Andrés Carey (Ind-RN): “La desigualdad aumenta más si una parte de la población tiene acceso a internet y la otra no”

Cómo me va a afectar Internet. Esa pregunta le hizo Patricia -vecina de Las Condes, quien pertenece a la tercera edad- al abogado de la Universidad Católica Andrés Carey. “Imagínese que usted aprieta un botón, aparece el médico y le diga ‘señora Patricia, qué le duele?’ y le manda una receta médica con firma electrónica, va a la farmacia con eso y no va al consultorio”, le explicó.

La escena se repite en el día a día del candidato independiente con cupo de RN. Su dinámica diaria cambió y asegura que llega a su casa pasadas las 21:00 debido al trabajo en terreno.

Con la búsqueda de “acceso a Internet de calidad” como uno de los pilares de su campaña, además de la apuesta por la transformación de energías fósiles a energías limpias, el abogado busca ser uno de los seis convencionales constituyentes elegidos en el distrito 11 para redactar la nueva Carta fundamental.

¿Cuál fue la principal motivación para ser candidato?

Cuando ganó el Apruebo, hablé con toda mi gente cercana y les dije que creía que esto era una oportunidad histórica, que todos teníamos que ponernos a disposición. Estaba en ese proceso y supe que Chile Vamos estaba buscando perfiles de abogados que quisieran participar en el proceso. Mandé mi CV y entré en un proceso con más personas. El 12 de enero vi mi nombre en la lista de Chile Vamos.

¿Por qué en el distrito 11 y con cupo RN?

Este es el distrito en que he vivido toda mi vida. Creo que una muy buena forma de participar dentro de la Convención es representando el distrito donde vivo. Y con cupo RN porque toda mi vida he sido de centroderecha, me siento muy cómodo en RN o con el ala más liberal y siempre ha sido mi sector político.

¿Cuáles son los ejes principales de su campaña?

Mis pilares son los derechos sociales, los derechos a una educación y salud de calidad, las pensiones dignas, el derecho a una vivienda digna y un quinto, que no lo está diciendo nadie, que es el derecho a acceso a Internet de calidad. Y un segundo pilar que diga: “es deber del Estado propender a la rápida transición de energías fósiles a energías limpias” porque estamos viviendo una crisis climática muy importante y porque Chile tiene un potencial de energía solar y eólica que es de los más potentes del mundo.

¿Podría profundizar en el derecho al acceso a Internet?

Internet es acceso a información. Ya hay muchísimos estudios donde comprueban que en los países donde ya existe desigualdad, si es que alguna parte de la población tiene acceso a internet y otra no, esa brecha aumenta aún más. Por eso es muy importante que exista un derecho social, la Constitución debe darle un mandato al Estado para hacer entrar a todos los actores que permitan que en cualquier parte del territorio nacional alguien pueda conectarse ya sea a un satélite o a banda ancha, pero que estemos todos conectados. Estamos en la mitad de la revolución digital y va a ser, incluso, más potente que el renacimiento.

¿Y sobre las energías limpias?

Nosotros tenemos uno de los puntos solares más eficientes del planeta en la Región de Atacama, y en Magallanes una zona de vientos muy potente, y eso permite tener una ventaja competitiva enorme en cuanto a energía solar y energía eólica. Ahí está la innovación, con esas energías y el avance de la tecnología, están haciendo el proceso de electrólisis para separar el H2O y produciendo H2 (hidrógeno) de forma limpia por el sol y por el viento sin contaminar. Con esto se acabó el petróleo y tenemos nuestro propio combustible, el hidrógeno verde, el combustible del futuro. Me gustaría consagrarlo a nivel constitucional, el propender a la rápida transición de energías fósiles a energías limpias.

¿Qué aspectos se deberían mantener en la Constitución?

El Tribunal Constitucional encuentro que es fundamental, hay que perfeccionar ciertas cosas como por el ejemplo el sistema de nombramiento y el voto dirimente del presidente (de ese organismo), pero es una institución que funciona. Y la autonomía del Banco Central.

¿Régimen de gobierno?

Yo estoy abierto a atenuar el hiper presidencialismo, incluso a instaurar un régimen semipresidencial, pero en ese caso habría que pensarlo bien y hacer más ajustes.

¿La Convención Constitucional debería ser totalmente transparente a la ciudadanía, en sus decisiones y debates, o con espacios más cerrados?

Me gustaría que fuera 100% transparente, incluso que estuviera todo grabado con cámara y que se pudiera meter online (la gente) porque esta es la primera vez en la historia de Chile que la Constitución la estamos redactando los ciudadanos.

¿Qué opina sobre los candidatos independientes que están pidiendo más tiempo en la franja electoral?

Creo que esto es un proceso político. Me imagino que se le está dando tiempo a los candidatos de acuerdo a la participación que tienen los respectivos partidos y esas son las reglas del juego y en democracia deben respetarse.