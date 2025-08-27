SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Red Activa

Encuentro Red·Activa “De pocas a protagonistas: mujeres que lideran en industrias masculinizadas”

En un nuevo encuentro organizado por Red·Activa, Francisca Jünemann, presidenta ejecutiva de la Fundación ChileMujeres, y Polo Ramírez de Pulso La Tercera, recibieron a tres gerentas de las empresas JetSmart, Hualpén y de la Minera Zaldívar quienes compartieron su experiencia y plantearon desafíos en sectores históricamente dominados por hombres: la minería, la aviación y el transporte.

Paulina ReyesPor 
Paulina Reyes
De izquierda a derecha: Polo Ramírez de La Tercera; Franscisca Jünemann, presidenta ejecutiva de ChileMujeres; Camila Valladares, gerenta de Personas de JetSmart; María Elisa Cisternas, gerenta de Gestión de Personas de Hualpén; y María de la Luz Osses, gerente general (i) de Minera Zaldívar (Amsa). Foto: Pedro Rodríguez/ La Tercera,

En un nuevo conversatorio organizado por Red·Activa y Pulso La Tercera, tres ejecutivas compartieron su experiencia abriendo camino en sectores históricamente dominados por hombres: la minería, la aviación y el transporte. Camila Valladares, gerenta de Personas de JetSmart; María Elisa Cisternas, gerenta de Gestión de Personas de Hualpén; y María de la Luz Osses, gerente general (i) de Minera Zaldívar, dialogaron sobre los avances, desafíos y condiciones necesarias para lograr una mayor participación femenina en sus industrias.

En Chile, las cifras muestran que las mujeres todavía son minoría en estos rubros, pero van en aumento. El 5% de pilotos a nivel mundial son mujeres, mientras que Latinoamérica cae al 2-3%. JetSmart, en cambio, ya alcanza el 9% de mujeres en cabina. En transporte público, la participación femenina históricamente rondaba el 10%, pero la filial Conecta de Hualpén logró elevarla al 17% en un año y ya proyecta seguir creciendo. En minería, Chile se ha posicionado como el país con mayor participación femenina del mundo, llegando al 23%, aunque todavía persisten desafíos en cargos técnicos y de liderazgo.

¿Cómo avanzan estas industrias en Chile?

Para María Elisa Cisternas, trabajar en transporte fue entrar a un espacio lleno de estereotipos. “Cuando alguien maneja mal todavía se dice ‘seguro que fue una mujer’. Sin embargo, los datos dicen lo contrario. “Hemos demostrado que la mujer se ha nivelado con el hombre, levemente incluso superado, en los controles críticos, por ejemplo, 88% de cumplimiento de la mujer versus un 86% el hombre, (...) entonces también nos demuestra que no nos disparamos ni para abajo ni para arriba, sino que nos nivelamos y hacemos bien las cosas”.

Desde la aviación, Camila Valladares destacó el rol de JetSmart en inspirar a futuras pilotos, impulsado programas de acercamiento a escuelas de vuelo y de visibilización de nuevas referentes. “Vamos a las escuelas de vuelo, conocemos a mujeres que recién están ingresando en este ambiente, que saben que vienen con algo de desventaja, porque la industria, y los pilotos sobre todo, han sido una profesión mucho más masculina a lo largo de la historia, y vemos que ellas tienen un sueño de volar y estar en una cabina, que se va a cumplir en tres o cuatro años más, y vamos a inspirarlas y habilitar el proceso para que pertenezcan a nuestra aerolínea”.

En cuanto a la minería, María de la Luz Osses, recordó sus primeros años como una de las únicas ingenieras metalúrgicas en faena. “La historia ha ido cambiando de algo que era muy solitario y donde habíamos muy pocas, a una industria donde ya una de cada cinco que pertenecemos a la minería es mujer”. Con esto, agrega que “pasamos de una minería que era bien hostil, que era muy centrada en los resultados, a una minería que hoy busca diversidad e inclusión”.

En Minera Zaldívar, detalló, las mujeres representan un 18% de la dotación, mientras que Antofagasta Minerals en su conjunto ya alcanza un 25% y se propuso llegar al 30% este año. “En este rubro de la minería muchas mujeres estamos siendo las primeras de muchas cosas, que es una tremenda fortuna y privilegio poder ver que sí es posible”, agregó.

