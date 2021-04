Andrea Ojeda (RN): “El derecho a la vida es un derecho que voy a defender con todo”

Ingeniera comercial de profesión, 30 años en Renovación Nacional y académica. Andrea Ojeda espera poder llevar su experiencia en el servicio público al Palacio Pereira y representar al distrito 8 (Quilicura-Pudahuel).

“Una mañana en una comuna después la tarde en otra comuna, a veces cuando me toca lampa tiltil me trato de quedar todo el día y compartir con la gente”, cuenta la candidata de la lista Vamos por Chile.

¿Cuál es su relación con el distrito 8?

En las últimas elecciones parlamentarias fui candidata a diputada en el distrito 8 lo cual me generó un vínculo sumamente importante, mi compañero de lista era Mario Desbordes y perdí por poquito. En esa candidatura presencial estuve con mucho adulto mayor, juntas de vecinos, vi mucha necesidad en el distrito y quedé con un compromiso con mucha gente. Seguí trabajando con organizaciones y adultos mayores por lo tanto seguí con este vínculo.

La seguridad pública es una de las preocupaciones de la ciudadanía, ¿cómo se debería abordar?

Se debe crear un Ministerio de Seguridad Pública que pueda coordinar las policías porque hoy no están coordinadas y así el ministerio del Interior se enfoca en su tema más político. También la Constitución podría empoderar a los gobiernos locales, a las municipalidades, porque ellos están más relacionados con los vecinos y pueden actuar más rápido, es importante ese empoderamiento. También la Constitución tiene que proteger y a los niños.

Usted plantea la equidad de género en la Constitución, ¿cómo se puede garantizar esto y en qué escenarios se debe plasmar?

La mujer tiene que tener igualdad en la cancha, hoy día no la tenemos. El último año retrocedimos como mujeres lo que habíamos ganado en 10 años, perdimos 600 mil empleos. ¿Quién es la que se queda en la casa en situaciones como esta?, ¿quién cuida a los hijos?, la mujer. Como Estado tenemos que darle garantías a las mujeres, entregar una red de protección, de ayuda y que haya corresponsabilidad parental para que puedan desarrollarse laboral y profesionalmente, la mujer hoy día puede cumplir roles tremendamente importantes. Tiene que quedar garantizado la igualdad de la mujer en sus derechos.

Una de las demandas fuertes tiene relación con los adultos mayores y sus pensiones, ¿cuál sería la forma de materializar pensiones dignas?

Tienen que ser dignas y justas. Por los adultos mayores vengo peleando hace mucho rato. Debemos ser conscientes de que hoy día las pensiones no son ni dignas ni justas y que nadie puede vivir con 120 lucas. Tenemos una obligación, un deber y una deuda muy grande con nuestros adultos mayores. Podríamos ser generosos y transformar el Senama en un ministerio, ministerio del Adulto Mayor, como en otros países y que entregue la entretención y la compañía por esa sensación de abandono que hoy tienen. En pensiones, para mi el sueldo mínimo debería ser una base de donde tiene que partir la pensión digna y justa, y eso se tiene que ir ajustando en el tiempo. La Constitución no puede dar un monto pero si un marco y el resto lo tiene que ver el poder Ejecutivo y Legislativo.

¿Qué no tranzaría por ningún motivo?

El derecho a la vida es un derecho que voy a defender con todo, aunque en mi distrito quizás no es el discurso más popular pero no lo voy a cambiar por un voto y en eso tengo que ser tremendamente consecuente. Las personas que me conocen saben que lo he defendido desde siempre. Pero también tenemos que ser conscientes de que si queremos defender la vida tenemos que ser capaces, como Estado, de garantizar apoyo a las mujeres que hoy día quedan embarazadas, que optan por defender la vida y también abrirnos a una educación sexual a más temprana edad.

¿Qué tipo de Estado y cuál forma de gobierno cree que es la más adecuada para el Chile de hoy?

Creo que un Estado subsidiario puede vivir con el mundo privado, ambas cosas pueden convivir de la mejor manera porque el Estado no es especialista en todo y tampoco tenemos los recursos para poder tener un Chile 100% de una forma subsidiaria. Como ingeniero comercial creo que las empresas pueden ser un gran aporte con el Estado cumpliendo con su rol administrativo y siendo garante. Con la forma de gobierno creo que hoy hay mucho poder sobre el Presidente de la República, lo hemos visto sobre todo estos últimos días y deberíamos avanzar, no de inmediato, a un semipresidencialismo pero en este momento tenemos que atenuar un poco la responsabilidad que recae en el presidente.

En estos días ha revivido el tema del quórum de los 2/3, ¿se debería modificar?

Se debe mantener el quórum. Con los plebiscitos mi idea era hacer cabildos comunales para contarle a la ciudadanía lo que estábamos haciendo en la Constitución y también tener el feedback, es más directo, más rápido y de una forma sin costo. Por todo eso estaría por cabildos ciudadanos directos con cada constituyente en su distrito. La idea es seguir comunicando, contando lo que se está haciendo y también preguntando. Es importante escuchar las demandas ciudadanas.