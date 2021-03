Sara Larraín (IND-PPD): " El derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es una expresión del derecho a la vida”

Profesora, destacada ecologista y ex candidata presidencial en las elecciones de 1999. A sus 69 años, Sara Larraín busca ser una de los seis constituyentes que representará al distrito 11. “Tenemos que ponernos a disposición de este proceso, la clase política está totalmente deslegitimada y tenemos que reconstruir entre todos” aseguró la candidata.

¿Cuál debería ser el rol del Estado frente a la naturaleza y al manejo de los recursos naturales?

Uno de los principios básicos tiene que ser la protección de la naturaleza, los ecosistemas y sus ciclos vitales con el objeto de que puedan seguir entregando los servicios ambientales a la sociedad, de los cuales nosotros basamos nuestro desarrollo, del patrimonio ambiental. ¿Es un deber del Estado? Sí, porque el Estado es el que administra el bien común, el interés público.

Usted propone garantizar el vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. ¿Cómo se garantiza esto?

Hoy el Art.19 N°8 dice “todo chileno tiene el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”, la trampa está en que después lo que es contaminación lo decide la autoridad al escribir las normas. En el caso de Chile las normas son más bajas y de peor calidad que lo que recomienda la OMS. Entonces, el piso son las normas recomendadas por la OMS. Además, las autoridades y las empresas deben cumplir realmente los planes de descontaminación porque hay gente viviendo en zonas de sacrificios y eso es una violación de los derechos de las personas, es muy grave e inaceptable ética y políticamente. El derecho a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado es una expresión del derecho a la vida.

¿Cómo se debe abordar el agua en la nueva Constitución?

Primero establecer que el agua es un bien natural propiedad de todos los habitantes de la nación. Segundo establecer el derecho humano al agua potable, el agua tiene que ser un bien público administrado con criterios de bien común y con administración pública, y se tienen que establecer prioridades de uso donde la primera sea el agua potable y el saneamiento, el uso doméstico, y como actividad de subsistencia la producción de alimentos y economías locales. Tercero, la protección de las fuentes de agua, en todas sus formas, y sus ciclos vitales. Sin agua no hay ninguna posibilidad de desarrollo.

¿Cuáles son las otras propuestas de su campaña?

Hoy día hay sectores que no tienen previsión social, no tienen ingresos y no tienen jubilación, como las mujeres que se han dedicado a labores de cuidados y que no son remuneradas, pero son esenciales para la sociedad, necesitamos avanzar hacia pensiones solidarias. También hay que descentralizar y desconcentrar el poder, empoderar a los gobiernos locales, y los municipios no son menores de edad que tienen que darles mesada, deben tener presupuesto asegurado. Y una pata adicional, mecanismos de democracia directa.

Algunos candidatos plantean que el Congreso debería ser paritario y con escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿está de acuerdo con eso?

Las mujeres somos el 51% de la población nacional entonces yo creo que la paridad es fundamental, y no solo en el Congreso, nosotros creemos que la paridad debe ser en todos los cargos públicos. Con los escaños reservados también estoy de acuerdo, porque los pueblos indígenas es un sector que ha estado totalmente marginado, es una medida preventiva de conflicto, de crisis de democracia y es inclusión.