El peso de las condiciones laborales

Además de abrir vacantes y de seguir incorporando a mujeres en espacios de liderazgo, desde ChileMujeres Jünemann fue enfática en la importancia de las condiciones laborales y culturales. “Es muy bueno que hayan cada vez más mujeres en los directorios, pero siempre y cuando se cambien las condiciones laborales para que una mujer pueda ingresar a lo que es la cierta operación misma”.

En el caso de Hualpén, Cisternas explicó que la flexibilidad del trabajo part-time en transporte urbano permitió atraer más mujeres. Valladares detalló cómo en JetSmart se protegen las condiciones salariales de trabajadoras embarazadas que deben dejar de volar. Osses, por su parte, destacó la implementación de sistemas mixtos de trabajo en minería —una semana en faena y otra en teletrabajo—, lo que permite compatibilizar vida laboral y familiar.

Liderar con perspectiva de género

Entre las principales ideas se concluyó que la presencia de mujeres no solo es un tema de equidad, sino también de resultados. Cisternas, sostiene que cuando las mujeres participan en equipos operativos, baja la conflictividad y mejora la disciplina. “Creemos realmente que queremos tener más mujeres, mujeres talentosas, pero también creemos que la diversidad en conjunto con la no diversidad, cuando hay más que sólo hombres, ya obtenemos mejores resultados. En todas las cosas que tenemos obtenemos mejores resultados cuando están los dos, siempre”.

Desde JetSmart, Valladares agregó que los principales agentes de cambio son mujeres. “Las mujeres vamos cuestionando en el camino, y eso tiene un valor, porque al final redireccionamos muchas veces las decisiones que se toman”. María de la Luz Osses, finalmente, indicó que las industrias que no tienen mujeres pierden perspectivas complementarias y diversas. “No es una moda, es lo que requiere la economía del país”, terminó diciendo.

Revisa el conversatorio completo aquí:

Más sobre:Red·ActivaConversatorioChileMujeresMujeresJetSmartHualpénMinera ZaldívarIndustrias MasculinizadasBrecha de Género

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Quedan en prisión preventiva cuatro de los imputados por encerrona al relator Ernesto Díaz Correa

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Lo más leído

1.
Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

2.
“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

“Es buen camino de solución”: gobierno se allana al proyecto de la diputada Pérez de establecer multa por no votar solo a ciudadanos

3.
Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

Camilo Escalona (PS): “Lautaro Carmona dio un golpe al Presidente Boric que ningún otro dirigente político se había atrevido”

4.
Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

Un conservador que no trabaja: Kamel Saquel regresa de vacaciones y presenta sexta licencia médica consecutiva

5.
“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

Fiscal afirma que imputado en crimen de Curacaví aceleró “a gran velocidad” para “pasar por encima” de la víctima

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Servicios

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Cómo obtener la nueva licencia de conducir digital: próximamente llegará a la RM

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”
Chile

Minvu aclara dichos de Montes por reconstrucción en Valparaíso y llama a “no generar un falso debate”

Baja la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronnie Moffit

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China
Negocios

Los resultados de Nvidia son empañados por su línea de centros de datos y su futuro en China

Precio promedio de las bencinas baja y completa tercera caída consecutiva

¿Quién es Lisa Cook? La gobernadora de la Fed que Donald Trump quiere destituir

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina
Tendencias

La enfermedad que padece María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a La Chilindrina

Cómo son los ejercicios de Taiwán para prepararse para una potencial invasión de China

Compara los precios de las plataformas de streaming de Chile en un solo lugar: Netflix, Disney+, HBO y más

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship
El Deportivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Gustavo Quinteros deberá esperar: Blanco y Negro definirá el sábado al nuevo entrenador de Colo Colo

El severo análisis de Manuel Pellegrini tras empate de Betis: “En la segunda parte, no llegamos a la portería”

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre
Finde

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Pat Metheny en Chile: estas son las coordenadas de la cuarta fecha

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion
Cultura y entretención

The Gathering realizará show exclusivo en Chile con su formación más exitosa para celebrar los 30 años de Mandylion

La crisis en Gaza pone en jaque al Festival de Cine de Venecia: piden ser “más valientes” contra Israel

Taylor Swift y Travis Kelce: un romance en seis actos

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza
Mundo

Trump convoca a Blair y Kushner a una reunión sobre la guerra en Gaza

Todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU salvo EE.UU. reclaman el fin de la hambruna en Gaza

Cómo Ucrania se convirtió en uno de los países más minados del mundo

Lupus, el gran imitador
Paula

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”

Bullying escolar: el costo del silencio institucional