáncer de próstata.

Su responsabilidad médica, permitió su recuperación. Ya suma siete años libres de la enfermedad.

5. Cynthia Nixon

Conocida por su papel de Miranda en la aclamada serie Sex and the City, Cynthia Nixon, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2002. Ya absolutamente recuperada, la actriz mantuvo siempre en secreto su enfermedad, y solo unos años más tarde confesó en una entrevista su lucha con un cáncer.

6. Sofía Vergara

La actriz tenía solo 28 años, cuando en un control médico de su hijo Manolo, el doctor le advirtió que tenía una extraña protuberancia en el cuello.

Le sugirió someterse a exámenes, los que más tarde confirmaron que la actriz colombiana sufría de cáncer de tiroides. Un oportuno tratamiento permitió que la actriz se recuperara completamente de la enfermedad.

“Ahí comenzó una pequeña pesadilla al darme cuenta de que tenía cáncer de tiroides. No tenía síntomas. Estaba saludable, joven”, recordó después la actriz en una entrevista.

Sofía Vergara posando con su estatuilla. Foto: AFP.

7. Olivia Newton-John

A Olivia Newton-John le diagnosticaron cáncer de mama en julio de 1992. Después de practicarle una mastectomía para eliminar el tumor, tuvo que hacer frente a seis meses de quimioterapia superando por completo el cáncer.

Después de superar la enfermedad, la actriz y cantante continuó con su exitosa carrera y la protagonista de Grease fundó el Olivia Newton-John Cancer Centre para ayudar a las mujeres con esta misma enfermedad.

8. Hugh Jackman

Sorprendiendo a todos, en 2015 el actor Hugh Jackman confesó que había padecido cuatro tipos de cáncer de piel en la nariz y el hombro. Incluso, que tuvo que operarse por un carcinoma en su nariz.

Desde entonces, el actor debe hacerse revisiones cada tres meses, sin que la enfermedad haya reaparecido.

9. Antonio Banderas

El actor español confesó alguna vez que tuvo un tumor en la espalda del tamaño de un puño. “Fui al médico por un bulto y dos días después de la visita ya estaba en la sala de operaciones para la extracción de la neoplasia”, recordó en una entrevista.

Este suceso coincidió con el cáncer de su exesposa Melanie Griffith y como muchas celebridades, decidió mantenerlo en secreto hasta años más tarde.

10. Christina Applegate

Christina Applegate, protagonista de la serie Dead to Me que se emite por Netflix, tuvo que someterse a una doble mastectomía después de que le diagnosticaran cáncer de mama en 2008. Desde entonces, Applegate ha estado libre de cáncer, lo que le permitió fundar la organización Right Action for Women, centro que ayuda a mujeres en riesgo pagan por exámenes y pruebas de resonancia magnética, dijo a Today en 2017.

Además de llevar un estilo de vida saludable, para ayudar a prevenir la reaparición del cáncer, Applegate también tomó la decisión de que le extirparan los ovarios y las trompas de falopio, para prevenir la aparición de otro tipo de cáncer.