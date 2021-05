Damaris Abarca (Ind-CS): “Es importante que el Estado sea solidario para que haya garantías de los derechos sociales y los derechos fundamentales ”

Ajedrecista profesional, tetracampeona nacional y presidenta de la federación de ajedrez de Chile. Damaris Abarca nació en Rancagua y hoy, a sus 31 años, trabaja en los últimos días de su campaña para convertirse en constituyente y representar al distrito 15 (Machalí-Rengo) en la lista Apruebo Dignidad.

¿Se debería reconocer el trabajo doméstico y de cuidado?

De todas maneras, reconocer el trabajo que hacemos las mujeres de manera muy silenciosa y sin remuneración, es trabajo no remunerado hay que decirlo con todas sus letras. También avanzar en igualdad de salario, en Chile tenemos una brecha salarial muy grande, como de un 27% es la diferencia en promedio entre lo que ganan las mujeres y lo que ganan los hombres, las personas más empobrecidas en nuestro país son mujeres, la mayoría jefas de hogar que se han hecho cargo solas de la crianza y el cuidado por lo tanto es fundamental avanzar en este Estado social cuidador.

¿Cuáles son las características de ese Estado cuidador?

Es súper importante que este Estado que nazca sea solidario para que haya garantías de los derechos sociales y los derechos fundamentales de todas las personas sin importar dónde naciste o el bolsillo que tengas. Que sea un Estado democrático y fuertemente regionalista porque la centralización que vivimos hoy en día es demasiado. Las regiones terminan en un abandono no solamente porque no hay participación en la toma de decisiones sino que tampoco en la administración de los recursos entonces la descentralización la enfoco tanto a nivel político como a nivel económico.

¿Cómo se debería resguardar el derecho a la salud?

Muchos chilenos y chilenas esperamos años una hora al médico. La salud es esencial y no solamente es tener una enfermedad sino que es un estado de bienestar, por lo mismo lo ligo mucho con el derecho a la cultura física, o sea, el deporte. En Chile tenemos índices muy malos de obesidad, sedentarismo y por otro lado tenemos pésima salud mental, entonces creo que va todo muy de mano. La salud tiene que estar garantizada, que no sea un negocio como lo vemos hoy día, pero también avanzar en otras cosas que van a prevenir como la cultura del deporte.

Entonces, ¿el deporte también se debería consagrar como un derecho?

Sí, yo creo que no solo debe haber una consagración de derechos como nivel uno que son los básicos como salud, pensiones, vivienda. Sino que también avanzar en la consagración de derechos que han aparecido con este avance cultural. En muchos tratados internacionales ya se considera al deporte un derecho fundamental, también por ejemplo el derecho a la ciencia. Hay muchas cosas que tenemos que ir avanzando en este repensar, qué es lo que queremos como sociedad o en las personas que queremos ir construyendo que tienen que ser integrales, el deporte entrega capacidad crítica, concentración y también saber competir.

Uno de sus ejes es el desarrollo sostenible, ¿cómo abordarlo en concreto desde la Constitución?

El cambio de mirada es súper importante, cuestionarnos el método de desarrollo y cómo podemos ir avanzando a un Estado que se preocupe que no solamente somos los seres humanos sino que hay una naturaleza y que somos parte de esa naturaleza, considerar a los animales, el principio de responsabilidad intergeneracional. También incluyo conceptos importantes como la agroecología que recoge conocimientos ancestrales, la agricultura familiar campesina, nosotros tenemos una región bastante explotada en temas medioambientales y es importante prevenir pero también avanzar en compensar, reparar y restaurar el medio ambiente.

Desde su punto de vista, ¿qué se tiene que incoporar sobre los derechos de la infancia?

Lo principal es el reconocimiento de de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. hoy día el Estado los trata como un número, como una ficha de cambio para las empresas, no se preocupan del bienestar de los niños y niñas, de cada característica individual que tienen, sus necesidades, no tenemos un sistema integral de la infancia y peor aún hoy día no nuestro Estado solamente acciona cuando ya los vulneraron y no hay como reparar hacia atrás, eso es lamentable. Si tuviésemos un sistema completo de protección de la infancia reconociendo que ellos y ellas son parte, que tienen el derecho a ser escuchados, a participar, vamos a avanzar.

El reglamento es lo primero que discutirán los constituyentes, ¿qué debería decir sobre participación ciudadana?

Va a ser fundamental que instauremos mecanismos de participación ciudadana, consultivo y vinculante dependiendo de lo que sea el tema, pero sí resguardar esa participación. Esta nueva Constitución nació por el estallido social, que fue ciudadano, y eso se debe mantener. También, si es que no se llega a los 2/3 y estamos discutiendo por ejemplo el agua como un derecho, vamos a tener que salir a las calles, preguntar y hacer. Si de mi depende ojalá tener muchos métodos de participación ciudadana y no solo con los adultos sino que avanzar a cabildos o talleres con los niños, niñas y adolescentes.